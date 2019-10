Alejo Miranda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 13:29

TOKIO.- Agustín Pichot, vicepresidente de World Rugby, habló sobre la actuación de los Pumas en el Mundial de rugby de Japón 2019 y admitió que no se logró el objetivo. "Es un golpe muy grande", dijo en diálogo con el programa Un Buen Momento por Radio La Red. "La apuesta es Mario [Ledesma] hasta el 2023".

El ex capitán de los Pumas es una de las personas más influyentes del mundo ovalado y factible candidato a la presidencia de la entidad máxima. Aunque se dice alejado de la política interna del rugby argentino, su voz no deja de tener un peso decisivo.

"No soy el más indicado para hablar sobre la actualidad del rugby argentino. No hay que escaparle a la realidad: no se logró el objetivo", comenzó diciendo. "Después el análisis más fino tiene que venir del análisis posterior y la UAR también hará el suyo y una autocrítica lógica como se hace siempre."

Pichot, en su rol de dirigente. Pide que no se dramatice sobre la eliminación de los Pumas en el Mundial. Fuente: AFP

Los Pumas se quedaron afuera del Mundial en la primera rueda luego de perder ante Francia e Inglaterra y el conductor Toti Pasman le consultó si se trataba de un fracaso. "Si decís fracaso parece que es apocalíptico, si decís frustración parece que estás tratando de amortizar el golpe, si decís desilusión parece que estás edulcorando un mal momento. Yo creo que está clara la palabra y es que no se cumplió el objetivo. No creo que haya mucha vuelta. Cuando no cumplís el objetivo, es simple. Qué hacés para. no es algo que sea catastrófico. Es un golpe muy grande."

La frustración es más grande cuando se advierte que el equipo estaba para mucho más, sobre todo a partir de la gran campaña de Jaguares en el Super Rugby. ¿Puede haber influido esto? "No sé. Yo no jugué nunca Super Rugby y un Mundial en un mismo momento. Son dos cosas distintas", aclaró Pichot. "Creo que el equipo lo ha dicho: no están conformes. Si tiene que ver el Super Rugby lo tendrán que hablar Ledesma y Quesada. Hace falta un análisis para aprender de lo que viene. Eso es lo más saludable para el rugby argentino. Ni es todo tan espectacular como hace dos meses ni tan catastrófico ahora. Obviamente que el objetivo más importante era clasificar en un Mundial."

Pichot y Ledesma en acción, en el Mundial 2007. Fuente: AP

Pasman también le preguntó si compartía la decisión de haber sacado a Nicolás Sánchez de los 23 que se enfrentaron a Inglaterra. "Es un tema de un entrenador. La parte técnica, no la sé", dijo Pichot. "Nadie va a dudar de lo que es Nico para el rugby argentino. La respuesta la tienen que dar el cuerpo técnico. Nunca me metería en algo del equipo. No es mi posición."

Según el hombre surgido del CASI, la mayor falencia del equipo estuvo en el costado defensivo. "Un equipo que era sólido en defensa erró un montón de tackles", afirmó. "Es un Mundial en el que los equipos se han hecho fuertes a partir de la parte defensiva. Lo mejor de Jaguares fue la parte defensiva, y vos ves los tackles errados en el primer tiempo contra Francia y es llamativo."

Respecto de la continuidad del entrenador Mario Ledesma, opinó: "De mí no depende. Lo que ha hecho la UAR en los últimos años.. Yo creo que después de la salida prematura del Huevo, la apuesta era Mario hasta el 2023. No soy yo para contestarlo. No sólo tiene contrato hasta 2021 sino que todos queremos que le vaya bien. El tema del exitismo, o porque algo sale mal, borra todo lo anterior. No creo que éste sea el momento de decirle a Ledesma que se vaya. Habrá que hacer una autocrítica y seguir hasta el próximo Mundial si está todo bien."