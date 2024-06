Los Pumas 7s perdieron la final de Madrid y terminaron segundos en la temporada del SVNS, tras una final caliente contra Francia

Escuchar

“Vamos, con la cabeza arriba”. La voz de mando de Gastón Revol, cuando los Pumas 7s recibieron la medalla de plata del Circuito de Seven, refleja su liderazgo y su aura dentro del plantel. Todos obedecieron al cordobés, que jugó su último torneo en el circuito mundial. El seleccionado argentino tuvo un gran fin de semana en Madrid, compitió con varias bajas, pero fue superado con claridad por Francia en la final. El triunfo por 19-5 de los Galos relegó a los Pumas 7s al segundo puesto de la temporada, en el año que World Rugby dividió los títulos en dos y se consagraron campeones de la liga.

Francia fue un equipo más ordenado en la final. Tuvo sensatez para definir mejor las jugadas y manejar los distintos momentos del partido, además de resolver con más eficacia los puntos de encuentro. A partir del try del experimentado Stephen Parez, de toda la cancha, el equipo Bleu dominó a la Argentina y tuvo más resto físico: las lesiones de Matías Osadczuk y Joaquín Pellandini, más el golpe de Luciano González, que jugó la final con un esguince, le terminaron pasando factura al seleccionado argentino que finalizó preso de su impotencia.

El incidente del final empañó el final de Los Pumas ante Francia OSCAR DEL POZO - AFP

“Duele perder las finales. Llegamos después de una temporada muy larga, con muchos resultados, con el foco puesto en los Juegos Olímpicos. Me sorprendió a mí mismo el rendimiento, demostramos que estamos de pie, porque se había empezado a decir que el equipo mermaba, que había llegado a su pico. Volverle a ganar a Nueva Zelanda en una finalísima fue espectacular y los tres partidos de la zona que los ganamos de forma contundente. Empiezan a jugar un papel las lesiones, el cansancio. Hoy estamos con dolor y con el tiempo vamos a analizar que fue una temporada soñada”, destacó Santiago Gómez Cora.

Si hay algo que dejó tranquilo al seleccionado argentino son las formas y las armas con las que compitieron en Madrid. Luego de dos etapas en las que cayeron en su rendimiento en Hong Kong y Singapur, demostraron que fue un traspié y no una caída, en dos etapas siempre desafiantes por logística y largos viajes. Con un gran apoyo argentino en las tribunas del estadio del Atlético de Madrid, recuperaron el fuego sagrado. “Volvimos a crecer en el juego, que es lo que más me importa y más tranquilo me deja. Volvimos a conectar entre nosotros y cada vez que salía de la cancha tenía esa sensación de felicidad”, expresó Rodrigo Isgró, el mejor argentino del torneo, más allá de su expulsión contra Francia.

Rodrigo Isgró frena con un tackle a Paulin Riva; el argentino fue expulsado y quedó expuesto a una posible sanción OSCAR DEL POZO - AFP

El desenlace final estuvo lejos de lo que suele ofrecer el seven. Con las pulsaciones a mil, los dos equipos se trenzaron, luego de una situación de ruck, en la que Isgró terminó tackleando de manera ilegal a un rival. “Si bien estaba enojado por la situación, no fue una acción que le quise hacer daño. Yo estaba en el piso y sentí que se me venía un francés a pasarme el ruck. Agaché la cabeza y estuve mal, me pasé… Después terminamos agarrándonos entre todos. Eso no nos representa a nosotros como equipo. Es muy valorable el trabajo que hizo Francia, tienen un equipazo y nos ganaron bien la final”, admitió quien ocupó el puesto de wing.

En diálogo con ESPN, Gómez Cora se mostró preocupado por su situación: “Terminar de esa manera es lo que más duele. Fue una imagen fea dentro del juego y la impotencia. Tenemos que ir al tribunal y a partir de eso ver si le aplican fechas o no. Es lo que más preocupa, más allá de lo de Pellandini, lo de Rodrigo Isgró duele”.

El balance de Gómez Cora

En la vuelta al país evaluarán la gravedad de la lesión de Joaquín Pellandini, que sufrió una luxación en su hombro derecho. Matías Osadczuk fue descartado por precaución y estará disponible para los Juegos Olímpicos de París, al igual que Marcos Moneta.

Luego de unos días de descanso, el seleccionado argentino arrancará la etapa más importante de la temporada: la preparación para los Juegos Olímpicos de París. Tienen tiempo para rearmar la tropa, recuperar los cuerpos y procesar lo que fue una temporada intensa, pero inolvidable. “Tiempo atrás veíamos todo esto de muy lejos. Hoy estamos cerca, estamos adentro. Haber jugado una final, haber cantado el himno… hay que ser conscientes de saber en el lugar que pusimos a la Argentina y seguir peleando todos los días para ser mejores. Hemos masticado mucho de esto en los últimos años, sabemos el sabor. Es energía pura para trabajar este mes y medio”, sostuvo Gómez Cora.

Los signos positivos del torneo de Madrid, además, se magnifican por la amplitud del plantel y el gran protagonismo de jugadores de rol. Matteo Graziano fue uno de los puntos altos e importante en el juego en el piso, en las alturas y con sus tres tries contra Nueva Zelanda en la semifinal. Tomás Elizalde también dio un paso al frente, mientras que Tobías Wade ya es una realidad: por su polifuncionalidad y conducción es un jugador clave en el engranaje del funcionamiento.

Matteo Graziano, uno de los puntos altos del seleccionado en Madrid Juan Gasparini - Gaspafotos

Francia sigue en pleno crecimiento y es un buen campeón. Con los Juegos Olímpicos en París, potenciaron su programa de seven. Todos los clubes del Top 14 están obligados a formar un equipo de esta especialidad y cuentan con un circuito interno, que le dio otro ritmo de competencia y los ayudó a encontrar más jugadores. Stephen Parez Jean, Pascal Barraque y Paulin Riva son los de más experiencia, a los que se sumaron jóvenes como Nelson Epée, Jordan Sepho y Jefferson Lee Joseph, que marcan la diferencia. Antoine Dupont, un coloso del rugby francés, asumió el desafío de cambiar de disciplina y le dio un salto a nivel mental y competitivo. Hace una semana conquistó la Copa de Europa con el Toulouse, y esta es su segunda consagración con Francia 7s, en tres torneos disputados.

Tobías Wade, otro de los jugadores claves en el equipo nacional rumbo a los Juegos Juan Gasparini - Gaspafotos

Dupont será una de las caras del deporte francés en París 2024. Una figura que inspira respeto y admiración en compañeros y rivales. En la capital francesa, los Pumas 7s buscarán cerrar este ciclo brillante con la medalla de oro, en un torneo que tendrá a muchos aspirantes a trepar a lo más alto del podio. Un largo proceso de ocho años respalda a la Argentina para ser un fuerte candidato.