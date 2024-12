Los Pumas 7s tuvieron un cierre de año alentador y una buena victoria sobre Nueva Zelanda

Un final con angustia, aunque con una sonrisa. Los Pumas 7s terminaron el domingo con dos victorias que les sirve para mantenerse expectantes en el ranking, tras un comienzo de temporada que estuvo lejos de ser el ideal. La victoria por 17-12 sobre Nueva Zelanda y el quinto puesto en Ciudad del Cabo les permite tener buenas perspectivas en la tabla, en la búsqueda de afianzar el juego en un circuito mundial que se reanudará el 24 de enero del año próximo, en Perth.

Sólo en algunos lapsos aislados el seleccionado argentino logró esas conexiones que lo caracterizaron la última temporada. Con sistemas nuevos y algunos cambios estructurales, las pérdidas en el manejo y en el contacto fueron una constante en este fin de semana, con un calendario acotado: para apaciguar las cargas de los jugadores, World Rugby decidió reducir la cantidad de partidos, con un formato que no permitió traspiés. La contundente caída ante el local, Sudáfrica, fue un fiel reflejo de la inconsistencia en el ataque de los Pumas 7s, en un encuentro en el que sufrieron seis pérdidas de control y dos en el contacto. “No encontramos la confianza que necesitamos para atacar, si en la defensa”, destacó Santiago Gómez Cora en diálogo con ESPN.

En la segunda jornada tampoco lograron esa fluidez en el ataque, aunque sí algunos chispazos para ganar los partidos. Ante Kenia arrancaron perdiendo 14-0 y reaccionaron con tries de Germán Schulz, Matías Osadczuk, Agustín Fraga y Facundo Pueyrredón para clasificarse a la final por el quinto puesto, en la que superaron con lo justo a Nueva Zelanda. Explotando el lado ciego del scrum, luego de tres infracciones, Joaquín Pellandini abrió la cuenta y unos minutos más tarde el medioscrum asistió a Matías Osadczuk, el jugador más regular en la primera gira del año.

Luego de algunos tackles fallados, Sofai Maka y Sione Molia igualaron las acciones para los All Blacks 7s, pero en el arranque de la segunda mitad, Matteo Graziano se inventó el mejor try del partido: con un cambio de paso dejó desparramado a Codemeru Vai, que ni siquiera lo pudo tocar. El jugador formado en Los Matreros, que se perdió el torneo de Dubai, se perfila como uno de las figuras de este proceso que apunta a Los Angeles 2028. “No deja de ser Nueva Zelanda, un rival de jerarquía. Con mucho recambio, pero son partidos palo a palo en los que se construye mucho el equipo”, valoró Marcos Moneta.

“A veces ganas jugando mal y a veces perdés jugando bien. Me voy conforme con la gira. Haber logrado podio en Dubai, ganarle dos veces a una potencia como Nueva Zelanda y terminar mejor el torneo físicamente son signos positivos. Tenemos muchas cosas para corregir que identificamos y vamos a tener que mejorar de acá a Perth”, puntualizó Gómez Cora, que destaca el nivel competitivo que alcanzaron los Pumas 7s. “Hemos naturalizado muchas cosas, salir campeón todos los torneos... No lo logró ni Nueva Zelanda en su mejor momento. Queremos ganar todo lo que jugamos, pero sabemos lo difícil que es sostenerse allá arriba. Hay una renovación de jugadores, un cambio de plan con respecto al año pasado”.

Los Pumas 7s se volverán a juntar en las próximas semanas para analizar cuestiones técnicas de esta primera gira y luego se reencontrarán el 6 de enero en Pinamar para preparar la etapa de Perth, entre el 24 y 26 de enero. La premisa será la misma: mantenerse como un equipo competitivo, pero con la chance concreta de ver caras nuevas. En esta gira debutaron Santino Zangara y Gregorio Pérez Pardo y tuvo más protagonismo Facundo Pueyrredón.

Los cierres de año siempre coinciden con los inicios de la temporada en el circuito mundial de Seven. Argentina termina un 2024 brillante a nivel juego, finalizando primeros en la liga, segundos en el SVNS, aunque con la espina que perdurará de la derrota ante Francia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París, el evento más importante. “Fue una montaña rusa de emociones. Salir primeros de la liga fue una cosa de locos, nunca había pasado en los Pumas 7s. Después bajamos con los Juegos Olímpicos, fue una página dura. Subimos en Dubai, ahora nos mantuvimos. fue un año positivo”, indicó Moneta, que, como el grueso del plantel, se mantuvo en la disciplina para seguir haciendo historia y buscar revancha en Los Ángeles 2028.

