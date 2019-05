La mayor sorpresa está fuera de la lista de Ledesma: Quesada no irá al Mundial

Gonzalo Quesada fue pedido con insistencia por Mario Ledesma para el cuerpo técnico de los Pumas; ahora, el entrenador de Jaguares fue marginado para el Rugby Championship y el Mundial de Japón. Crédito: Twitter

Alejo Miranda 25 de mayo de 2019 • 18:04

Que Juan Imhoff y Santiago Cordero no estén en la lista de 46 rugbiers para el Mundial impacta pero era esperable. Lo que nadie veía venir es la ausencia de un no jugador: Gonzalo Quesada, asistente de Mario Ledesma en el cuerpo técnico de los Pumas, no estará en Japón 2019.

Quesada, el entrenador de Jaguares, lo supo hace más de tres semanas, antes de la actual gira por Oceanía, y lo comunicó a sus colaboradores, algunos de los cuales trabajan también en el seleccionado nacional y no fueron desafectados. Lo oficial, por ahora, es que el exapertura no compondrá el cuerpo técnico de los Pumas en el Rugby Championship, pero ya es seguro que no tendrá injerencia en la disputa de la Copa del Mundo.

El gran interrogante, por supuesto, es por qué. Y no tiene una respuesta por ahora. Ledesma no atendió una consulta para LA NACION, y Quesada, aunque contestó, no despejó dudas: "Yo estoy focalizado a fondo en Jaguares. De todo lo que tiene que ver con Pumas no tengo nada que comentar. Si hay algo que decir le corresponde a Rodríguez [Marcelo, el presidente de la UAR] o a Mario". No parece haber una causa amistosa, consensuada. Y especulaciones puede haber varias, pero ninguna parece del todo sustentable.

Ante la pregunta para LA NACION, Quesada admitió este sábado que hace dos semanas rechazó una importante oferta de un club grande de Europa y confirmó que el año que viene seguirá en Jaguares (tiene contrato hasta fin de 2021). La prensa francesa informó que ese club es Racing 92, de París, y que el argentino no aceptó una primera propuesta pero que hubo una segunda -mejorada- y que el entrenador no la descartó, que dejó en pausa el tema. Luego, a mediados de esta semana, Racing 92 anunció que había incorporado a Mike Prendergast en el puesto que le ofrecía a Quesada.

Hay quien cree que en la determinación hubo injerencia de Agustín Pichot, vicepresidente de World Rugby, exdirectivo de la UAR y principal referencia dirigencial del rugby argentino. El exmedio-scrum, compañero de Quesada en la conducción de los Pumas en dos mundiales (Gales 1999 y Australia 2003), nunca tuvo una buena relación con el exgoleador, aunque, ciertamente, no impidió que este tomara funciones importantes en los principales equipos de la Unión.

Como sea, la situación hace ruido en un tiempo positivo, e importante, para los conjuntos argentinos, que van en pos de los playoffs del Súper Rugby (Jaguares) y de un buen Rugby Championship y un buen Mundial (los Pumas).

Aunque incluyó a varios "europeos" en la nómina de 46 jugadores premundialistas, Mario Ledesma prioriza a los que se quedan en el país. Esa es su postura, a ellos apuesta. Si la por un tiempo indefinida situación de Quesada y Racing 92 lo molestó, no se sabe. Pero es llamativo que, a cuatro meses del debut en Japón 2019, haya marginado de su staff a aquel a quien buscó con insistencia al asumir en los Pumas. "Te necesito para el Championship", le dijo en 2018. Menos de un año después, lo desplazó de esa competencia, y de nada menos que el Mundial. En algún momento se sabrá por qué.