Por presupuesto, Quesada viajó con 28 jugadores Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Agustín Monguillot SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2019 • 00:01

Oceanía marca el destino de Jaguares . En aquel continente, ubicado a más de 12.000 kilómetros, ganó los cuatro partidos que encauzaron el rumbo del equipo de Mario Ledesma y culminaron con la clasificación a los playoff en 2018. Un año después, el entrenador es Gonzalo Quesada pero la situación es la misma: buena parte de sus posibilidades de jugar los cuartos de final del Super Rugby dependerá de los resultados del próximo mes en Nueva Zelanda y Australia.

Aquella gira de 2018 fue tan exitosa como inesperada. Fue el momento de la transformación. Los triunfos sobre Rebels, Brumbies, Blues y Chiefs fueron la cuota de confianza que se necesitaba para dar el paso al frente. Los resultados estuvieron a la vista: siete éxitos en fila, pasaje a los cuartos de final y el espaldarazo definitivo al trabajo de Ledesma, que más tarde asumió como head coach de los Pumas.

La ajustada victoria del sábado ante Stormers fue el cuarto triunfo consecutivo para la franquicia, la segunda mejor racha de su historia. Horas después, y con la buena noticia de que no hubo bajas, Quesada anunció una lista de 28 jugadores para la gira por Oceanía. Una nómina amplia, pero no suficiente para el entrenador, que quería incorporar un par de nombres más pero no pudo concretar por razones de presupuesto. Es que por primera vez desde que empezó la temporada, que se refleja el desgaste del plantel. "Esta semana sentimos que el equipo estaba sintiendo el trajín. Llegamos al partido con una energía limitada", admitió.

La delegación inició anoche un largo viaje que concluirá el martes en Otago, al sur de Nueva Zelanda. Cómo sobrellevar el jet lag -la diferencia con Buenos Aires es de 13 horas- influirá más que la preparación del partido. Ante este escenario, el entrenador le respondió a La Nacion que frente a Highlanders, el sábado, desde las 2.15, no alineará a su equipo ideal sino "el que esté mejor físicamente".

La segunda escala será Wellington. Ahí se encuentra la casa de Hurricanes, el rival más difícil de la gira: campeón en 2016, semifinalista la temporada pasada y, actualmente, escolta de Crusaders en la conferencia neozelandesa. Cuenta con varios All Blacks en el plantel. El más conocido es el apertura Beauden Barrett, que fue elegido mejor jugador del mundo en 2016 y 2017 y siempre fue una pesadilla para los argentinos. El partido se juega el viernes 17 a las 4.35.

Sin tiempo de descanso, Jaguares viajará a Australia para medirse, el 25 de mayo, con Waratahs. El equipo de New South Wales es una formación impredecible: capaz de quitarle el invicto a Crusaders, el campeón vigente, y de perder sus dos duelos con Sunwolves, la franquicia japonesa que es la más débil del torneo. El historial es favorable a Jaguares: dos victorias, una como visitante en 2017 y la restante en 2018, en Vélez. El cierre de la gira será el 1° de junio con Reds, tercero en la conferencia australiana.

Jaguares se ubica, con 27 puntos, en la tercera posición de la tabla sudafricana, a uno de Bulls y Sharks. Pero lo que realmente hay que observar es la tabla general, la que establece que se clasificarán a cuartos de final los tres primeros de cada una de las tres conferencias, junto a los cinco equipos de mejor rendimiento de la general. Ahí, Jaguares se ubica sexto. Está en playoff pero sin margen para especular: aventaja por dos puntos a Highlanders; tres de diferencia sobre Reds y seis con Waratahs. "Se nos presenta una oportunidad espectacular para afianzarnos y ser el equipo que queremos", dijo Sebastián Cancelliere, de las pocas voces que se escuchó el sábado.