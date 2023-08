escuchar

Fue una ola verde. Una superioridad física abrumadora de los últimos campeones del mundo, que volvieron a levantar la mano, por si alguno los dejaba afuera de los favoritos. En Inglaterra, en un Twickenham colmado, los Springboks propinaron a los All Blacks la mayor goleada en sus 120 años de historia, un 35-7. Habrá que ver si repercute en el factor anímico para un seleccionado que ganó el Rugby Championship con holgura y no deja de ser uno de los principales candidatos en el Mundial Francia 2023.

Los análisis de estos encuentros premundialistas siempre hay que abordarlos con otra mirada. La cabeza juega y hay muchos factores que hacen que el foco esté en otro lado. Sin embargo, un Springboks-All Blacks, las dos grandes potencias del rugby mundial, en la cuna del rugby inglés, el país que inventó el rugby, tuvo un marco especial. “Jugamos con la camiseta de los Springboks en uno de los mejores estadios del mundo frente a 80.000 personas contra un equipo con el que compartimos una de las mayores rivalidades, así que este no es un partido de preparación para nosotros, es un test match”, había anticipado Eben Etzebeth, que cumplió con su palabra. El segunda línea sudafricano fue una fiera en el contacto y robó dos pelotas en el line en un pack de forwards demoledor desde el primer scrum.

Scott Barrett fue expulsado en el primer tiempo en la derrota histórica de Nueva Zelanda ante Sudáfrica en Londres. ADRIAN DENNIS - AFP

La diferencia de 28 puntos, que supera el 47-26 de 2019 y el 28-7 de 1999, ambos de los Wallabies, como la máxima derrota de la historia de los All Blacks, pudo ser aún mayor si Sudáfrica estaba más fino en los últimos metros. Algunas pelotas trabadas adentro del ingoal, sumado a malas ejecuciones y un try anulado a Canan Moodie, le permitieron a los hombres de negro no sufrir un margen más abultado. La indisciplina fue el peor enemigo de Nueva Zelanda en la noche de Londres. A los 16 minutos ya acumulaban ocho penales, una cifra altísima a este nivel, más las amonestaciones al capitán Sam Cane y Scott Barrett. El segunda línea volvió a ver la amarilla a los 39 minutos por pasar de manera imprudente un ruck y embestir a Malcolm Marx, lo que le valió la expulsión. Barrett fue una de las grandes figuras del Rugby Championship, es una pieza importante en el engranaje de los All Blacks y habrá que esperar la sanción. Es el primer jugador en la historia de su país que es expulsado dos veces: ya había recibido la tarjeta roja ante los Wallabies en el 2019.

La expulsión de Barrett

¡Qué momento para los All Blacks! Scott Barrett se fue expulsado en Twickenham. 🔴🇳🇿



¿Se perderá el partido inaugural de la #RWC2023 🆚🇫🇷?



⭐ Mirá los 48 partidos del Mundial de Rugby en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/BSG4OBgOhs — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 25, 2023

Los conducidos por Ian Foster debutarán en la Copa del Mundo ante el local, Francia, en uno de los grandes duelos que puede ofrecer el rugby mundial. El segunda línea Brodie Retallick y el tercera línea Shannon Frizzell no llegan por lesión, mientras que Tyler Lomax salió este viernes con una lastimadura en la rodilla, aunque no sería grave. La posible suspensión a Barrett disminuiría más a un pack de forwards que llega averiado al Mundial. Al capitán de Crusaders lo podría salvar de una sanción que la expulsión fue por doble amarilla y el TMO no interpretó que el golpe fue de roja directa.

Tyrel Lomax salió lesionado ante los Springsboks y es una nueva alarma para los All Blacks, que en el Mundial debutarán ante Francia. IAN KINGTON - AFP

En el triunfo categórico de los Springboks abrió el marcador el capitán Siya Kolisi, quien dejó atrás una lesión en la rodilla, mientras que también apoyaron Kurt-Lee Arendse, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi y Kawagga Smith. Manie Libbok, uno de los que estaba en el ojo de la crítica por su eficacia a los palos, acertó sus cinco envíos. Los conducidos por Jacques Nienaber fueron ampliamente superiores en las formaciones fijas y tuvieron la particularidad de contar con siete forwards entre los relevos. Luego de la aplastante goleada sobre Gales por 52-16 hace seis días, llegan en muy buena forma al grupo más difícil del Mundial que comparten con Irlanda, Escocia, Tonga y Rumania. Debutarán ante el Cardo el 10 de septiembre en Marsella, el escenario que un día antes albergará Inglaterra-Pumas.

El capitán sudafricano Siyamthanda Kolisi celebra con los fanáticos luego de la goleada ante Nueva Zelanda. ADRIAN DENNIS - AFP

El try del elusivo Cam Roigard le permitió a los All Blacks no terminar en cero, algo que no les ocurre desde 1964. Un llamado de atención antes de la gran cita. Nunca se puede desconfiar de los All Blacks.

Síntesis de Sudáfrica 35 vs. Nueva Zelanda 7

Sudáfrica: Damian Willemse; Kurt-Lee Arendse, Canan Moodie, Andre Esterhuizen y Makazole Mapimpi; Manie Libbok y Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit y Siya Kolisi (capitán); Franco Mostert y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff.

Damian Willemse; Kurt-Lee Arendse, Canan Moodie, Andre Esterhuizen y Makazole Mapimpi; Manie Libbok y Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit y Siya Kolisi (capitán); Franco Mostert y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Cambios: ST, 7 minutos, Bongi Mbonambi, Ox Nche, Trevor Nyakane, Jean Kleyn, RG Snyman, Marco van Staden y Kwagga Smith por Marx, Kitshoff, Malherbe, Etzebeth, Mostert, Kolisi y Vermeulen, y 23, Cobus Reinach por Mapimpi.

Entrenador: Jacques Nienaber

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Mark Telea; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (capitán) y Luke Jacobson; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Dane Coles y Ethan de Groot.

Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Mark Telea; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (capitán) y Luke Jacobson; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Dane Coles y Ethan de Groot. Cambios: PT, 13 minutos, Fletcher Newell por Lomax, y 39, Tupou Vaa’I por Jacobson; ST, Samisoni Taukei’aho por Coles; 11, Josh Lord y Tamaiti Williams por Whitelock y De Groot; 21m, Cameron Roigard por Smith; 23m, Dalton Papali’I y Anton Lienert-Brown por Cane y Jordan.

Entrenador: Ian Foster.

Primer tiempo: 18 minutos, gol de Libbok por try de Kolisi (S), y 33, gol de Manie Libbok por try de Kurt-Lee Arendse (S). Tarjetas: 13, amarilla a Scott Barrett (NZ); 15, amarilla a Cane (N), y 39, amarilla a Scott Barrett (NZ, expulsado). Resultado parcial: Sudáfrica 14 vs. Nueva Zelanda 0.

18 minutos, gol de Libbok por try de Kolisi (S), y 33, gol de Manie Libbok por try de Kurt-Lee Arendse (S). 13, amarilla a Scott Barrett (NZ); 15, amarilla a Cane (N), y 39, amarilla a Scott Barrett (NZ, expulsado). Sudáfrica 14 vs. Nueva Zelanda 0. Segundo tiempo: 2 minutos, gol de Libbok por try de Marx (S); 20, gol de Libbok por try de Mbonambi (S); 27, gol de Libbok por try de Smith (S), y 31, gol de Mo´unga por try de Roigard (NZ). Tarjetas: 12, amarilla a Du Toit (S). Resultado parcial: Sudáfrica 21 vs. Nueva Zelanda 7.