Los Pumas, con equipo confirmado para el partido del viernes ante Irlanda

Siempre hay alguna que otra baja, pero en relación con lo que venía ocurriendo a lo largo de todo el año, bien puede decirse que esta es la primera vez que Felipe Contepomi puede disponer de lo mejor que tiene a mano para armar el equipo. Con el regreso de cinco jugadores que habían estado ausentes durante todo 2026 por lesión, los Pumas están listos para enfrentar a Irlanda el viernes, a las 17.10 en el Aviva Stadium de Dublín, primer partido de la ventana de noviembre.

Las inclusiones por primera vez en el año de Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Juan Martín González, Pedro Rubiolo y Joel Sclavi, este último desde el banco, son las novedades en la formación que anunció el entrenador esta mañana desde uno de los salones del St. Helen’s Hotel, el bunker de los Pumas en esta corta semana en la capital irlandesa.

Juan Cruz Mallía vuelve a la titularidad en los Pumas después de haberse lesionado la rodilla un año atrás

Uno de los jugadores que estaba en duda era Chocobares, que había sufrido una conmoción cerebral en el partido ante Edinburgh por la Champions Cup hace 17 días. El santafesino finalmente fue habilitado y estará en el centro de la cancha con Justo Piccardo, que se correrá al puesto de segundo centro. Una combinación que ya había ensayado Contepomi por primera vez en el partido ante Sudáfrica en Twickenham del año pasado y al siguiente ante Gales en Cardiff. Una apuesta que se anticipaba ya a partir de la marginación de Matías Moroni; Lucio Cinti, quien más veces llevó la 13 desde 2022, irá al banco.

Más allá de algunas bajas importantes, como las de Santiago Carreras, Joaquín Oviedo, Thomas Gallo e Ignacio Ruiz (todos jugadores que tienen sustitutos a la altura), se trata de la primera vez en el año en que Contepomi puede contar con el equipo casi completo. Entre las lesiones que arreciaron durante la ventana de julio y el descanso que le otrorgó a la mayoría de los que actúan en Europa en los Tests ante Sudáfrica y Australia, esta ventana de noviembre aparece como la oportunidad de observar cuál es la verdadera cara de este equipo.

Las otras novedades están en la primera línea y en el banco. Respecto de los pilares, por quinta vez en siete encuentros Contepomi apuesta por Boris Wenger como izquierdo. A la derecha regresa Francisco Moreno, que debutó ante Sudáfrica en agosto y se mantuvo entre los 23 desde entonces. Joel Sclavi, ausente a lo largo de todo el año, hará su reaparición desde el banco.

Joel Sclavi también jugará su primer partido en 2026: garantía en el scrum para el segundo tiempo Juan Gasparini / Gaspafotos / Los Pumas

Entre los suplentes también sorprenden los nombres de Efraín Elías, ganándole la pulseada a Tomás Lavanini, y Juan Martín Scelzo, en el puesto más peleado del plantel (la tercera línea) y relegando a Joaquín Moro y Facundo Isa. Además, Gerónimo Prisciantelli, de rendimiento irregular este año, se ganó un lugar merced a su polifuncionalidad ante la baja de Santiago Carreras.

El Test Match ante Irlanda, único seleccionado al que los Pumas nunca vencieron como visitantes, representa también el reinicio del Nations Championship, certamen en el que los Pumas acumulan dos derrotas y una victoria. Claro que en esos partidos Contepomi no pudo contar con el equipo completo. En el mítico Lansdowne Road se verá la verdadera cara.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (c) y Boris Wenger.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti.