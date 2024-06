Juan Bautista Torres Obeid, tras el gran triunfo del CASI ante el SIC: “El presente nos está convirtiendo en candidatos”

Escuchar

Hay cosas que son imposibles de olvidar. Momentos únicos e irrepetibles que perduran en la memoria. Imágenes imborrables que servirán como testigo de una jornada memorable. Sin dudas, para Juan Bautista Torres Obeid, el sábado 1 de junio de 2024 quedará marcado a fuego en su currículum de rugbier. Por lo que vivió, por lo que hizo y por lo que generó. Su actuación fue determinante para que CASI superara al SIC por 39 a 29 y vuelva a festejar un clásico después de cinco años, en la Catedral. “Es una locura, no me olvido más de este clásico”, le confesó a LA NACION, minutos después de terminado el partido, en medio de felicitaciones con forma de abrazos, palmadas, gritos y besos por su tarde soñada.

A los 24 años y con algo más de uno afianzado como titular en la primera línea académica, Torres Obeid es uno de los pilares de este sencillo pero efectivo CASI, que marcha como escolta de Belgrano en el Top 12 de la URBA. Y si bien ya sabía lo que era marcar tries a su clásico rival, nunca lo había hecho por duplicado y con la calidad de los que anotó este sábado: en el primero, se encargó de culminar abajo de los palos una gran acción colectiva y en segundo mostró su potencia de hooker para perforar el ingoal a puro amague y cambio de velocidad, como si, verdaderamente, fuera un habilidoso back. “Creo que me salió un poco de pedo, me sorprendí con lo que hice. Me olvidé que estaba jugando un clásico y salió lo que salió. Lo importante que sirvió para ganarle al SIC”, dice entre risas.

✨⚪⚫ ¡TREMENDO TRY DE TORRES OBEID! El hooker de CASI se despachó con una jugada personal fantástica y firmó su segunda conquista en el clásico.



⭐ Mirá todo el #URBATop12, en #StarPlusLA.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/xQ0d8ou7qw — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 1, 2024

-¿Cuál fue la clave del triunfo?

-En este partido estuvimos muy fuertes en defensa, porque pudimos aprovechar las pelotas recuperadas y marcar en los momentos claves. Nos imaginábamos un partido mucho más cerrado y mucho más friccionado del que terminó siendo. Pero supimos prevalecer en los puntos de contacto, no cometimos muchos penales y eso nos dio mucho espacio para marcar y correr.

-¿Qué es lo que más se disfruta después de ganar un clásico?

-Ganar el clásico te cambia la semana para bien, se entrena con otras ganas. Y debemos aprovecharlo como inyección anímica para lo que viene a futuro. No hay que relajarse. Más allá de lo especial, de nada va a servir haber ganado el clásico si no logramos meternos en los playoffs.

-¿Imponerse en el clásico de la forma en que lo hicieron los convierte en candidatos?

-Creo que jugar como lo estamos haciendo nos está convenciendo que podemos pelearle de igual a igual a todos. El presente nos está convirtiendo en candidatos.

Juan Bautista Torres Obeid, el hooker del CASI autor de dos tries en el triunfo sobre el SIC Rodrigo Néspolo

-¿Cuánto ayuda al momento anímico del grupo ganar el clásico?

-Hace mucho que no teníamos tan buen comienzo de temporada y que no se ganaba un clásico peleando tan arriba. Hay que aprovecharlo para seguir creciendo en nuestro juego y seguir ganando confianza. El grupo está muy enfocado y unido en cumplir el objetivo.

-¿Cómo sobrellevan la ansiedad de verse tan arriba en la tabla?

-Los resultados nos sirven como motivación para convencernos de que podemos. Pero no hay que dejarse ganar por la ansiedad y pensar más allá de la próxima fecha. Nuestro crecimiento como equipo es partido a partido. Está buenísimo festejar el triunfo en el clásico y cagarnos de buena energía para afrontar la semana pensando en Champagnat, nuestro próximo rival.

-¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que CASI tuviera un comienzo de campeonato como el que están teniendo?

-Desde hace unos años venimos trabajando duro para que CASI vuelva estar donde merece estar por su historia, por su gente. Se nota el compromiso de todos. No hay que desesperarse porque el torneo es largo y recién van ocho fechas. La clave es seguir trabajando semana a semana, partido a partido y no relajarse para llegar a buen puerto.

La victoria en el clásico ante SIC: Juan Bautista Torres Obeid y una jornada que nunca olvidará Rodrigo Néspolo

-¿Qué cosas deben seguir mejorando?

-Frente al SIC estuvimos flojos en el line y es un punto que debemos mejorar si queremos seguir plantando lucha arriba. Después evitar la desatenciones y tratar de mantenernos enfocados los ochenta minutos. Es lógico que por momentos cometamos errores, pero tenemos que evitar no desesperarnos y salir rápido.

-¿Qué tiene este equipo para ilusionar a la gente de CASI con cortar tantos años sin participación en los playoffs?

-Un idea juego bien definida y grupo de jugadores y cuerpo técnico convencidos de lo que queremos. Desde hace unos años venimos trabajando para devolverle a CASI el protagonismo que se merece. Sentimos que estamos en condiciones, que este año es posible.

