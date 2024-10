Los Pumas: Santiago Chocobares se perderá la gira de noviembre por Europa

Escuchar

Está mal, pero no tan mal. Santiago Chocobares, uno de los mejores integrantes de los Pumas en los últimos tiempos, no volverá a ponerse la camiseta celeste y blanca en lo que resta de 2024, y lo que queda del año para el seleccionado nacional es la atractiva gira de noviembre por Europa. Lo positivo entre lo negativo no es menor: el centro no necesita ser operado. Y de hecho, su recuperación será larga pero no eterna: el santafesino pasará entre seis y ocho semanas sin rugby.

Es quien peor la pasó el último sábado, en un partido en el que todo el equipo nacional la pasó muy mal en Nelspruit. Sudáfrica goleó a Argentina con un 48-7 que no sólo coronó a Springboks en el Rugby Championship, sino que hizo caer a los Pumas del segundo puesto al definitivo tercero, lejos de la inédita consagración que podían tener. La paliza fue un dolor para todos, pero para Chocobares el dolor fue también físico. Y muy fuerte. A los 24 minutos salió al cruce de Aphelele Fassi, a quien esperó bien plantado. Pero tuvo muy mala suerte: el fullback sudafricano patinó y cayó sobre la pierna izquierda del tres cuartos, que se dobló por demás. El argentino quedó tendido en el césped, y pareció tan importante la lesión que el árbitro Ben O’Keeffe interrumpió el juego a pesar de que el equipo local estaba realizando una estupenda jugada de combinaciones con gran peligro para los Pumas.

La jugada de la lesión de Chocobares frente a Springboks

Por supuesto, el back de 25 años no pudo continuar, y fue sustituido por Lucio Cinti. Hasta entonces el conjunto sudamericano estaba en partido, 17-7 abajo. El ligamento lateral interno de Santiago estaba seriamente dañado, al punto de que se temió una de esas lesiones que demandan muchos meses de inactividad. Varios días después llegó un alivio desde Francia, el país donde actúa profesionalmente Chocobares: no sería necesaria una intervención quirúrgica para el hombre del poderoso Toulouse.

Y a última hora de este jueves trascendió la mayor precisión: el argentino estará inactivo durante un mes y medio o dos. Poco para lo que podía llegar a ser. En términos meramente deportivos, al seleccionado no le cambia nada, porque la gira de noviembre es lo único que hay en su calendario hasta mediados del año que viene. Sí a largo plazo: no es lo mismo reponerse de una rotura que exige bisturí y muchos meses de ausencia que de algo no quirúrgico y de recuperación intermedia en tiempo. Para Stade Toulousain, en cambio, la vuelta del centro ocurrirá antes de fin de año.

Chocobares vuela hacia un try con la camiseta de Toulouse, con la que se coronó por segunda vez campeón de Europa en mayo; el club francés sí podrá tenerlo en las canchas antes de fin de año. MATTHIEU RONDEL - AFP

También en el club francés, el más fuerte de Europa –es el vigente campeón del Viejo Continente–, Chocobares es una figura, junto a su compatriota Juan Cruz Mallía. Ni qué decir lo que representa para los Pumas, equipo en el que el oriundo de Rufino no lleva tantos años, cuatro, pero sí bastante presencias y muchas buenas actuaciones. Pues no estará disponible hasta 2025.

¿Qué se perderá? Unos lindos desafíos contra un rival ascendente, el número 1 del ranking mundial y un viejo adversario con el que suelen salir buenos partidos. En la ventana de noviembre, que World Rugby denomina “Autumn Nations Series” (Serie de Naciones en Otoño, porque tiene lugar en el hemisferio Norte a esa altura del año), el equipo de la Unión Argentina de Rugby visitará a Italia, Irlanda y Francia.

Confirmado: esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, entre 6/8 semanas out de las canchas.

Se pierde la ventana de noviembre pero volverá con Toulouse antes de fin de año.



Dentro de lo malo que parecía, es positivo. pic.twitter.com/HaWVfExYTk — Ramiro Conti (@ZucaConti) October 3, 2024

El compromiso en Udine frente a la Azzurra, dirigida por Gonzalo Quesada, tendrá lugar el sábado 9. Como ahora la programación de las ventanas se extiende a los viernes y los domingos, los otros dos compromisos no serán en el día de la semana tradicional para este deporte: los argentinos se enfrentarán con Irlanda, vigente bicampeón del Seis Naciones, el viernes 15 en Dublín, y siete días más tarde, el viernes 22, se las verán en Saint-Denis con Francia, el oponente al que recibieron en julio y con el que quedaron 1-1 en la serie (13-28 en Mendoza y 33-25 en Buenos Aires).

Esta vez no contarán con quien fue titular en el cuadro albiceleste en 24 de sus 27 actuaciones, pero el puesto de número 12 está bien cubierto en los Pumas, con varias opciones. Y a la altura de los siguientes desafíos, los de la ventana de julio próximo, la lesión sufrida ante Springboks será apenas un feo recuerdo para Santiago Chocobares.

LA NACION