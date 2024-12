Los Pumas 7s cayeron con Sudáfrica y quedaron al margen de las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo

Los Pumas 7s, sin su capitán Santiago Mare por un golpe en la cabeza ante Irlanda que lo marginó por precaución del resto del torneo, perdió por 29-5 el mano a mano por la clasificación con el local Sudáfrica, en el segundo turno de ese grupo este sábado en Ciudad del Cabo, por la segunda etapa del Circuito Mundial de Seven. Así, el equipo nacional no consiguió meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Ricardo Duarttee abrió el marcador para los locales con un try abajo de los palos, pero no hubo conversión. En ese primer tiempo, con el marcador 5-0 para los sudafricanos, Luciano González vio una tarjeta amarilla por una acción peligrosa y los argentinos se quedaron con uno menos por dos minutos. Allí pagaron el costo con otro try de Duarttee, con algunas dudas, que llevó el duelo a 10-0 y uno de Dewald Human, que además hizo una gran conversión y llevó la ventaja a 17-0 al final de esa etapa. Muy difícil de remontar.

El resumen de los Pumas 7s - Sudáfrica

En el segundo tiempo, otro try de Duarttee fue anulado por su posición y eso mantuvo con algunas ilusiones a los Pumas 7s. Pero chocaban una y otra vez contra los Blitzboks en su intento de llegar al ingoal rival. Matías Osadczuk finalizó una muy buena jugada y apoyó para achicar la diferencia a 17-5, sin conversión. El tiempo se iba, la urgencia crecía. Y Sudáfrica aprovechó ese contexto para sumar dos tries más y una conversión para el resultado final.

Fue una especie de cuartos de final, frente a un rival que venció por 36-7 ante Irlanda en su primera presentación y logró hacer valer la localía. El seleccionado argentino tampoco había pasado sobresaltos en su primer partido del día ante los europeos: el 29-7 los había dejado bien posicionados para el enfrentamiento ante los sudafricanos, en un formato renovado, en el que solamente se clasifica el primero de cada grupo. Pero no pudo dar pelea.

El domingo, a las 8.56 (hora de Argentina), Sudáfrica estará jugando con España en una de las semifinales. En el otro cruce se las verán Francia y Fiji, que dejó en el camino a Gran Bretaña en un final con suspenso. Antes, a las 6.22, los Pumas 7s se medirán con Kenia en las semifinales por el quinto puesto.

LA NACION

Temas Los Pumas 7s