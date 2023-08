Los Pumas vs. Sudáfrica, en vivo: cómo ver online el test match despedida hacia el Mundial Francia 2023

escuchar

El seleccionado de rugby de la Argentina se mide este sábado con Sudáfrica en un amistoso, el último en el país antes del Mundial de Francia, y en el que intentará tomarse revancha de la derrota sufrida el fin de semana pasado en Johannesburgo por la última fecha del Rugby Championship. El encuentro se disputa este sábado a partir de las 16.10 en el estadio de Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Liniers, escenario en el que los Pumas no juegan desde hace cuatro años.

El head coach del combinado nacional, el australiano Michael Cheika, diagramó una formación con cinco cambios en relación al equipo que perdió el sábado pasado por 22 a 21. La principal sorpresa es la inclusión de Martín Bogado, quien jugará su primer partido con los Pumas, en reemplazo de Juan Cruz Mallía, quien fue suspendido por la Sanzaar por un golpe involuntario ante Grant Williams el último fin de semana.

Martín Bogado, de 25 años, llevará el número 15 en su debut en el estadio José Amalfitani Flickr UAR

Argentina vs. Sudáfrica: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 16.10 (hora argentina) en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa)

El ex capitán del equipo nacional, Agustín Creevy, integrará el banco de suplentes y, en caso de ingresar, alcanzará los 100 tests match con la camiseta albiceleste, un récord absoluto. Nadie jugó más que él con la camiseta albiceleste. A lo largo de su extenso recorrido, el forward anotó cuatro tries: uno frente a Georgia en 2017 y tres ante los All Blacks: un doblete en 2015 y, el más reciente, en 2023, por la primera fecha del Rugby Championship. Además, es el cuarto jugador con más partidos con la Argentina en una Copa del Mundo (15), por detrás de Juan Martín Fernández Lobbe (16), Felipe Contepomi (17) y Mario Ledesma (18).

Agustín Creevy llegaría a una marca que habla de su vigencia: los 100 partidos con los Pumas Crédito Prensa UAR / Andrés Velásquez

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los Springboks corren con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.56 contra los 2.60 que se repagan por un triunfo de los Pumas. El empate, un resultado poco habitual en rugby, cotiza cerca de 18.00.

Formaciones confirmadas para Argentina vs. Sudáfrica

Argentina : Martín Bogado; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Santiago Grondona, Juan Martín González, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Pedro Rubiolo; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

: Martín Bogado; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Santiago Grondona, Juan Martín González, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Pedro Rubiolo; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Suplentes : Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Facundo Isa, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Moroni.

: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Facundo Isa, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Moroni. Sudáfrica : Damian Willemse; Canan Moodie, Lukhanyo Am, Andre Esterhuizen, Makazole Mapimpi; Manie Libbok, Cobus Reinach; Jasper Wiese, Franco Mostert; Deon Fourie, Lood de Jager; Jean Kleyn; Thomas du Toit, Bongi Mbonambi (capitán) y Trevor Nyakane.

: Damian Willemse; Canan Moodie, Lukhanyo Am, Andre Esterhuizen, Makazole Mapimpi; Manie Libbok, Cobus Reinach; Jasper Wiese, Franco Mostert; Deon Fourie, Lood de Jager; Jean Kleyn; Thomas du Toit, Bongi Mbonambi (capitán) y Trevor Nyakane. Suplentes: Joseph Dweba, Gerhard Steenekamp, Vincent Koch, Jean-Luc du Preez, Evan Roos, Herschel Jantjies, Jesse Kriel y Kurt-Lee Arendse.

LA NACION