Los Pumas 7s se quedaron fuera de la pelea por el título en el Seven de Ciudad del Cabo y ahora deben enfocarse en el quinto puesto

Los Pumas 7s se quedaron sin posibilidades de repetir el título que habían logrado en Sudáfrica en 2023. Fueron acumulando acciones negativas y encadenando errores que los condenaron a una derrota sin atenuantes por 29-5 ante los Blitzboks, en la segunda etapa del circuito mundial de seven. El domingo, a partir de las 6.22 (hora de Argentina), jugarán la semifinal por el quinto puesto, para intentar quedar lo más arriba posible en el ranking.

Los conducidos por Santiago Gómez Cora se sintieron incómodos desde la primera salida. Nunca lograron conexiones y en sus primeras tres posesiones sufrieron tres pérdidas: Santiago Álvarez Fourcade, Matías Osadckuz y Germán Schulz perdieron el control de la pelota y se la cedieron al rival. Dos de ellas terminaron en los tries de Ricardo Duarttee, el segundo no exento de polémica. Apoyado por el TMO, el árbitro otorgó el try, aunque las cámaras de la televisión no dejaron claras evidencias del grounding. Los Pumas 7s sufrieron la tarjeta amarilla por un tackle peligroso de Luciano González y el local aprovechó la ventaja numérica con dos tries, el segundo con una gran definición de Dewald Human.

Marcos Moneta encara a Tristan Leyds, pero no podrá pasar; los Pumas 7s cayeron ante Sudáfrica y quedaron eliminados de la lucha por el título en Ciudad del Cabo. Prensa UAR / Shaun Roy

En la segunda mitad persistieron los errores de manejo. En la búsqueda del descuento, González sufrió otra pérdida; en total fueron seis del equipo durante los 14 minutos. Una cifra altísima. Asistido por Matteo Graziano, Matías Osadczuk apoyó el único try argentino y generó una pizca de ilusión, aunque pronto se iba a apagar. Shilton van Wyk, con una contra letal, y Shaun Williams sentenciaron la victoria de Sudáfrica, que fue implacable, contundente y creció con el buen apoyo del público que se acercó al Cape Town Stadium.

El seleccionado sudafricano no gana un título como local desde 2015 y este domingo está ante una buena oportunidad de lograrlo. En las semifinales se enfrentará a España, uno de los seleccionados que mantuvo la base del proceso anterior y confirmó su gran arranque de temporada. En esta oportunidad dejó en el camino a Kenia y Australia para colarse nuevamente entre los mejores cuatro, basados en una buena defensa y transiciones rápidas para lastimar a sus rivales. La otra semifinal será entre Fiji, campeón en Dubai, y Francia, que aplastó a Nueva Zelanda en la fase de grupos.

El formato de Ciudad del Cabo, con zonas de tres equipos, en la que sólo clasificaron los líderes, no permite traspiés en la lucha por el título. Presos de sus imprecisiones, los Pumas 7s estuvieron lejos en el tanteador y no podrán repetir el festejo de 2023. En el otro partido de la etapa de grupos, Argentina había superado con autoridad a Irlanda por 29-7, con tries de Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Marcos Moneta, Agustín Fraga y Luciano González, aunque perdieron a su capitán. Por un golpe en la cabeza, que no pasó a mayores, Mare no estuvo en el encuentro ante Sudáfrica y tampoco jugará el domingo.

Agustín Fraga apoya ante Irlanda, en el partido que los Pumas 7s ganaron con comodidad y tuvieron un gran arranque que no pudieron sostener. prensa Uar

Con el objetivo de no retroceder demasiados casilleros en el ranking, los Pumas 7s buscarán terminar quintos. La semifinal será ante Kenia. El otro emparejamiento será entre Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Los conducidos por Santiago Gómez Cora vienen de terminar terceros en Dubai y el objetivo, además de ampliar la base de jugadores, es volver a terminar como líderes de la liga (se da por descontado que estarán entre los mejores ocho para la serie final de Los Ángeles). Todos los puntos son importantes y este arranque irregular deja poco margen de error.

