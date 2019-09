El árbitro australiano Angus Gardner da una indicación antes de un scrum durante el partido entre los Pumas y Francia. Fuente: AFP

21 de septiembre de 2019 • 09:43

"Es una lástima que un referí tan bueno no haya visto el penal de Picamoles, que le marcó el línea. Estaba dos metros adelantado." Con esa frase, Mario Ledesma, head-coach de los Pumas, protestó por la jugada de la discordia que pudo haber cambiado el resultado del partido entre los Pumas y Francia. Aunque la tarea del australiano Angus Gardner no fue el motivo excluyente de la derrota argentina por 23-21 en el debut, Ledesma se disgustó por ese fallo.

El penal no otorgado por Gardner ocurrió a siete minutos del final. Picamoles estaba en un claro offside a la salida de un ruck, cuando intentaba interceptar un pase de Tomás Cubelli. El árbitro dio continuidad al juego y no sancionó la infracción. La otra decisión polémica del partido fue sobre el final, cuando el propio Cubelli no pudo jugar la pelota porque un jugador francés estaba en el piso y aún no se había retirado de la posición de tackle. Al igual que en la jugada de Picamoles, Gardner no dio nada. "Cubo no puede agarrar la pelota porque había un francés en el medio", dijo Ledesma luego del partido.

La palabra de Ledesma y las jugadas polémicas del partido

"Fue muy bueno lo que hicimos en el segundo tiempo, me quedo con eso, cuando dominamos en el scrum y el maul. En la primera etapa había cosas para las que estábamos preparados pero no hicimos y eso nos costó demasiado", agregó el head-coach argentino en declaraciones a ESPN tras el partido.