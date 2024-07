Los Pumas vs. Francia, por un test match amistoso: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

Tras el duelo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, los Pumas y Francia se volverán a enfrentar este sábado en el José Amalfitani de Vélez Sarsfield en el segundo test match de la ventana de julio. El partido está programado para las 16 y se transmitirá en vivo por ESPN 2, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Disney+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa al amistoso, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado local con una cuota máxima de 1.52 contra 2.67 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del elenco galo. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, llega a 21.0.

¡2 días para el partido! 🇦🇷



🏉 Ventana de Julio

📆 Sábado 13 de julio

🆚 Francia

⏰ 16:00 hs

🏟️ Estadio Vélez Sarsfield

#SomosLosPumas pic.twitter.com/849L2Mfs1E — Los Pumas (@lospumas) July 11, 2024

En su primera convocatoria como head coach de la selección argentina, Felipe Contepomi citó a 34 jugadores y esta semana se incorporó Santiago Chocobares, luego de concluir su participación en el Top 14 de Francia con Stade Toulosain. En el primer partido contra Les Bleus debutaron Franco Molina y Bautista Pedemonte en el contexto de un equipo que atraviesa un recambio luego del Mundial 2023 y con vistas al de Australia 2027. Hay nombres nuevos y otros que no fueron citados porque ya no son tenidos en cuenta.

La primera prueba no fue satisfactoria para Contepomi frente a un rival que realiza su gira número 18 por la Argentina con un plantel alternativo al que compitió en la última Copa del Mundo. Entre otros jugadores, no está la estrella Antoine Dupont. El medio scrum, de hecho, se dedica este año a la modalidad seven para participar de los Juegos Olímpicos París 2024 y fue uno de los integrantes del combinado francés que se coronó campeón de la Gran Final del Circuito Mundial al derrotar en la definición a la Argentina.

En el marco de la primera ventana internacional de la temporada, argentinos y franceses se enfrentaron el sábado pasado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con victoria para los visitantes 28 a 13 ante más de 30 mil espectadores. Luego del encuentro los jugadores del plantel galo Oscar Jegou y Hugo Auradou, de 20 y 21 años respectivamente, fueron denunciados penalmente por una mujer por abusar sexualmente de ella en un hotel. Ambos rugbiers fueron detenidos y serán trasladados a Mendoza para quedar a disposición de la Justicia.

Plantel de los Pumas

Tomás Albornoz.

Matías Alemanno.

Lautaro Bazán Vélez.

Eduardo Bello.

Bautista Bernasconi (jugador de desarrollo).

Gonzalo Bertranou.

Martín Bogado.

Ignacio Calles.

Mateo Carreras.

Santiago Carreras.

Santiago Chocobares.

Nicolás D´Amorim (jugador de desarrollo).

Justo Piccardo.

Santiago Cordero.

Francisco Coria Marchetti.

Jerónimo De la Fuente.

Bautista Delguy.

Thomas Gallo.

Gonzalo García.

Marcos Kremer.

Pablo Matera.

Ignacio Mendy.

Franco Molina.

Julián Montoya.

Joaquín Moro.

Matías Moroni.

Matías Orlando.

Joaquín Oviedo.

Lucas Paulos.

Bautista Pedemonte.

Pedro Rubiolo.

Ignacio Ruiz.

Mateo Soler.

Lucio Sordoni.

Mayco Vivas.

Luego del segundo partido ante Francia, los Pumas visitarán a Uruguay en el Campus de Maldonado en el que será el tercero y último partido de la ventana de junio. En agosto y septiembre, en tanto, disputará el Rugby Championship 2024 frente a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. En ese certamen jugarán seis partidos, dos contra cada rival tanto de local como de visitante.

El año de la selección argentina terminará en noviembre con una gira por Europa en el marco de la segunda ventana internacional: el día 9 visitará a Italia en Údine; el 15 a Irlanda en Dublín; y el 22 a Francia en París.

