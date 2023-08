Los Pumas vs. Springboks: Julián Montoya pidió “perdón” a tres compañeros y Emiliano Boffelli admitió “errores no forzados”

escuchar

Con una deslucida segunda mitad, los Pumas perdieron por 24-13 frente a los Springboks en un encuentro amistoso de preparación para el Mundial Francia 2023, este sábado por la tarde en el estadio José Amalfitani. El equipo nacional ganaba al término de la primera parte por 10-3, con un único try, de Gonzalo Bertranou, convertido por Emiliano Boffelli. El rosarino acertó además dos penales.

Se trató del desquite del partido que la semana pasada, por la última fecha del Rugby Championship, ganaron los sudafricanos por 22-21, en el mítico Ellis Park de Johannesburgo. Ahora, en Liniers, los Pumas se fueron muy preocupados por una tarea deslucida de principio a fin, mientras que Springboks se renovó casi por completo respecto, con actores que no suelen ser de la partida, bajo examen para definir la lista de 33 jugadores que disputarán la Copa del Mundo. Eso abrió la puerta a una enorme autocrítica por parte de los argentinos.

Tras una una ventaja de 7 puntos en el descanso, el equipo al que dirige Michael Cheika bajó inesperadamente el nivel en la segunda mitad: Sudáfrica anotó dos tries con un hombre menos en un suspiro y luego agrandó la diferencia por las múltiples infracciones que cometieron los argentinos, a pesar de varias ejecuciones falladas por Manie Libbok. Por eso, Boffelli hizo un crítico análisis del desempeño fallido del local.

🎙️ La palabra de Emiliano Boffelli tras el encuentro ante Sudáfrica.#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/eJK5Fulqjn — Los Pumas (@lospumas) August 5, 2023

“Nos fuimos ganando al entretiempo, pero creo que sentíamos que no estábamos del todo conformes con lo que estábamos haciendo, que nos faltaba un cambio más. Salimos al segundo tiempo a tratar de poner otra cara, por más que íbamos ganando, y no nos salió. Les dimos penales a ellos, que se sienten cómodos cuando juegan cerca del in-goal si les das penales. Se nos despegaron en el resultado. Cometimos muchos errores no forzados, que cuando se juega contra estos equipos no se pueden cometer”, analizó.

Al mismo tiempo, Julián Montoya, el capitán de los Pumas, pidió disculpas a tres compañeros, entre ellos, Agustín Creevy, que registró un récord, el de 100 partidos en el seleccionado argentino. “Quiero felicitar al Bicho Bogado, a Santi Cordero, y sobre todo a Agus Creevy, que escribió una nueva página en la historia de los Pumas. También quiero pedirles perdón a ellos tres, porque no fue el partido que ellos merecían”, manifestó el hooker.

Y continuó: “No fuimos lo suficientemente buenos. No marcamos puntos cuando teníamos que hacerlo, tuvimos oportunidades y no se las aprovechó. Le doy crédito a Sudáfrica, que es un gran equipo. Tenemos muchas cosas por mejorar. Es mejor que esto pase ahora y no dentro de un par de semanas”. Montoya suele expresar con dureza su descontento cuando las cosas no salen como debían hacerlo, y su semblante era el reflejo del de la mayoría del conjunto argentino. Preocupado.

Hubo más voces en el vestuario puma. Como las de Joel Sclavi y Guido Petti. “No estoy muy conforme cómo me fue, pero sirve como experiencia. Tuvimos una semana increíble de entrenamientos, entonces, irnos con este resultado no nos da una buena recompensa. Fallamos en el contacto, nos presionaron arriba, no estuvimos prolijos, jugamos muy para atrás”, comentó Sclavi.

Cheika, preocupado, luego del partido Santiago Filipuzzi

“Nunca tuvimos el protagonismo necesario en el primer tiempo más allá del resultado a favor. Nunca propusimos lo que queríamos llevar a cabo. Nos falta consistencia, pasamos de un buen partido a uno malo y así. En eso tenemos que hacer foco, para ganar grandes cosas. Estoy contento de volver a la cancha, con esta camiseta, que es la más linda de todas”, advirtió Petti, luego de diez meses de inactividad.

El último partido del segunda línea fue ante los Springboks, como visitante, por el Rugby Championship 2022, cuando se lesionó la rodilla derecha y, pese a reincorporarse a los entrenamientos en Bordeaux, su club, no sumó minutos. El forward no jugó en toda la temporada. Más tarde, fue el turno de la palabra más autorizada, la del entrenador, que dejó un par de conceptos claros, desafiantes.

La Argentina no pudo, ni por arriba ni por abajo Santiago Filipuzzi

1) “¿Cómo podemos jugar con la intensidad que logramos la semana pasada, contra Australia, el segundo tiempo contra Nueva Zelanda, y después esto? Si queremos ser competitivos, tenemos que tener la capacidad de recuperarnos de las dificultades. Tenemos que hacer lo necesario para recuperarnos de este partido porque no es lo que queríamos”.

2) “Lo que pasó es por falta de concentración, 100%. Cuando falta intensidad, el equipo tiende a hacer más penales. Ese es mi rol. Trabajar con el equipo para que sea más regular. En los dos partidos que jugamos en casa, no arribamos al partido. No es preocupación, es el trabajo que tengo que hacer y para eso estoy acá. Sabemos que estamos mejorando, eso es seguro. Tanto en la performance como en los resultados: en estos dos años mejoramos. Pero para llegar a la parte final del Mundial necesitamos ser consistentes y mantener el nivel de intensidad”.

LA NACION