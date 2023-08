escuchar

La mala noticia de la baja de Nahuel Tetaz Chaparro para el Mundial de Francia tuvo este mismo martes un pequeña compensación: Inglaterra, el adversario más fuerte de los Pumas en la zona D, no contará con su capitán, Owen Farrell, en el estreno, que será el sábado 9 de septiembre contra el propio seleccionado argentino. Así como el equipo dirigido por Michael Cheika no dispondrá del pilar que se rompió el tendón de Aquiles izquierdo, la Rosa no tendrá a su apertura en ese choque crucial en el estadio Vélodrome, de Marsella, que, en caso de cumplirse los pronósticos, decidirá el primer puesto en el grupo y, con ello, una mejor posición en el cruce de cuartos de final.

Farrell fue finalmente suspendido por cuatro semanas, y ello incluye ese partido de estreno en Francia 2023 y también el segundo, frente a Japón (domingo 17 en Niza). El back ya se perdió el test match del sábado pasado, que terminó en derrota a manos de Irlanda por 29-10, y otro tanto ocurrirá con el amistoso de este fin de semana con Fiji en Londres, el último de Inglaterra antes de la Copa del Mundial. La sanción a Farrell tuvo sus idas y venidas, pues pasó por los dos colores de tarjeta en la cancha y por una exoneración y una condena posteriores en los escritorios.

Además de dos encuentros por la Copa del Mundo, el apertura de Inglaterra se perdió el test match del último sábado, contra Irlanda, y no estará en el de este fin de semana, frente a Fiji. BEN STANSALL - AFP

Farrell cometió una acción peligrosa en el test mach de hace dos sábados frente a Gales, que los ingleses ganaron por 19-17 en Twickenham y en el que Taine Basham recibió un tackle alto por parte del capitán rival. El 10 del conjunto blanco recibió una amonestación, que en rugby implica 10 minutos de suspensión en el partido, con posterior reincorporación. Pero por la aplicación de una nueva regla, los jueces de TMO cambiaron el fallo del referí del campo de juego y el color de la tarjeta, de amarillo a rojo. Farrell, consecuentemente, no volvió a la cancha.

Ni jugó el amistoso del último sábado en Dublín, perdido contra los favoritos irlandeses. En medio, se trató su caso, y el Comité Disciplinario, independiente de World Rugby, resolvió reducir la gravedad de la pena de expulsión a amonestación. Pero se generó una gran protesta internacional, desde jugadores de Tonga (equipo que había sufrido una suspensión de un integrante) y el 10 de All Blacks, Richie Mo’unga, hasta la prensa especializada. World Rugby, el organismo mundial rector del deporte, recurrió el fallo, y este martes el Comité de Apelación lo revirtió.

Farrell es una pieza crucial de Inglaterra, máxime en el momento tan bajo de Inglaterra en cuanto a juego y resultados. BEN STANSALL - AFP

Entendió que Farrell había intentado envolver al tercera línea Basham en el tackle, lo cual no había sido considerado por el Comité Disciplinario, y aplicó en principio nada menos que seis semanas de pena por un golpe de cabeza a un rival, pero las redujo a cuatro porque el capitán de Inglaterra admitió su culpa en la riesgosa acción. Y por ende estará ausente justo contra los dos oponentes más fuertes en la zona D del Mundial: Argentina y Japón. Será una baja importante, máxime para un seleccionado que está en un momento pésimo de juego y resultados.

El golpe de Farrell a Taine Basham

Owen Farrel haciendo un Owen Farrell… pic.twitter.com/VPBnKL0xW0 — English, Fitz o Percy (@csarfernandz) August 13, 2023

Ciertamente, Farrell tenía antecedentes negativos. Su mala técnica de tackle –suele ir demasiado arriba con su tenaza de brazos– le había causado algunas suspensiones, y críticas de quienes entendieron que en otras ocasiones había sido dispensado de sanciones que merecía. Esta vez el castigo es por demás inoportuno para el número 10: por cómo está rindiendo Inglaterra, mal puede darse el lujo de no contar con su líder en los dos compromisos más bravos del grupo. De todos modos, la Rosa es un peso pesado del rugby y el único campeón mundial del hemisferio Norte. Nada puede ser dado por hecho contra los ingleses, por más que su presente sea lo más bajo en mucho tiempo.

