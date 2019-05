Juan Soares Gache llega al ingoal de La Plata; el SIC fue arrollador Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2019 • 18:10

Fue un partido sencillo para el SIC, el que jugó hoy ante La Plata. En el juego, claro. En el espíritu no. Sus jugadores encararon el minuto de silencio en homenaje a Jerónimo Bello sin mayores ceremonias, parados en sus puestos como para comenzar el juego. Bello, fallecido el martes tras una convalecencia de más de dos años, postrado por una cuadriplejia que lo afectó desde que dos vértebras cervicales colapsaron en un encuentro ante Newman, motivó un minuto de silencio en Gonnet y en todas las canchas en las que se jugó la 8ª fecha del Top 12 de la URBA.

El SIC, con todo, no lo hizo especial. Sus jugadores se desparramaron en el campo y su recogimiento fue sin formar una fila, con todos abrazados, como sí lo hizo La Plata. El capitán Lucas Rizatto se paró delante de sus compañeros, que estaban cada uno en su posición, mientras transcurría el homenaje.

Después, San Isidro Club continuó con su paso arrollador y venció por un contundente 55 a 24 que lo mantiene en lo más alto del Top 12. El ganador entró más concentrado. Sacó rédito de las fallas de su rival y sacó una ventaja de 17-0, con tries de Juan Soares Gache y Mateo Madero, más las dos conversiones y un penal de Joaquín Lamas.

Recién promediando la primera etapa La Plata se metió en el partido con una ráfaga de dos tríes en cinco minutos. Pero la personalidad del puntero resurgió y volvió a encontrar espacios en la defensa contraria para volver a marcar vía Soares Gache y estirar la diferencia (12-24), para irse al descanso más tranquilo.

En la segunda parte, cuando el viento a favor podía darle alguna esperanza al local, los de la Zanja no le dieron chance: se adueñaron de la ovalada y volvieron a visitar el ingoal en cinco oportunidades para ratificar el gran momento que atraviesa y dejar atrás una semana dolorosa.

En el otro de los partidos trascendentes de la fecha, el CASI dio la nota al vencer de visitante en Don Torcuato a Hindú, que venía con cuatro victorias al hilo, por 30 a 27. También aquí, en la previa, el homenaje a Jerónimo Bello emocionó a todos.

En tanto, Newman confirmó su recuperación y superó 20-12 a Alumni, que en cambio vio cortada así su serie positiva, tras un primer tiempo accidentado, con tres jugadas que eran try cantado y quedaron en la nada por errores insólitos. Le pasó al Bordó, que marró dos chances con su jugador entrando al ingoal. También a los de Tortuguitas, cuando Tobías Wade falló el último pase que lanzaba a su compañero. Newman arrinconó al campeón vigente y lo hizo jugar con uno menos durante 20 minutos, pero no le sacó el jugo que hubiera querido. Apenas sumó un penal durante ese tiempo. Lo que no pudo con 15 contra 14 lo consiguió en igualdad de condiciones. Un try de maul le permitió pasar al frente nuevamente a pocos minutos del final.

La ventaja potenció a Newman y desquició a Alumni, más indisciplinado que nunca. El maul Cardenal demostró una vez más que fue la clave de la tarde y sentenció el partido. "Dale Bordó", se hizo escuchar en los cuatro costados de la cancha. El Cardenal, que hace unas semanas estaba en zona roja, resurgió como el ave fénix.

A continuación, los resultados del Top 12:

La Plata 22 -55 SIC

Belgrano 33- 35 Regatas

Newman 20 -12 Alumni

Pucará 34 - 17 At. del Rosario

Hindú 27 -30 CASI

San Luis 37 - 29 CUBA