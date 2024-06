La lista de los Pumas para julio: vueltas, descansos, poco recambio y el caso Rodrigo Isgró

Escuchar

El seleccionado argentino de rugby tiene a los 34 Pumas confirmados para afrontar la primera etapa del nuevo ciclo. Felipe Contepomi, flamante head coach, dio a conocer la constitución del plantel para los partidos contra Francia, el sábado 6 de julio en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, y el sábado 13 en el Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield), de Buenos Aires, y frente a Uruguay, el sábado 20 en el estadio Domingo Burgueño, de Maldonado. Los dos test matches ante el seleccionado europeo servirán, además, para que Rodrigo Isgró purgará parte de su sanción: el mendocino fue suspendido por cinco partidos en el seven, pero al cumplir la condición de haber debutado en los Pumas (2023), le serán contados dos de los encuentros en el rugby de 15. Si Santiago Gómez Cora lo convoca para los Juegos Olímpicos de París, Isgró se perderá la etapa de grupos pero estará disponible a partir de los cuartos de final. Y Pumas 7s contará con el premiado como mejor jugador del mundo en la especialidad el año pasado.

En el plantel de los Pumas de 15 hay seis jugadores que no tienen caps: Mateo Soler, Franco Molina, Bautista Pedemonte, Francisco Coria Marchetti, Bautista Bernasconi y Joaquín Moro. Estos dos últimos figuran en carácter de “jugadores de desarrollo”. La principal sorpresa entre los posibles debutantes es la de Coria Marchetti, pilar derecho que se desempeña en Brive. El jugador de 23 años, formado en Lince, de Tucumán, protagonizó 25 partidos en la temporada en el PRO D2, la segunda categoría de Francia, de los cuales en 23 ingresó desde el banco. Fue Pumita en el 2019, emigró a la academia de Brive durante la pandemia y fue asentándose en el primer equipo de un club que se clasificó para los playoffs. A Argentina no le sobran variantes en el puesto de pilar derecho.

Contepomi tendrá al plantel a disposición la próxima semana en Casa Pumas, donde su ciclo hará las primeras prácticas en territorio nacional, con a la ventana de julio y al posterior Rugby Championship. Andrés Velásquez Marín - Prensa UAR

Tras una temporada extenuante, algunos convocables tendrán descanso para llegar mejor preparados al Rugby Championship. Juan Cruz Mallía, Guido Petti Pagadizábal y Joel Sclavi todavía están compitiendo en el francés Top 14 y no estarán en julio. No así Santiago Chocobares, que afrontó 14 partidos en Toulouse, apenas cinco como titular. Otros que estarán de vacaciones son Juan Martín González y Lucio Cinti, que tuvieron mucho protagonismo en Saracens, y Tomás Lavanini. Con la mayoría de los jugadores compitiendo en clubes del hemisferio Norte y los Pumas con el calendario del Sur, Contepomi analizó cada caso en particular para organizar los descansos. Uno de los que más jugaron pero casi no tendrá pausa es Marcos Kremer, indiscutido en el plantel. “Creemos que es muy importante darles rodaje a los jóvenes talentos para que se entrenen en el plantel con miras al futuro. A su vez, otro aspecto clave y en el que haremos mucho hincapié es la recuperación de los jugadores, y por eso varios tendrán descanso y serán parte de la rotación para los demás compromisos del año”, expresó Contepomi.

En general, los planteles post Mundial se renuevan mucho, pero éste no es el caso. Hay pocas caras nuevas para enfrentarse con Francia, que presentará un plantel integrado por muchos jóvenes, con casi 20 posibles debutantes y prácticamente sin rugbiers mundialistas. Contepomi eligió continuar con una base, que tendrá regresos: Tomás Albornoz, Lucio Sordoni, Bautista Delguy, Matías Orlando y Santiago Cordero volvieron a estar citados luego de quedar fuera en el último corte antes de Francia 2023. Ignacio Mendy y Gonzalo García, que no estuvieron en el ciclo de Michael Cheika, nuevamente son tenidos en cuenta, después de sumar muchos minutos en los equipos italianos del United Rugby Championship. Con 23 y 25 años respectivamente, alimentarán la competencia interna del plantel. Por su parte, Ignacio Calles y Santiago Grondona se repusieron de largas lesiones que los alejaron de la Copa del Mundo y estarán en julio.

La renovación sí excluye a los más veteranos del Mundial. Agustín Creevy, Francisco Gómez Kodela, Nicolás Sánchez, Juan Imhoff y Tomás Cubelli fueron descartados para julio, aunque Creevy, Sánchez y Cubelli pueden sumarse en algún partido del Rugby Championship. Respecto a Francia 2023 tampoco estarán Rodrigo Bruni, Emiliano Boffelli (se operó la espalda) y Facundo Isa (se tomó un descanso del rugby internacional en el 2024).

Entre otras ausencias de buen nivel en el extranjero se destacan las de Santiago Medrano (Western Force), Domingo Miotti (Oyonnax), Facundo Bosch (Bayonne), Santiago Socino (Gloucester), Francisco Gorrissen (Vannes), Gerónimo Prisciantelli (Zebre), Lucas Mensa (Oyonnax) y Sebastián Cancelliere (Glasgow Warriors). En principio tampoco estarán para el Rugby Championship. Del Súper Rugby Américas hay apenas tres jugadores y para el torneo más importante del hemisferio Sur puede incorporarse Efraín Elías, luego de actuar el Mundial M-20 de Sudáfrica como parte de los Pumitas.

Antes de dar a conocer a los 34 convocados, la Unión Argentina de Rugby comunicó un cambio en el staff de entrenadores: el neozelandés Bradley Moore, que fue anunciado como entrenador de ataque en marzo y estuvo presente en el Camp en Londres, se desvinculó para “privilegiar el vínculo con su familia y evitar los frecuentes viajes que le impondría su actividad con el seleccionado”. Su lugar será ocupado por su compatriota Kenny Lynn, que viene de trabajar en su país en Highlanders: “Siempre he admirado a este equipo por su fisicalidad y su talento, así como también por la pasión de sus hinchas. Estoy deseando abrazar la cultura y el estilo de vida de los argentinos, y no veo la hora de empezar a trabajar con Felipe, el cuerpo técnico y este apasionante grupo de jugadores”, declaró, según el parte institucional.

En marzo hubo un primer encuentro de Contepomi con jugadores; la concentración de tres días en Londres fue el puntapié inicial de su ciclo en los hechos. Juan Gasparini

Los 34 elegidos se reunirán la semana que viene en Casa Pumas en los primeros entrenamientos en el país en un ciclo que apunta al Mundial Australia 2027. Contepomi intentará construir a partir de resultados y el recambio será paulatino. “Nuestro foco está puesto en el corto, el mediano y el largo plazos, y por eso armaremos un plantel que responda a cada una de las instancias”, explicó el mellizo.

