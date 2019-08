Guido Petti es felicitado por sus compañeros tras el try Crédito: VillarPress

Un partido a puro ida y vuelta. Disputado, medido y de alto voltaje hasta el final. Se pudo poner en ventaja el conjunto sudafricano, pero los Pumas no perdieron pisada y quedó arriba al cierre del primer tiempo (10-8). En la segunda mitad, fue palo y palo, kicks, corridas y el TMO que le decía que no al tercer try argentino. Finalmente el marcador se inclinó para el lado de los Springboks que estiró su ventaja 24-18.

Los Pumas habían cerrado la primera mitad del partido con Sudáfrica con un buen try producto de una avivada bien capitalizada por Guido Petti Pagadizábal, el segunda línea argentino que hoy jugó como tercera línea. En pleno cierre de la etapa, leyó la jugada, se anticipó a los pases entrelíneas de los Boks y corrió con alma de wing al ingoal adversario.

El try de Petti

El try de Matera

Pablo Matera festeja su try, el segundo de los Pumas en Pretoria Crédito: VillarPress

En la segunda etapa, luego de una acción que pudo haber sido sancionada con try-penal para los Pumas por un empujón a Joaquín Tuculet cuando buscaba arriba una pelota cerca del in-goal de los Boks, Pablo Matera entró con fiereza después de un line que bajó Matías Alemanno y de recibir la pelota de parte de Julián Montoya para apoyar y mantener la ilusión argentina: fue el empate transitorio en 18. Después, Sudáfrica selló en resultado con sendos penales de Elton Jantjies.

El try anulado a Lucas Mensa

Cerca del final, el try del debutante Lucas Mensa no convalidado por obstrucción de Jerónimo de la Fuente en la acción previa, cuando un jugador de los Boks quiso tacklear a Benjamín Urdapilleta.

Gales en lo más alto: desplazó a los All Blacks

La ventana de amistosos internacionales comenzó bien temprano con la goleada de los All Blacks frente a Australia por 36-0 y continuó con la victoria de Gales,13-6, ante Inglaterra. Este segundo partido significó un ascenso histórico del conjunto galés dentro del ranking mundial, y un envión anímico de cara a lo que se viene, la Copa del Mundo en Japón. Además, Gales sumó, su victoria número 15 en 16 partidos oficiales.

Tras la holgada victoria en condición de local, el equipo que dirige Warren Gatland, le quitó el primer puesto del ranking a Nueva Zelanda y los marginó al segundo (hecho que no ocurría desde 2009) y los posicionó como líderes del World Rugby ranking, por primera vez en su historia. Este lunes, luego de la finalización de todos los partidos, se hará oficial y se conocerá quién ocupa el tercer puesto, y en qué lugar finalizan los Pumas.