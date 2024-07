Los Pumitas cumplieron con golear a Fiji y esperan el milagro en el Mundial Juvenil de Sudáfrica

Escuchar

Había que repetir una actuación como la del partido anterior, había que golear, y había que esperar. Los Pumitas cumplieron con la parte que podían controlar. Con la victoria ante Fiji por 52-12 en Stellenbosch cerraron su participación en la zona de grupos del Mundial Juvenil de Sudáfrica. Ahora sólo queda aguardar por otros resultados, agarrar la calculadora y rezar por un milagro para ver si logran el pase a semifinales.

Más allá de las cuestiones matemáticas, lo que debe primar es que el seleccionado argentino de menores de 20 años logró edificar sobre la impresionante victoria de la fecha anterior por 31-12 ante el seleccionado local, la más amplia en la historia. El equipo dirigido por el tucumano Álvaro Galindo volvió a contar con un pack absolutamente arrollador, que edificó la victoria a partir del scrum y configuró un resultado amplio merced a la potencia en las proximidades del in-goal rival, principalmente con el maul, pero también con el pick-and-go o, en un par de ocasiones, sorprendiendo sacando la pelota afuera y definiendo con los backs.

En un certamen en el que sólo se clasifican a la siguiente instancia (semifinales) los ganadores de cada uno de los tres grupos y el mejor segundo, las posibilidades eran ínfimas. Para ganar la zona, los Pumitas, que alcanzaron a Inglaterra en la cima con 10 puntos, deben esperar un triunfo de Sudáfrica (5 puntos) ante los ingleses sin bonus pero por una diferencia de 16 puntos. Con el empate decretado entre Australia e Irlanda debido a que el partido se suspendió por tormenta eléctrica en las cercanías del Athlone Stadium de Ciudad del Cabo, la posibilidad de terminar como mejor segundo depende de que Francia y Gales igualen también su partido por la zona A.

Los Pumitas salieron a jugar como habían terminado el partido anterior, con el cuchillo entre los dientes e imponiendo la potencia de su pack. Un try de line-out y maul a los dos minutos de juego, apoyado por el hooker Juan Manuel Vivas, marcó la tónica del encuentro. Entre la buena defensa que no dejó progresar a un equipo desordenado como el fijiano y los penales ganados a través del scrum, el equipo argentino mantuvo el control del partido y antes del meridiano del primer tiempo ya había conseguido dos tries más con una fórmula similar al anterior, aunque definiendo por vías diversas: el que apoyó fue el wing Felipe Ledesma, primero tras una buena acción individual del medio-scrum Genaro Podestá por el ciego y luego definiendo en la punta tras un pasamanos de los backs.

Luego, unos minutos de descontrol, en los que los Pumitas se desordenaron, cayeron en el frenesí que proponían los fijianos y cometieron exceso de penales, similar a lo que ocurrió en instancias decisivas del partido debut ante Inglaterra (derrota 40-21). El tackle prevaleció, pero Fiji se fue al descanso con su try (19-7).

El descanso sirvió para refrescar conceptos y los argentinos retomaron el control en el segundo tiempo. A los 4 minutos el hooker suplente Juan Greising Revol, de gran certamen, abrió la cuenta y con el correr de los minutos llegaron cuatro conquistas más, todas a través de la potencia del pack, para redondear la goleada.

Los Pumitas cumplieron con su parte. Ahora sólo queda esperar por el milagro. Si no, a pelear por el quinto puesto.

Juan Pedro Bernasconi, un try para los Pumitas

La síntesis

Argentina: Benjamín Elizalde; Franco Rossetto, Faustino Sánchez Valarolo, Tomás Medina y Felipe Ledesma; Facundo Rodríguez y Genaro Podestá; Ignacio Torrado, Juan Penoucos y Agustín Sarelli; Felipe Bruno y Efraín Elías; Gael Galván, Juan Manuel Vivas y Diego Correa.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Cambios: ST Juan Griesing Revol por Vivas y Renzo Martin por Correa; 2m, Correa por Martín; 12, Marcos Camerlinckx por Galván; 20, Juan Pedro Bernasconi por Schmidt y Santino Di Lucca por Sánchez Valarolo; 23, Santos Fernández de Olivera por Sarelli; 27, Jerónimo Llorens por Podestá y Timoteo Silva por Elizalde.

Fiji: Isikeli Basiyalo; Aisea Nawai, Ponipate Tuberi, Sivaniolo Lumelume y Waisake Salabiau; Isikeli Rabitu y Samuel Ledua; Nemani Kurucake, Simon Koroiyadi y Ebenezer Navula; Iliesa Erenavula y Nalani May (c); Luke Nasau, Moses Armstrong-Ravula y Matai Tuisireli.

Entrenador: Apisai Sailada.

Cambios: ST 5m, Breyton Legge por Tuisireli y Elroy Macomber por Nasau; 19, Malakai Masi por Erenavula y Bogi Kikau por Salabiau; 23, Sakanesa Nalasi por Kurucake; 24, Iowane Vakadrigi por Armstrong-Ravula y Pauliasi Koroibaiau por Ledua; 27, Josua Gonwai por Koroiyadi.

PT: 4 y 10m, goles de Rodríguez por tries de Vivas y Ledesma (A); 20, try de Ledesma (A); 42, gol de Basiyalo por try de Tuberi (F).

Amonestados: 14m, Nawai (F); 29, Podestá (A).

ST: 4m, try de Greising Revol (A); 20, 30 y 36, goles de Rodríguez por tries de Podestá, Greising Revol y Bernasconi (A); 25, try-penal (A); 32, try de Nawai (F)

Amonestados: 19m, Tuidraki (F); 36, Nalasi (F)

Cancha: Danie Craven Stadium, Stellenbosch, Sudáfrica

Árbitro: Sam Grove-White (Escocia)