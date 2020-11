Dave Rennie, entrenador de Wallabies, aseguró que tiene la receta para vencer a los Pumas

Los Pumas sueñan con darle continuidad a una gira icónica por el Tri-Nations que incluyó uno de los puntos más altos de su historia: el primer triunfo sobre los All Blacks. El equipo que conduce Mario Ledesma se medirá a Australia en Newcastle (comenzará a las 5.45, hora de Argentina y será televisado por ESPN 2).

Del lado de los australianos, el entrenador Dave Rennie aseguró que sabe cómo ganarle a la Argentina cuando jueguen mañana por la cuarta fecha del torneo que se desarrolla en tierra australiana. Rennie tuvo tiempo de estudiar el partido de Los Pumas-Nueva Zelanda e identificó las áreas claves que los Wallabies van a tener que atacar para romper la férrea defensa argentina.

El partido de Australia y los Pumas comenzará a las 5.45, hora de Argentina y será televisado por ESPN 2 Crédito: tw @wallabies

"Es nuestro desafío. Argentina se defendió muy bien. Tienen hombres grandes, fueron muy buenos en ralentizar el balón y luego en poner una pared delante de los All Blacks. Nuestro reto es generar un balón más rápido que eso para crear espacio en el exterior", señaló el entrenador oriundo de Australia.

Rennie vio el partido y le quedó claro como ganó el equipo de Mario Ledesma por 25-15: "Argentina hizo un buen trabajo abriendo el campo la semana pasada ante los All Blcks y cuando los equipos juegan así hay que estar preparado para pasar por el medio de ellos, y apretarlos y abrir la cancha".

Rennie agregó en su análisis: "Creo que los All Blacks intentaron superarlos todo el tiempo pero yo miraba las imágenes y advertía que no se daban cuenta de que Argentina dejaba algunos puntos que pudieron aprovechar".

En particular, Rennie se sorprendió de que los All Blacks no patearan tanto contra Argentina como lo hacen normalmente y finalmente apuntó: "Vamos a tener que mantener la disciplina y no cometer faltas porque Nicolás Sánchez, está en forma y anotó los 25 puntos de su equipo".

Los australianos se impusieron a los All Blacks el pasado 7 de noviembre (24-22) Crédito: tw

Para el cruce ante los argentinos, Rennie confiará también en el equipo que se impuso a los All Blacks el pasado 7 de noviembre (24-22), con tres ligeras modificaciones, todas en la línea de forwards. Los pilares Scott Sio y Taniela Tupou y el tercera línea Ned Hanigan comenzarán esta vez el partido. Sio sustituye a James Slipper, lesionado, y será su primer partido internacional como titular desde el Mundial 2019. Tupou ha sido preferido a Allan Alaalatoa, que estará en el banco de suplentes. Y el tercera línea Hanigan sustituirá a Lachlan Swinton, expulsado del último partido y suspendido cuatro semanas.

Con esto, el equipo será: Tom Banks; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Reece Hodge y Nic White; Michale Hooper (c), Harry Wilson y Ned Hanigan; Mike Philip y Rob Simmons; Taniela Tupou, Brandon Paenga-Amosa y Scott Sio.

"Creemos que podemos sacar una ventaja en el scrum. En esta faceta, los Pumas estuvieron muy bien la semana pasada contra los All Blacks, por lo que la inclusión de Taniela es muy importante para nosotros", enfatizó el entrenador de Wallabies.

Asimismo, Rennie dijo que no le preocupa el conocimiento del equipo australiano que pueda tener su predecesor, Michael Cheika, que dejó el cargo tras el Mundial de 2019. "Sin duda, hubo un impresionante esfuerzo defensivo en el triunfo de Argentina sobre Nueva Zelanda. Si él (Cheika) ha tenido algo que ver en eso, ha hecho un buen trabajo", dijo el seleccionador australiano.

