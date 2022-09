La formación de All Blacks para el partido de este sábado ante Los Pumas en Hamilton, por el Rugby Championship

El técnico de los All Blacks, Ian Foster, afirmó este jueves que Nueva Zelanda necesitará jugar sin miedo contra Argentina, el sábado en Hamilton, para tomarse la revancha de la sorpresiva derrota de la pasada semana por el Rugby Championship y evitar la humillación de una cuarta derrota consecutiva en casa. Foster sorprendió a sus críticos al confirmar los mismos quince jugadores que salieron de inicio en la derrota por 25-18 en Christchurch, cuando los Pumas hicieron historia con su primer triunfo sobre los All Blacks en Nueva Zelanda.

El técnico de Argentina, el australiano Michael Cheika, en cambio, realizará cuatro cambios en un equipo que sigue sin ser favorito favorito, más allá de sus sucesivas victorias sobre Australia y Nueva Zelanda, que colocaron a los Pumas en lo alto de la tabla del Rugby Championship. ”Para aquellos que quieren sangre, supongo que no se la hemos dado, ¿no es así?”, dijo Foster, explicando que no quiere que sus jugadores sientan que sus puestos en el equipo están constantemente amenazados, tras cuatro derrotas en seis tests in 2022. ”Si juegas con miedo, restringes tus opciones, restringes tu posibilidad de pensar y al final lo que pasa es que no consigues que fluya tu juego”, amplió el coach Foster. ”Creemos que la mejor forma de construir confianza en estos momentos de presión es poner a los chicos que han estado ahí, que lo han sentido”, añadió. Foster confía en la experiencia del hooker Dane Coles, del pilar Brodie Retallick, del tercera línea Dalton Papali’i y del apertura Beauden Barrett, que suman 298 partidos internacionales. En tanto, Cheika dejó en el banco de suplentes al marcador del try en Christchurch, el tercera línea Juan Martín González, junto al pilar Matías Alemanno, el wing Lucio Cinti y el medioscrum Gonzalo Bertranou. Los forwards Santiago Grondona y Joel Sclavi son de nuevo titulares, junto los expertos backs Tomás Cubelli y Santiago Cordero.

“Seguimos sin ser favoritos”

Cheika sonrió ante la afirmación de que los Pumas saldrán como favoritos, tras el resultado histórico de la semana pasada, después del holgado triunfo por 48-17 contra Australia en San Juan. ”Amigo, estamos en Nueva Zelanda, jugando contra Nueva Zelanda”, dijo a los periodistas. ”Sé que a ustedes les gustan este tipo de historias, pero seguimos sin ser favoritos. Ganas una vez y nadie espera que lo vuelvas a hacer. No sacamos ningún beneficio pensando así”, agregó.

Foster, en tanto, afirmó que el mando de Nueva Zelanda en cuanto a posesión y territorio, hizo que la histórica derrota fuera más difícil de aceptar. Tras ir ganando tras 50 minutos, Foster afirmó que su equipo chocó repetidamente contra el muro de defensas argentinos con una falta de variedad en ataque. ”Es un área en el que los grandes equipos de los All Blacks siempre han resuelto bien los problemas en los últimos quince minutos. Tenemos que hacerlo mejor que en el último partido”, dijo.

23 for the Tron 💪 pic.twitter.com/M4XFV4uQrL — All Blacks (@AllBlacks) August 31, 2022

Equipos anunciados este jueves:

Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili, Caleb Clarke; Richie Mo’unga, Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (captitán), Shannon Frizell; Scott Barrett, Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei’aho, Ethan de Groot. Suplentes: Dane Coles, George Bower, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Beauden Barrett, Quinn Tupaea.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Matías Moroni, Matías Orlando, Santiago Cordero; Santiago Carreras, Tomás Cubelli; Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Grondona; Tomás Lavanini, Guido Petti; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitánt), Tomás Gallo. Suplentes: Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta, Lucio Cinti.

Un duro editorial

Stuart Barnes es el principal columnista especializado en rugby de Gran Bretaña. Con 59 años y ex apertura de Newport, Bristol y Bath, sus filosos artículos en The Times siempre son seguidos por los amantes de este deporte. Muchos esperaban “con la servilleta puesta” sus reflexiones sobre la debacle de los All Blacks del sábado pasado. Y no los defraudó: tildó a los otrora invencibles hombres de negro como “tontos y estúpidos”. Y criticó con acidez al capitán neozelandés, también cuestionado por los medios y por el público, Sam Cane. A la vez que describió crudamente como “los kiwis (denominación de los All Blacks) que se desmoronan”.

¿Qué dijo Barnes? Se despachó con apreciaciones del estilo de que “tanto Cane como el entrenador Ian Foster carecían del intelecto necesario a nivel de test matches”. Y puntualizó: “Nunca pensé que describiría a los All Blacks como tontos, pero en Christchurch fueron tan estúpidos como inteligentes los argentinos”.

“Los Pumas superaron a la que ha sido durante mucho tiempo la nación de rugby más inteligente del planeta. En la unión, cada milímetro recorrido por un jugador importa. Un paso en la dirección equivocada, un paso de más, y ahí está Julián Montoya, el capitán de los Pumas, esperando para atrapar al desventurado portador kiwi del balón y reclamar el tipo de penales que Nueva Zelanda solía monopolizar. Las decisiones se toman en una fracción de segundo. El breakdown es una prueba de la inteligencia de un equipo. Argentina ganó los breakdown que importaban”.

A la hora de elogiar a los Pumas, Barnes destacó que a Marcos Kremer se le había asignado la tarea de detener a Ardie Save, anulando al único All Black valioso de los últimos tiempos. Elogió al capitán Montoya por una actuación “sobrehumana” durante 80 minutos, remarcó la que fue una de las grandes exhibiciones de la Argentina, y describió la única contribución memorable de Cane como “asombrosamente estúpida”.