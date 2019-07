Los argentinos, como Felipe Del Mestre, fueron imparables para los jamaiquinos Crédito: Lima2019

LIMA, Perú.- El seleccionado argentino masculino de rugby seven, Los Pumas 7, debutó en los Juegos Panamericanos 2019 con una abultada victoria sobre Jamaica por 52 a 0. Los jugadores del equipo nacional le hicieron sentir a los centroamericanos la diferencia de manera impiadosa, apoyando nueve tries.

Francisco Ulloa (16 puntos, producto de dos tries y tres conversiones), Fernando Luna (10, gracias a dos tries), Santiago Mare (6, por tres conversiones) y Tomás Vanni (5), Germán Schulz (5), Felipe Del Mestre (5) y Matías Osadczuk (5), que marcaron un try, se repartieron los tantos del encuentro, el primero por el Grupo B.

Este sábado, en busca de las semifinales, se enfrentarán a los otros dos seleccionados que integran la zona: Uruguay, a las 13.05, y a Canadá, a las 16.55, en el último turno.

Por su parte, el equipo femenino cayó en su primera presentación, frente a Colombia por 24-14, y ya no tiene margen de error si quiere quedar entre las dos selecciones que avancen a las semifinales desde el Grupo A. Valeria Montero sumó siete puntos (un try y una conversión), Myriam Mattus hizo cinco (try) y Josefina Padellano, dos (una conversión).

Las colombianas fueron las ganadoras invictas del seven sudamericano 2015, después de haber perdido tres finales con Brasil, y terminaron cuartas en los Juegos de la Juventud 2018 en Buenos Aires.

El seleccionado femenino no pudo remontar el partido ante Colombia; Valeria Casas Pacciaroni sufrió la furia cafetera Crédito: Lima2019

El sábado, en el doble turno, las argentinas se enfrentarán a Estados Unidos, a las 10.35, y a Trinidad y Tobago, a las 14. En caso de terminar en el grupo en el tercer o cuarto puesto, pasarán a disputar la clasificación que peleará por el quinto puesto.