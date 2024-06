La lista de convocados de los Pumas para los tests ante Francia: uno por uno, todos los jugadores

Escuchar

Tras el cuarto puesto en el Mundial 2023, el nuevo proceso de los Pumas a Australia 2027 tendrá sus primeros test matches en julio y el head coach flamante, Felipe Contepomi, convocó a 35 jugadores para los dos duelos vs. Francia (presentará un equipo alternativo) y el restante con Uruguay. Hay nombres nuevos y otros que no fueron citados porque ya no serán tenidos en cuenta en el marco de una renovación. También, hay jugadores que son una fija pero se les dio descanso porque tuvieron arduas temporadas en sus clubes.

Las novedades de la última semana fueron las bajas de Santiago Chocobares por haber clasificado a la final del Top 14 de Francia y de Santiago Grondona por lesión. Sus lugares los ocuparon Justo Piccardo y Joaquín Moro, quien había sido convocado como jugador de desarrollo y pasó estar en la consideración principal. En esa condición entró Nicolás D´Amorim.

La selección argentina disputará su primer amistoso el 6 de julio a las 16 vs. Francia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Una semana después enfrentará al mismo rival en el José Amalfitani de Vélez. Por último, el 20 de julio el rival será el combinado charrúa en el Campus de Maldonado.

Plantel de los Pumas

Tomás Albornoz.

Matías Alemanno.

Lautaro Bazán Vélez.

Eduardo Bello.

Bautista Bernasconi (jugador de desarrollo).

Gonzalo Bertranou.

Martín Bogado.

Ignacio Calles.

Mateo Carreras.

Santiago Carreras.

Joaquín Moro.

Nicolás D´Amorim (jugador de desarrollo).

Justo Piccardo.

Santiago Cordero.

Francisco Coria Marchetti.

Jerónimo De la Fuente.

Bautista Delguy.

Thomas Gallo.

Gonzalo García.

Marcos Kremer.

Pablo Matera.

Ignacio Mendy.

Franco Molina.

Julián Montoya.

Matías Moroni.

Matías Orlando.

Joaquín Oviedo.

Lucas Paulos.

Bautista Pedemonte.

Pedro Rubiolo.

Ignacio Ruiz.

Mateo Soler.

Lucio Sordoni.

Mayco Vivas.

Santiago Carreras, uno de los nombres de los Pumas que repite desde el Mundial 2023 FRANCK FIFE - AFP

En la previa a su debut oficial como head coach, Contepomi se refirió al plantel que diagramó: “Para esta ventana internacional conformamos una lista de jugadores que incluye la participación de dos jóvenes que se suman en carácter de desarrollo. Creemos que es muy importante darles rodaje para que se entrenen con el plantel en miras al futuro. A su vez, otro aspecto clave y en el que haremos mucho hincapié es en la recuperación de los jugadores, y es por eso que varios tendrán descanso y serán parte de la rotación del plantel para los demás compromisos del año”.

Además, habló de los objetivos del equipo nacional: “Este año es el punto de partida de un nuevo ciclo mundialista que tiene como principal objetivo la Copa del Mundo Australia 2027. Tenemos un gran desafío por delante con partidos muy desafiantes y lo asumimos con mucho entusiasmo, responsabilidad y compromiso. Nuestro foco está puesto en el corto, mediano y largo plazoy buscaremos armar un plantel que responda a cada una de las instancias”.

La selección argentina confirmó recientemente las sedes de los tres test matches que disputará en noviembre en Europa: el día 9 visitará a Italia en Údine; el 15 a Irlanda en Dublín; y el 22 a Francia en París.

