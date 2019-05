Jaguares: lo que necesitan para clasificarse para los playoffs del Súper Rugby

Miotti y Cubelli, protagonistas en la campaña de Jaguares en el Super Rugby Crédito: VillarPress

Alejo Miranda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 17:30

La clasificación a los playoffs está al alcance de la mano y sólo una catástrofe evitará que Jaguares vuelva a estar en los cuartos de final del Super Rugby por cuarto año consecutivo. Incluso, el equipo de Gonzalo Quesada podría abrochar su lugar entre los ocho mejores al término de la 16ª fecha del certamen, en la que se enfrentarán a Reds el sábado a las 6.45 de la mañana argentina en el Suncorp Stadium de Brisbane, Australia.

Para que ello ocurra deberá darse la siguiente combinación de resultados:

que Jaguares gane con punto de bonus y Lions gane,

que Jaguares gane con bonus y Lions pierda sin sumar bonus, y

que Jaguares gane sin sumar bonus, Stormers pierda sin sumar bonus y Blues y Waratahs no ganen con bonus.

Matías Orlando y Agustín Creevy, en el triunfo en Vélez ante Stormers Crédito: VillarPress

Para clasificarse a los playoffs, básicamente Jaguares (36 puntos) debe terminar entre los ocho mejores de la tabla general. Hoy está tercero en esa tabla detrás de Crusaders (53) y Hurricanes (40), que no entran en la ecuación. Para quedar afuera, seis equipos deberían superarlo. Brumbies (34), Sharks (33), Rebels (33) y Bulls (32) lo pueden hacer ganando dos de los siguientes tres partidos, por lo que no importa como salgan esta semana. En la misma condición quedará el ganador de Lions (30) vs. Stormers (30), o ambos si es que empatan.

Si Jaguares vence a Reds y anota tres tries o más que el rival, llegará a 41 puntos. Con 10 puntos en juego al término de la fecha, es necesario que tres equipos queden por debajo de la línea de 31 puntos. Por eso, si pierde Lions no debe sumar punto bonus. Si pierde Stormers, no importa si suma bonus porque el desempate favorece a Jaguares (llegaría a nueve victorias contra seis de Stormers), lo mismo que si ganan Blues y Waratahs (26 puntos, cinco victorias) con bonus.

Si Jaguares se impone pero no suma bonus, Stormers no debe ganar ya que el desempate con Lions (siete victorias) sería por diferencia de puntos y entran en la ecuación Blues y Waratahs, que no deberían sumar de a cinco.

En caso de igualdad en puntos, el primer criterio de desempate es mayor cantidad de victorias; luego diferencia de puntos; de mantener la paridad se considerarán los tries a favor, y finalmente la diferencia de tries.

Es decir que, más allá de lo que ocurra en esta fecha, Jaguares tiene virtualmente asegurado su lugar entre los ocho mejores. Ahora la misión es quedar posicionado lo mejor posible. Y el equipo argentino tiene una gran chance de ganar su conferencia y asegurarse así jugar los cuartos de final como local. Con el resto de los equipos sudafricanos debiendo jugar partidos entre sí, la posibilidad aparece concreta.

Incluso Jaguares podría garantizar una potencial semifinal en casa de estar entre los dos mejores ganadores de conferencia, sitial que ocupa hoy y pretende conservar. Allí la lucha sería con los australianos Brumbies y Rebels.

Los cuartos de final se jugarán entre el sábado 22 de junio, las semifinales siete días más tarde y la final el 6 de julio.

Así están hasta hoy los cuartos de final del Super Rugby

.