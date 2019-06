Los últimos movimientos de Jaguares en Vélez antes de un partido que puede marcar su historia: el pase a las semifinales del Súper Rugby Crédito: Villarpress

Dieciocho mil personas sintieron el corazón paralizárseles cuando Damian McKenzie zigzagueó como un rayo y gestó el try que, sobre el cierre del partido, le dio la victoria a Chiefs. Era marzo de 2016, Jaguares disputaba el primer partido de su historia en Vélez, y ya insinuaba un poderío como para estar entre los de arriba. Costó un par de años de acumular experiencia a costa de golpearse muchas veces contra la pared hasta que finalmente esa presunción se materializó. En su cuarta temporada en el Super Rugby, Jaguares jugará por segundo año consecutivo un encuentro de cuartos de final.

Esta vez, a diferencia del año pasado, con la ventaja de ser local merced a una gran temporada regular que los depositó en el segundo puesto de la general. Paradójicamente, el primer partido en la historia de los playoffs en casa también será ante Chiefs. La gran cita será hoy a las 19.05 en el estadio José Amalfitani. Se espera un marco similar al de aquel encuentro iniciático. El desenlace, en cambio, es impredecible.

De las opciones que había dando vueltas cuando tres semanas antes del final de la etapa regular Jaguares abrochó la clasificación, Chiefs era la peor que podía tocar. Como todo neocelandés, el equipo de Waikato tiene armas en todos los frentes y llega entonado con tres victorias al hilo que le dieron la agónica clasificación. "Para nosotros, los últimos partidos fueron de playoff", dijo su entrenador Colin Cooper.

Lo mejor de Jaguares ante Sunwolves

Si no lo borró, la presencia de Chiefs cuanto menos eclipsó el rótulo de favorito que traía Jaguares a este partido. En un duelo a todo o nada, no puede hablarse en esos términos si enfrente hay un equipo con la experiencia y las individualidades del visitante, que por si fuera poco las dos veces que vino a Buenos Aires se volvió victorioso.

Muchas cosas pasaron en estos tres años y medio. De aquel esperanzador arranque con victoria en el estreno absoluto en Bloemfontein ante Cheetahs y aquel vibrante debut en casa ente Chiefs (Jaguares perdía 23-14 a diez del final, se puso 26-23 arriba con dos tries seguidos y lo perdió sobre la hora con el try que McKenzie le sirvió a Webb), poco quedó en el resto de la campaña más que la gran capacidad de marcar tries desde cualquier lado. Los viajes (más que ningún otro equipo), la falta de experiencia y la acumulación de derrotas hicieron que las dos primeras temporadas fueran cuesta arriba.

Llegó Mario Ledesma con una disciplina cuasi militar con la que los jugadores se identificaron. Jaguares encontró una identidad y alrededor de ella empezó a afirmarse sobre una base más sólida. El ataque se volvió menos lucido pero más efectivo, la defensa volvió a ser bandera. Siete victorias seguidas derivaron en la clasificación a los cuartos de final, donde llegaron sin nafta y cayeron sin atenuantes ante Lions, que se encaminaba a su tercer subcampeonato consecutivo.

Este año, Gonzalo Quesada asumió la conducción y supo capitalizar ese bagaje. De todos los aspectos en que mejoró (agresividad de la defensa, fluidez y variantes de ataque, juego con el pie, rotación de jugadores), la mayor es el carácter que adquirió Jaguares para saber jugar los momentos clave de los partidos.

Crusaders, vigente bicampeón y máximo candidato al título, será local hoy ante Highlanders, ambos equipos de Nueva Zelanda, en otro partido por los cuartos de final. El sábado a las 4.35, en Wellington, Hurricanes de Nueva Zelanda será local ante Bulls, de Sudáfrica; y las 7.05 en Canberra, los australianos de Brumbies (10-0-6) serán locales ante Sharks de Sudáfrica.

Jaguares llega a este encuentro con cinco victorias consecutivas y nueve en 10 partidos. La última derrota antes de eso fue también ante Chiefs, en un partido muy similar al de 2016, ya que otra vez McKenzie frotó la lámpara sobre el final para robarles el triunfo a los argentinos.

Fue la última vez que el equipo mostró signos de inmadurez. Desde entonces, incluida la derrota con Highlanders (hubo un lapso de desconcierto que se entiende por el profundo recambio que dispuso Quesada aquella vez, pero al final casi lo ganan), Jaguares viene jugando en forma magistral, ganando con holgura cuando logra imponer su juego y con actitud cuando las cosas no le salen del todo bien.

Esta vez, por lo menos, no estará Damian McKenzie, lesionado por el resto de la temporada, incluido el Mundial. Así y todo, Chiefs no deja de ser un equipo de máximo riesgo, que se metió por octavo año seguido a los playoffs, lapso que incluye dos títulos (2012 y 2013). De ese equipo todavía marcan diferencias Broadie Retallick y Sam Cane y se sumaron otros All Blacks como Anton Lienert-Brown, Nathan Harris y Angus Ta'avao.

El último cruce entre Chiefs y Jaguares

Jaguares tuvo una temporada complicada en cuanto a lesiones pero llega con el equipo casi ideal. Los forwards titulares están todos y las bajas entre los wings fueron bien suplidas. Si hay dudas en el banco no pasan por el rendimiento de sus integrantes sino por la escasa experiencia de algunos: entre Gorrisen, Miotti y Carreras suman 15 presencias esta temporada.

Será clave, como cada vez que fueron exitosos a lo largo de esta campaña, meter presión con la defensa y convertir el tackle en un arma ofensiva. Y en ataque, la paciencia cotizará en alza ante un equipo que de contra es letal.

En última instancia, Jaguares sabe que si despliega su juego tiene las de ganar. Para que el partido ante Chiefs a recordar sea el de hoy, para escalar un paso más en su lugar en la historia.