La espina de casi 13 años que Alumni se sacó frente al Elefante en el Top 12

Fin de una racha. En la tarde en que se demostró a sí que está más vivo que nunca en su lucha por clasificarse para los playoffs, este irregular Alumni dejó atrás un estigma que lo perseguía desde hacía más de una década. El 43-17 a Hindú fue el primer triunfo del campeón del Top 12 de la URBA tras casi 13 años de frustraciones en su casa ante el club de Don Torcuato.

Hay que remontarse al 19 de agosto de 2006 para encontrar la última vez que Alumni le había ganado en su cancha a Hindú. "Pasó un tiempo", ironizó Nahuel Neyra, entrenador del equipo junto a Santiago Van der Gothe. Ambos jugaron aquel partido y todavía forman parte de la primera división. "Aquella vez veníamos en una situación parecida a esta. Ganamos bien [27 a 12]. Me acuerdo de que hice un try cerca del cartel y me abracé con mi hermano", recordó el exsegunda línea. Meses más tarde de aquello, Alumni terminó siendo finalista y perdió contra... Hindú.

Tomás Passerotti es el único sobreviviente de aquel Alumni. "No tengo presente ese partido", comentó ayer. Por entonces, el hoy capitán empezaba a asomar en la primera del club y fue al banco de suplentes, sin participar en aquel encuentro. Sí lo hizo su amigo, y adversario, Santiago Fernández, que consiguió dos tries y fue la revelación de Hindú y de la URBA toda en esa temporada.

Tobías Wade tenía seis años en 2006. Ahora, es el más chico del equipo que alinearon Neyra y Van der Gothe frente al Elefante. "No me acordaba de haberle ganado acá en estos años", apuntó. Casi trece años después, Wade asumió la responsabilidad como apertura ante la ausencia del goleador del equipo, Federico Díaz Luzzi. "Había que ganar o ganar", advirtió el juvenil.

Ni el más entusiasta del club rojiblanco habría imaginado un escenario tan favorable al campeón en el primer tiempo. Era un duelo entre los finalistas del Top 12 de las últimas dos temporadas, por lo que cabía esperar algo medianamente parejo. Pero Alumni, que había perdido dos de los últimos tres partidos, se llevó puesto a un Hindú desconocido. Por momentos, estuvo en modo campeón 2018 y marcó cinco tries contra ninguno del conjunto de Don Torcuato. "Aprovechamos la circunstancia y fuimos muy efectivos", valoró Passerotti.

Necesitaba reaccionar Hindú, el equipo más ganador del rugby argentino en la última década. "¡Vamos a buscarlo!", se arengaron sus jugadores en la ronda en el entretiempo. El Elefante no logró ajustar mucho en su juego, pero compensó con la actitud que le faltó en la mitad inicial. A puro ímpetu, hizo dos tries que pusieron suspenso por un rato. Alumni resistió con la defensa y golpeó dos veces con Rafael Desanto y Máximo Provenzano para llevarse el triunfo con bonus y quedar a un punto de Hindú, el último de la zona de acceso a los playoffs.

No es la temporada que esperaba el campeón. Las bajas por lesiones y convocatorias atentaron contra el funcionamiento. "No es excusa, pero cuando nos fue bien el año pasado eso pasó porque teníamos un plantel amplio", sostuvo Neyra. Por eso valoró aun más esta victoria contra Hindú: "Era una de las últimas oportunidades para dar pelea", manifestó el entrenador.

Alumni no quiere ser otra víctima del síndrome del campeón, que atacó a Belgrano, su archirrival, en 2017, cuando no se clasificó para los playoffs. Le quedan Pucará, Newman, el clásico en Virrey del Pino, La Plata y Regatas. La paridad que hay en el Top 12 no aconseja calificar como accesible o no el cuadro. Alumni sí tendrá, como ante Hindú, la oportunidad de descontar frente a dos que están arriba: Pucará y Belgrano. "Nos quedan cinco finales. Si perdemos una, casi estamos afuera", observó Luca Sábato, una de las figuras ayer.

Por lo pronto, Alumni no dejó pasar el tren y envió un mensaje no solamente a sus adversarios, sino también a sí. En palabras de Passerotti: "Es un mensaje de que, si nos lo proponemos y laburamos concentrados, los triunfos pueden salir. Tenemos que seguir apostando a un sistema, dejar de ver si estamos vivos o muertos, ydisfrutar de jugar al rugby".

