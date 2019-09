Ledesma: "Lo que hicimos en el segundo tiempo, no lo cuento" Fuente: AFP

OSAKA, Japón - No dudó Mario Ledesma en su análisis apenas concluyó el segundo encuentro de los Pumas en el Mundial de rugby. "Hay que charlar con los chicos para ver qué pasó en el segundo tiempo", advirtió el head coach del seleccionado argentino luego de una victoria lógica sobre Tonga por 28-12, pero sin brillo y con dudas que persisten. Un panorama que no es el ideal de cara a lo que se viene: el duelo del sábado contra Inglaterra el sábado próximo, con la obligación de ganar para mantener la esperanza de pasar a cuartos de final.

"Cuando preparás bien el partido, se arranca bien. Marcamos muchos puntos en los primeros minutos. La obtención, el line y el maul funcionaron muy bien. Ellos perdieron muchas pelotas en el contacto. Cuando existe una diferencia, hay que marcarla en la cancha, y este partido tenía que servir para preparar lo que se viene contra Inglaterra", destacó Ledesma.

"Hay que charlar con los chicos para ver qué pasó en el segundo tiempo. Nos perdimos varios tries, el maul dejó de funcionar, nos perdimos en la transmisión de las jugadas, perdimos confianza en los últimos minutos y ellos -los tonganos- no tenían nada que perder", aceptó el entrenador con tono autocrítico.

Y también adelantó lo que será necesario en los próximos días: "Hay que laburar mucho en la semana para ganar ese partido contra Inglaterra. Hay que hacer todo un poquito más. Line, tackle, reposición. Todo lo que hicimos en el primer tiempo, pero más. Lo que hicimos en el segundo tiempo, no lo cuento".

El capitán Pablo Matera eligió una mirada más optimista. "Estoy muy feliz con la victoria. Tonga no tenía presión, estábamos seguros de que iba a salir a buscarnos. Tuvimos 15 minutos malos, pero fuimos un pack muy fuerte, muy físico, que hizo varios tries de maul. Me voy muy contento con la actuación del equipo".

Luego de un triunfo que cortó la serie negativa de diez derrotas, Matera expresó: "No sabía el número, pero sí que desde hacía tiempo no se ganaba. Por eso la alegría del triunfo. Me quedo muy contento porque esta victoria era muy importante para nosotros".

Pero el tercera línea surgido en Alumni también reconoció: "Tonga tuvo un try de una pelota que nos tapó en nuestro campo; antes de eso no lo había pisado. Hay muchas cosas por corregir. Nos queda una buena semana para ver esos errores y tener la mejor semana de todas".