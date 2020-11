"Todos los que están en el banco pueden aportar. Es un banco con bastante experiencia, más allá de la juventud", explicó Ledesma Crédito: VillarPress

No fue fácil la misión del staff de entrenadores de Los Pumas esta semana. Seguramente no hay nada mejor que encararla con el incentivo de haberles ganado a los All Blacks. Canalizar las emociones positivamente y poner la cabeza en el siguiente partido es el trabajo que debieron poner en marcha Mario Ledesma y sus colaboradores.

Tras hacer historia al vencer por primera vez a Nueva Zelanda, el camino del equipo argentino en el Personal Tri-Nations continúa con el enfrentamiento ante Australia,el anfitrión, el sábado a las 5.45 (hora argentina) en el McDonald Jones Stadium de Newcastle.

Charlas con los referentes, el tradicional asado de los miércoles y mucho foco en los entrenamientos es el antídoto que utilizó Ledesma para intentar dejar atrás lo que ocurrió en el Bankwest Stadium de Parramatta y enfocarse 100% en el siguiente paso.

"Tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo", sostuvo Ledesma Crédito: VillarPress

"Ya el domingo nos juntamos con varios de los líderes y empezamos a hablar de cómo de todo lo que iba a venir de afuera. De cómo empezar a cerrarse, a buscar la energía dentro del grupo, del equipo", explicó Ledesma en conferencia de prensa. "Obviamente es muy difícil manejar todo lo que viene de afuera, que encima es con la mejor de las intenciones, todas las felicitaciones y muestras de cariño que deben haber tenido los chicos, pero tratamos de advertirlo y ellos también desde el primer día empezaron a trabajar en eso. Por suerte tuvieron un día de descanso muy lindo el miércoles, donde estuvieron juntos, la pasaron bien, comieron asado organizado por los más experimentados del equipo con Nahuel Tetaz a la cabeza, que es el parrillero del equipo, y se los notaba muy energizados y conectados entre ellos".

Otro aspecto con el que debió lidiar el cuerpo técnico son todas las expectativas que ahora se depositaron sobre el seleccionado. "Las expectativas son externas. Nosotros tenemos objetivos internos que tienen que ver más con el trabajo de todos los días. Las expectativas no las podemos manejar. Es positivo que esperen que nos vaya bien, pero no es algo de lo que hablamos muy seguido", relativizó Ledesma. "Lo que tenemos que tratar de hacer es que sea una semana como cualquier otra. De mucho trabajo, de mucho estudio, y tratar de conectar con eso. Muchas cosas que les pedimos a los chicos, de subir la vara y abstraerse de lo externo es algo que también nos exigimos a nosotros mismos como para marcar el camino".

El sábado, los Pumas se encontrarán con un rival tan duro como el del fin de semana pasado. Los Wallabies también llegan con el envión anímico de vencer a los All Blacks con la ventaja adicional de jugar en casa y haber tenido una semana de descanso.

¿Qué deben hacer los Pumas para ser exitosos? "Tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo. Que los chicos sigan entendiendo qué cosas son importantes. Qué es lo relevante, lo que nos permitió estar en ese nivel y lo que nos permitió hacer ese partido ante All Blacks", respondió Ledesma. "En qué cosas se tienen que concentrar. Seguir trabajando las cosas que vienen trabajando. Seguir comportándose adentro y afuera de la cancha de la manera que lo están haciendo. Si no está roto, para qué arreglarlo".

Mario Ledesma confirmó al mismo equipo de Los Pumas que venció a los All Blacks el sábado pasado Crédito: VillarPress

El head coach repetirá el mismo equipo titular que derrotó a Nueva Zelanda e introdujo tres modificaciones en el banco de suplentes: recuperados de distintas lesiones aparecen Emiliano Boffelli, Facundo Isa y Santiago Socino. "Todos los que están en el banco pueden aportar. Es un banco con bastante experiencia, más allá de la juventud", justificó Ledesma. "Se agrega Santiago Socino que había vuelto de una conmoción. Obviamente Facu Isa y Boffe han jugado muchos de estos partidos y tienen una categoría muy importante. Me parecía un aporte muy interesante y también el de Santi Cordero. Son todos todos jugadores de impacto. Es mucho de lo que tiene que tener el banco. Esperamos y estamos seguros que es mucho lo que le van a aportar al equipo".

Australia, en cambio, introduce tres cambios: ingresan dos pilares como Taniela Tupou (135kg, 1,78m) y Scott Sio y Ned Hanigan sustituye al suspendido Lachlan Swinton. "Creo que con la entrada que tuvo contra Nueva Zelanda Tupou levantó la mano para jugar este partido. El cambio de Sio se da por una lesión de Slipper, que fue el titular en todos los partidos. Me parece que tiene que ver con la experiencia. Angus Bell, que está en el banco, es un chico joven", razonó Ledesma, que luego hizo un análisis de las mayores amenazas que presentan los Wallabies: "Los jugadores que se han destacado en los últimos partidos pueden ser Jordan Petaia, que es jovencito pero es un world class y vamos a escuchar mucho de él. Marika Koroibete, el wing, que fue clave en la victoria ante los All Blacks. Y obviamente Michael Hooper que es una máquina y es el alma del equipo".

