Los Pumas se enfrentan con Uruguay después de 18 años, en el partido de las oportunidades

Hace una semana, antes de la revancha contra Francia, Felipe Contepomi dejó clara su postura: “En los Pumas no se da oportunidades ni tampoco se prueba. Esto es el seleccionado nacional y juegan los mejores. Es meritocracia. Tienen que ganarse el lugar compitiendo”. Sin embargo, el encuentro que protagonizarán este sábado a partir de las 16 (transmitirán ESPN y Disney+) en el estadio Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado, surge como una gran oportunidad. El resurgimiento del duelo sudamericano, entre dos seleccionados que presentan distintas realidades.

El último test match oficial entre ambos se desarrolló en la cancha del CASI en el 2006, y fue clasificatorio para el Mundial Francia 2007, un hito en la historia de los Pumas. Post medalla de bronce, los argentinos jugaron apenas cinco encuentros con seleccionados del Tier 2 por fuera de los mundiales. Georgia (2013 y 2017), Japón (2016), Rumania (2021) y España (2023) fueron los distintos en calendarios superexigentes para jugadores que actuaban en clubes del hemisferio Norte y un seleccionado que competía con las tres grandes potencias del sur (Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia).

Uruguay, que dio un salto en su rugby y participó en los últimos tres mundiales, quedó urgido de más competencia y merecía la chance de medirse con su país vecino del oeste. “Cuanto mejor rugby haya en la región, más favorecerá a todos. Por nuestra situación histórica, a Argentina le toca ser la cabeza de la región, pero Uruguay ha mostrado su crecimiento con el Super Rugby Americas; Peñarol ha sido campeón los dos años anteriores. Siempre estamos dispuestos a colaborar desde nuestro lado”, expresó Contepomi en una conferencia de prensa. Para los Teros es una ventana histórica; recibieron a Francia (derrota por 43-28) y el último fin de semana de julio serán anfitriones de Escocia. Será la octava visita oficial de los Pumas a Uruguay, la primera en Maldonado, cerca de Punta del Este.

En cuanto a nombres, se presenta como un partido de chance y examen para varios. Uno de ellos es Tomás Albornoz, que, después de 10 partidos en el banco de reservas, será el apertura titular. Con escaso rodaje en el seleccionado (105 minutos) y luego de una temporada brillante en su club, Benetton, intentará convencer al entrenador de que a los 26 años puede establecerse con la camiseta número 10.

Ausente el lesionado Julián Montoya, Marcos Kremer es el nuevo capitán del seleccionado argentino de rugby, al menos para el encuentro de este sábado con Uruguay. Prensa UAR - Andrés Velásquez Marín

La ausencia de Julián Montoya, que sufrió un traumatismo costal, abrió la puerta a dos nuevos escenarios: la primera titularidad de Ignacio Ruiz, un joven que venía pidiendo más minutos, y la novedosa capitanía de Marcos Kremer, un líder por empuje y contagio, más que por palabras. “Se dio todo muy natural. Tengo una relación con el staff muy directa y no hubo mucho que decir, sino apoyarse en él. Estoy feliz por esta decisión. Para un jugador de rugby es muy especial. Agradezco a todos mis clubes: Los Espinillos, Salto Grande y Atlético del Rosario; claramente, sin su formación no habría sido posible”.

Entre las oportunidades también se destacan el debut de Joaquín Moro, una de las figuras de Pampas en el Super Rugby Americas, y el posible estrren de Francisco Coria Marchetti, un pilar que con 19 años se fue a jugar a Francia y a los 23 sumaría sus primeros minutos como reserva, en un puesto en el que no sobran alternativas. También sobresalen las chances de volver a vestir la camiseta celeste y blanca para Ignacio Mendy y Gonzalo García, dos de los proyectos del rugby argentino que, por distintos factores, no tuvieron rodaje en el ciclo de Michael Cheika.

Ignacio Mendy vuelve a los Pumas luego de quedar al margen en la era del entrenador Michael Cheika; el back necesita aprovechar la oportunidad, en una función para la que abundan los candidatos. Prensa UAR - Andrés Velásquez Marín

Los Teros perdieron a su ancho de espadas. Santiago Arata, de destacado presente en el rugby francés, sufrió un esguince de tobillo y no será de la partida. Tampoco estarán los jugadores del seleccionado de seven, que ya están en París para los Juegos Olímpicos. La línea de backs estará diezmada, pero el pack procurará plantarse en la batalla física. “Todos conocemos la garra charrúa. No es un mito; es una realidad, una verdad absoluta. Desde ese lado esperamos un partido muy físico en la zona de contacto”, advirtió Contepomi. La presencia de Manuel Ardao en el breakdown será una amenaza.

En un calendario demandante, enfrentarse con un rival de menor envergadura es una buena posibilidad de afianzar el juego, aceitar los movimientos y ganar confianza para el Rugby Championship. Los Pumas necesitan más volumen de juego y consolidar las bases, un debe en los últimos años. “Siempre tratamos de superar lo que hicimos la semana anterior. Desde las formaciones fijas podemos dar un salto de calidad y en lo defensivo queremos ser más consistentes y constantes en las transiciones cuando tenemos la pelota y la perdemos”, analizó el entrenador.

Santiago Cordero, a punto de pasar la pelota en el captain's run en el estadio de Maldonado; el fullback es uno de los siete jugadores que se repetirán del sábado anterior, el del 33-25 sobre Francia en Vélez, a éste. Prensa UAR - Andrés Velásquez Marín

Las formaciones para Uruguay vs. Argentina

Ignacio Álvarez; Juan Manuel Alonso, Tomás Inciarte, Andrés Vilaseca (capitán) y Nicolás Freitas; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Santiago Civetta, Manuel Diana y Manuel Ardao; Manuel Liendekar y Felipe Aliaga; Reinaldo Piussi, Germán Kessler y Mateo Sanguinetti. Suplentes: Juan Bautista Hontou, Joaquín Suárez, Carlos Deus, Lucas Bianchi, Diego Magno, Diego Arbelo, Ignacio Péculo y Guillermo Pujadas.

Entrenador: Rodolfo Ambrosio.

Santiago Cordero; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Jerónimo De la Fuente y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer (capitán), Joaquín Oviedo y Joaquín Moro; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Eduardo Bello, Ignacio Ruiz y Thomas Gallo. Suplentes: Matías Orlando, Santiago Carreras, Gonzalo García, Pablo Matera, Matías Alemanno, Francisco Coria Marchetti, Mayco Vivas e Ignacio Calles.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Árbitro: Luc Ramos (Francia).

Luc Ramos (Francia). Estadio: Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado, Uruguay.

Hora: 16.

16. TV: ESPN y Disney+.