Tras su debut, Gorrisen se convirtió en el Jaguar número 61 que forma parte del equipo Crédito: VillarPress

Gonzalo Capozzolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019 • 08:00

Desde que se creó en 2009 el Plan de Alto Rendimiento, la evolución de los jugadores que crecieron dentro de este sistema tuvo ciertos puntos en común. Los captaban de chicos, formaban parte de algún combinado juvenil y después continuaban su carrera repartiéndose los partidos entre sus clubes y los diferentes equipos nacionales. Incluso, con la creación de Jaguares, algunos jugaban apenas un puñado de partidos en la primera.

Son contadas las excepciones. Entre ellas está Francisco Gorrisen, "Frankie" en Belgrano Athletic. El ala se destaca desde hace años en el rugby de Buenos Aires y en 2016 fue uno de los artífices de que el club de Virrey del Pino cortara una racha de 48 años sin títulos. A los 24, la oportunidad de llegar a Jaguares aparecía lejos en el horizonte, sobre todo para alguien que se desempeña en la tercera línea, una de las posiciones cubiertas en la franquicia argentina. "No lo esperaba pero sí lo soñaba y, al soñarlo, nunca dejé de prepararme. En mi puesto hay tremendos jugadores y aprendo de ellos día tras día. Tengo la ventaja de que, al ser tres, pueden pasar eventualidades y hay que estar listo para aprovecharlas. Hoy disfruto de estar acá; no sé qué puede pasar mañana", sostuvo después de su debut como titular, frente a Sunwolves, el viernes pasado.

Gorrisen, en el último partido ante Sunwolves Crédito: VillarPress

Su primera vez en el XV inicial llegó de casualidad. Después de que ingresara desde el banco contra Sharks, Gonzalo Quesada volvió a confirmarlo entre los suplentes. Pero la baja de Juan Manuel Leguizamón en la entrada en calor hizo que Gorrisen jugara desde el inicio. "Pensé que era un chiste. Creo que estuvo bueno porque me hizo fácil lo previo. No me puse nervioso porque estaba preparado para ir al banco, así que no tuve ni tiempo de distraerme", explicó.

Así, Gorrisen se convirtió en el jaguar Nº 61 en la historia de la franquicia; ahora es el penúltimo, porque Santiago Socino lo hizo después, ingresando desde el banco. Frankie venía jugando con regularidad en Argentina XV, hasta que Quesada le dio esta chance. "La diferencia entre los torneos es grande. Del Top 12 a Argentina XV hay un salto, porque uno ya juega en un seleccionado y eso exige un crecimiento. Lo mismo pasa acá. Uno está con jugadores de mayor calidad y no puede desentonar. Lo que más cambia es el ritmo de juego y el contacto", contó.

El festejo final de Gorrisen en Vélez, luego de un nuevo triunfo en el Super Rugby Crédito: VillarPress

Teniendo como compromiso más importante del año el Mundial de Japón y con lo exigencia que suponen para un mismo plantel el Súper Rugby, el Championship y la Copa del Mundo, Quesada optó por rotar a los jugadores para evitar el desgaste. En lo que va del Súper Rugby ya empleó 40 jugadores, de los cuales diez fueron debutantes. Hasta el momento, el cambio de nombres no mermó el rendimiento. "Eso habla bien del sistema porque está todo alineado. Argentina XV tiene el mismo sistema de juego y los mismos códigos en muchas cosas. No hay un período de adaptación muy marcado. También está la confianza de los entrenadores, que hacen que entremos tranquilos", ejemplificó Gorrisen.

Así como en el partido frente a Reds en Australia los 23 jaguares habían pasado por los Pumitas, hay quienes a priori parecen tapados pero terminan rindiendo. Como el año pasado Juan Pablo Zeiss, que llegó a Jaguares luego de que el entrenador de Los Matreros lo recomendara a Ledesma. Este año fueron Rodrigo Bruni, de San Luis, y Gorrisen los que saltaron de la URBA a Jaguares.

¿Qué aspecto de Gorrisen le llamó la atención a Quesada? El juego aéreo, sobre todo en el line-out. "Es mi fuerte. Le doy importancia y lo practico mucho desde chico. Es una faceta en la que me siento cómodo. Acá se juega todo muy rápido y en el line hay que estar muy atento a los códigos, a las levantadas y a los saltos, pero, concentrado, se puede", argumentó el forward surgido de Belgrano. Parte de ese buen manejo se debe a que, hasta los 19 años, actuó como fullback y como apertura. Fue Alejandro "Peto" Repetto quien vio que ese chico de 1,91 metros rendiría más en la tercera línea que como back. Otro que colaboró fue su hermano Tomás, que juega en el club porteño.

Además de destacarse en el line -una de las facetas del juego que más aceitada tiene Jaguares-, el ala tuvo un buen rendimiento defensivo contra Sunwolves. Más allá de eso, es probable que Quesada vuelva a cambiar nombres para el cuarto de final de pasado mañana, contra Chiefs y a Frankie no le toque ser titular. Como sea, él está contento y a gusto con lo que vive: "Me tocó sumarme a mediados de temporada y encontré un grupo convencido y fuerte. En esta instancia es cuando más se nota. El equipo tiene marcado su norte. También las bases están marcadas, y nos aferramos a eso. Todo eso se siente".

Creevy y Ortega Desio, en el último entrenamiento Crédito: VillarPress

Contra Chiefs, con varios cambios

Este viernes Jaguares recibirá por los cuartos de final del Súper Rugby a Chiefs, a las 19:05, en la cancha de Vélez. Será la primera vez que el equipo argentino juegue esta instancia como local y Gonzalo Quesada hará cambios con respecto al conjunto que le ganó a Sunwolves la semana pasada.

Según publicó el sitio de rugby de ESPN, el entrenador argentino tiene pensado hacer 12 modificaciones para el partido frente a los neozelandeses y solo se mantendrían en el equipo Guido Petti, Matías Orlando y Sebastián Cancelliere. La formación titular será confirmada mañana.

Este sería el XV inicial de Jaguares: Mayco Vivas, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini, Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Marcos Kremer; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Sebastián Cancelliere, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni; Emiliano Boffelli