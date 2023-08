escuchar

Las sorpresas son, indefectiblemente, parte intrínseca de las nóminas mundialistas. Pasa en todos los equipos, se repite en todos los mundiales. Para Francia 2023, el nombre más rutilante que apareció entre los 33 Pumas designados por Michael Cheika es el de Martín Bogado. Un jugador de grandes condiciones, buen porte físico y un ascenso meteórico –valga el oxímoron–, aunque de un recorrido fugaz en el más alto nivel. Su inclusión no responde a un capricho sino a una cuestión táctico-estratégica relacionada menos con su puesto de fullback que con blindar a otros que tienen influencia directa, como el de wing, y muy especialmente el de apertura.

Bogado, de 25 años, viajará a Francia para ser la primera alternativa a Juan Cruz Mallía, el 15 titular. “Tener dos fullbacks y no un wing que pase a jugar de fullback”, justificó Cheika en la conferencia de prensa tras anunciar cuáles eran los convocados. “En el rugby moderno muchos equipos usan el juego aéreo y necesitamos un jugador que tenga claro ese rol”. De esa forma, el australiano descartó explícitamente la posibilidad de utilizar a Emiliano Boffelli como opción, no tanto porque no reúna las cualidades necesarias para vestir la camiseta 15 sino porque así se diluye su capacidad de cargar patadas propias en ataque.

Martín Bogado, la sorpresa mayor en la nómina de los Pumas para Francia 2023. Juan Gasparini / Gaspafotos

Lo que Cheika omitió en su declaración, y que es otro factor determinante en la decisión de llevar a Bogado, es que de esta manera también Santiago Carreras queda exceptuado de ser una alternativa para el puesto de fullback. Un indicio más, como si hiciera falta, de que el staff apuesta en pleno por tener al cordobés como apertura en la cancha la mayor cantidad posible del tiempo.

El carácter inesperado de la convocatoria de Bogado no tiene tanto que ver con su capacidad como con su falta de roce en el plano internacional. Apenas ostenta una aparición en los Pumas, la última, ante los Springboks en Vélez. En sus 62 minutos mostró algunas dudas y un mal cálculo suyo en un kick cruzado facilitó el segundo try sudafricano, aunque también tuvo intervenciones positivas en defensa.

La sorpresa pasa también por que había estado ausente de la gira por Australia y Sudáfrica que precedió a ese partido, durante tres semanas que fueron cruciales en el ensamblaje táctico del equipo argentino para el Mundial. Su primera experiencia en el seleccionado había sido en la ventana de noviembre, cuando estuvo tres semanas involucrado en el plantel pero no llegó a debutar.

Desde que usó la camiseta 10 en el seleccionado bajo la dirección de Cheika, Carreras siempre fue titular como apertura. JUAN MABROMATA - AFP

Más allá de ese lapso de tres cuartos de partido, que no es una muestra representativa como para juzgar sus aptitudes –considerando también que fue un encuentro plagado de condicionantes que confluyeron en una pálida actuación colectiva–, está claro que si Cheika confió en él lo hizo porque entiende que las condiciones que probó tener a lo largo de su carrera pueden ser trasladadas a la máxima escena internacional en caso de ser requeridas. En primer lugar, se trata de un jugador dotado físicamente. Con 1,98 metros y 92 kilos, encaja en el molde del prototipo que buscan los seleccionadores para el rugby moderno. La potencia y el juego aéreo son determinantes hoy en día.

Además, Bogado está atravesando un período de ascenso exponencial. Alcanza repasar su trayectoria: de Centro de Cazadores, de Misiones, al Jockey de Córdoba; de allí, a Olimpia Lions, de la Superliga Americana; el ascenso a Jaguares XV como impulso al profesionalismo, que incluye un breve paso por Bayonne, antes de que el fullback recayera esta temporada en el neozelandés Highlanders para protagonizar el Super Rugby, en el que participó en cuatro partidos antes de lesionarse.

La clave de su elección, no obstante, está en otro lado. En la ventana de julio de 2021, Mallía se adueñó de la camiseta número 15 de los Pumas. Cuando asumió Cheika, ratificó a éste en el puesto. Incluso cuando, en su primer test match a cargo (contra Escocia en Jujuy), le devolvió la titularidad a Nicolás Sánchez como apertura. Santiago Carreras, que había tenido como fullback sus mejores desempeños con la camiseta celeste y blanca pero había sido colocado como 10 por Mario Ledesma a partir del Rugby Championship 2021, comenzó en el banco ese encuentro inaugural del ciclo del entrenador australiano. Sánchez salió lesionado a los 20 minutos y lo reemplazó Carreras, que desde entonces comenzó como número 10 el 100% de los partidos siguientes de los Pumas.

También el excelso rendimiento de Mallía como fullback contribuyó a cimentar esa decisión. No sólo por sus virtudes para el juego aéreo, el uso del pie y el contraataque, preciadas en un fullback, sino también por su capacidad de convertirse en un segundo lanzador en el semiataque (o sea, cuando el juego se desarrolla más allá de la primera fase posterior a las formaciones fijas), en un aceitado tándem con Carreras.

La apuesta de Cheika es clara: un pleno por Carreras como apertura. En el camino quedaron Domingo Miotti y Benjamín Urdapilleta, otros que tuvieron algunos minutos de acción durante esta era. A la hora de cerrar la lista, el DT tenía tres alternativas: convocar a Nicolás Sánchez, citar a Tomás Albornoz y llamar a los dos. Ninguno había tenido mucho rodaje durante el ciclo. Sánchez, apenas 67 minutos en cuatro encuentros. Albornoz, 46 en cinco apariciones desde el banco. Finalmente, primó la mayor experiencia del primero: más allá de que haya perdido algo de explosividad a sus 34 años, se trata de una gloria del rugby argentino, es el máximo anotador en la historia de los Pumas y está próximo a cumplir 100 caps (tiene 97).

La presencia de Bogado en la lista subraya esa determinación. De ese modo, Carreras deja de ser una alternativa para la posición de fullback. Este año, cumplió esa función solamente de manera temporaria, cuando salió reemplazado el 15 titular. La impresión es que dejará la conducción únicamente en caso de una lesión o en algún momento puntual de un enfrentamiento que ya esté definido.

Algo similar ocurre con el caso de Boffelli, que ocupó el lugar de Mallía cuando éste tuvo descanso en los primeros dos compromisos del año para el seleccionado. El rosarino conoce a la perfección el puesto de fullback, ya que se desempeñó en él en Jaguares durante el Super Rugby y en 23 ocasiones vestido de celeste y blanco (mayoritariamente de 2018 a 2021, incluido el Mundial Japón 2019). Pero se notó ante Nueva Zelanda y Australia que pierde incidencia en el juego aéreo. Como wing tiene más posibilidades de ir a cargar kicks propios.

En Japón 2019, Santiago Carreras fue al Mundial con un solo partido jugado en los Pumas, también frente a Sudáfrica. Terminó siendo titular indiscutible y así se mantiene hoy, casi inamovible. La inclusión de Bogado en la lista de 33 resultó una sorpresa. Nadie sabe cómo va a terminar.