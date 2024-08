Nicolás Sánchez fue determinante para Tucumán Lawn Tennis y conquistó el Regional del NOA

Escuchar

La felicidad encuentra senderos insospechados. El año pasado, Nicolás Sánchez era protagonista de uno de los momentos más salientes de la historia de los Pumas con el pase a una semifinal del Mundial de Francia. Diez meses más tarde, la gloria llegó con la camiseta de Tucumán Lawn Tennis. El regreso al club que lo vio nacer terminó con la conquista del Torneo Regional del NOA, el penal de la victoria y el premio al mejor jugador del partido.

Los emotivos festejos tras la luchada victoria por 13-10 contra Tucumán Rugby lo encontraron abrazándose con su padre, Fabián Pichi Sánchez, y su hijo Juanchi en brazos. “Estoy muy emocionado con todo lo que he vivido hoy, tratando de disfrutar en familia, con mis amigos y toda la gente que me ha apoyado en estos últimos años”, dijo Nico a DSports. “Esto es espectacular. Nos levantamos hoy en familia y dijimos que nos iríamos a dormir siendo campeones. Quiero dedicarlo a toda mi familia, que me apoya siempre; a mi hermana, que me apoya desde el cielo, y a todos los amigos de Lawn Tennis”.

La última patada de Sánchez a los palos resultó decisiva para la coronación de Tucumán Lawn Tennis, a 8 minutos del desenlace de una final muy cerrada, y también deslucida. LA NACION/Fernando Font

Máximo goleador histórico de los Pumas y segundo argentino entre los que más vistieron la camiseta celeste y blanca, Sánchez vivió su cuarto Mundial, Francia 2023, de manera especial. Peleó hasta el final para integrar la lista de 33 jugadores y llegó como suplente del 10, Santiago Carreras. Así y todo, conservó una cuota destacada de protagonismo. Fue vital con sus patadas en el partido frente a Samoa y anotó el try de intercepción que sentenció la victoria sobre Gales en los cuartos de final. La carrera profesional lo llevó a Japón, donde no alcanzó su objetivo de lograr continuidad: apenas cuatro partidos, incluidos tres como suplente, y el restante, con el número 15 en la espalda.

A los 35 años regresó a su casa, no para retirarse sino para volver a ser. Para mantenerse competitivo en caso de que el seleccionador nacional, Felipe Contepomi, lo necesitara, y también para disfrutar del rugby en su estado más puro. Desde que volvió a Tucumán, para la cuarta fecha del certamen que reúne equipos de esa provincia, Salta, Santiago del Estero y Jujuy, los Benjamines completaron una gran temporada, finalizaron primeros en la etapa regular y llegaron como favoritos a la definición.

Fiesta de rugby en el club Cardenales, donde Nico Sánchez encabezó el ingreso de Lawn Tennis a la cancha para la final contra su vecino Tucumán Rugby; el apertura volvió en la cuarta fecha y un par de meses resultó campeón del NOA. LA NACION/Fernando Font

La cancha de Cardenales se desbordó con tanta pasión que exudaban las hinchadas de dos de los equipos más tradicionales y populares de la ciudad más fervorosa del rugby argentino. Las tribunas quedaron chicas y el orden tardó en establecerse. Sumada la pirotecnia, el inicio del partido se demoró.

Contrariamente a las propuestas atractivas que habían desplegado los dos conjuntos a lo largo del certamen, la final fue deslucida. Apenas un try por lado, poco riesgo, mucha utilización del pie. Con dos hombres más por tarjetas amarillas al rival, Lawn Tennis se adelantó gracias a una avivada de Sánchez, que jugó rápido un penal en su propio terreno y propició un try de Miguel Mukdise, que el propio apertura convirtió desde una bandera. Al descanso los Benjamines se fueron en ventaja por 7-3, y extendieron luego con un penal del Cachorro.

La pasión de los hinchas de Lawn Tennis en la ciudad argentina más fervorosa por el rugby, San Miguel de Tucumán. LA NACION/Fernando Font

El verdiblanco igualó a los 17 minutos del segundo tiempo gracias a un try de Facundo García Hamilton tras varios intentos de los forwards con el juego corto. Sánchez tuvo una chance de adelantar a Lawn Tennis siete minutos más tarde, pero el disparo se fue desviado. Tuvo revancha a ocho del final, y esa vez no perdonó. Tucumán Rugby intentó sobre el final, pero prevaleció la defensa contraria.

“Sabíamos que iba a ser una final muy dura. Fue muy intensa hasta el cierre; no hemos encontrado el espacio en ningún momento”, reconoció Sánchez. “Los forwards hicieron un partido increíble. Con el scrum sacaron una diferencia que, con las amarillas, nos permitió tomar un poco de ventaja”.

A los 35 años, luego de una experiencia insatisfactoria en Japón, Sánchez regresó a su provincia para volver a ser en el rugby; hoy feliz, sigue anhelando una convocatoria al seleccionado nacional. LA NACION/Fernando Font

En 2008, Lawn Tennis logró cortar una racha de 26 años sin trofeos cuando obtuvo el Regional gracias a una gran acción individual de Sánchez, que aún no había cumplido 20 años. A eso siguió una ilustre carrera, que incluye pasos por Pampas XV, el francés Top 14, Jaguares y los Pumas.

Lawn Tennis volvió a festejar 10 años después de su última consagración y logró su sexta corona en el Regional del NOA (una menos que Universitario, el máximo campeón). Nico Sánchez sumó otro hito a su carrera, a la que todavía quiere seguir inscribiéndole capítulos. Nico Sánchez volvió a ser feliz.