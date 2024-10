Pumas 7s, después de la frustración de París: 54 jugadores nuevos analizados para “incomodar a los que están fijos”

Escuchar

Aún quedaban dos partidos por jugar en el Stade de France en pos del quinto puesto en los Juegos Olímpicos París 2024, pero Santiago Gómez Cora ya tenía la mente en Los Ángeles 2028. “El día anterior a que terminaran empezamos a trabajar para el 2028. Fue replantearse todo, no había mucho por hacer más que atravesar el dolor y ver cómo mejorar para el día siguiente. Dijimos que eran los primeros partidos que íbamos a jugar con miras a Los Ángeles. Se lo trasladé a los jugadores para plasmarlo y ver en que podíamos ser mejores al día siguiente”, contó. Así de metódico y anticipado es el entrenador de Pumas 7s, que se prepara para una nueva temporada al mando del seleccionado de rugby reducido, en la que Argentina tendrá el desafío de sostenerse en los puestos de vanguardia.

En un jueves soleado, con un clima agradable en Casa Pumas, el grupo al que conduce Gómez Cora transitó una de las prácticas de su segunda semana de pretemporada. Ya pasaron más de dos meses del puñal que implicó la derrota contra Francia en los cuartos de final, en un alborotado Stade de France, donde Pumas 7s fue más visitante que nunca. Algunos jugadores volvieron a Francia para protagonizar el SuperSevens, el circuito local. Otros regresaron a su país para despuntar el vicio de forma amateur en sus clubes de Argentina. Aún quedan cicatrices.

"Vamos a tener un plantel más grande que los de otros años para mejorar la competencia interna", anunció Santiago Gómez Cora con miras a la temporada que empezará dentro de casi dos meses. DIEGO SPIVACOW / AFV

“Fue un golpe bastante fuerte por lo que veníamos haciendo como equipo”, admitió el capitán Santiago Álvarez Fourcade, para LA NACION. “Como equipo fue todo nuevo para nosotros. Todavía seguimos con ese aprendizaje. Veníamos muy bien, estábamos con mucha confianza, y perder ese cuarto de final fue un golpe fuerte. Nunca nos había pasado llegar como favoritos; era la primera vez. Hay que ser conscientes de lo que nos pasó, aprender de eso y volcarlo para lo que viene”. Al igual que varios compañeros, Álvarez Fourcade no miró la repetición de la caída ante el equipo que terminaría siendo el campeón olímpico.

A los 30 años, el capitán seguirá ligado al seven. Comenzará su 12ª temporada en Pumas 7s y apuntará a estar en sus cuartos Juegos Olímpicos. Sonrió al diferenciar sus inicios, del 2013, con la actualidad: “Lo de los primeros años no era tan pretemporada; era juntarnos e ir a los viajes. Ahora nos dedicamos 100%; la estructura es distinta. Estoy con ganas de seguir aportando. Con 30 años, obviamente aparecen algunas dudas para empezar un nuevo ciclo olímpico, pero las vacaciones sirvieron para replantearnos todo y volver a juntar energías para esto”.

A los 30 años, Santiago Álvarez Fourcade, el capitán, queda como el integrante más grande de la dotación de Pumas 7s; "veníamos muy bien, estábamos con mucha confianza, y perder ese cuarto de final fue un golpe fuerte", admite el jugador surgido de CASI. DIEGO SPIVACOW / AFV

Para Gómez Cora no existe el concepto “vacaciones”. Él necesita mantener ocupada la mente y se permite relajarse sólo cuando disfruta de la compañía de su hijo. “El tiempo no se puede recuperar”, reflexionó. “Los primeros días de agosto, más allá de estar mal de sueño y con pesadillas, la idea era ir anotando y analizando con detalle a los jugadores para cambiar toda la estructura de entrenamiento. En septiembre salimos a buscar jugadores; hicimos dos trials y la semana que viene ya vamos a tener un plantel más grande que los de otros años para mejorar la competencia interna, que va a hacernos mejores”, explicó el director técnico.

Una de las premisas para la temporada 2024/2025, que se iniciará el 30 de noviembre en Dubái, es refrescar el plantel y encontrar nuevos integrantes para que se acoplen y potencien a un equipo que rotó muy poco en los últimos tres años. Gómez Cora organizó dos concentraciones, en Buenos Aires y Córdoba, con 54 rugbiers involucrados, para acelerar el recambio. “Vamos a empezar a incomodar un poco a los jugadores que están fijos. La idea es que la semana que viene se sume un grupo nuevo, y a la siguiente, otro. Hicimos una búsqueda muy exhaustiva de acuerdo con las cualidades y la parte de métricas y cuantitativas. Pusimos a una persona a seguir métricas por todo el país durante un año y armamos la lista de los casi 60 jugadores que vimos”, detalló el head coach.

Es atípico observar un entrenamiento de Pumas 7s sin Gastón Revol involucrado. Su aura invadía Casa Pumas. “Es raro no verlo; las vacaciones me sirvieron también para prepararme para eso... Gastón siempre fue muy importante, el que nos marcaba el camino fuera de la cancha. Como equipo tenemos que prepararnos; los que antes eran más chicos ahora están en el medio y empiezan a ser más líderes. El equipo necesita que esto suceda para volver a conectarse”, indicó Álvarez Fourcade, que ahora es el más grande del plantel.

Ahora sin Rodrigo Isgró, que eligió el rugby de 15, Luciano González Rizzoni y Marcos Moneta son las dos estrellas mayores de Pumas 7s; el grupo de jugadores afrontará más exigencia, por la camada nueva. DIEGO SPIVACOW / AFV

Revol, que se retiró del seven, y Rodrigo Isgró, que decidió cambiar al rugby de 15 jugadores, son los únicos que no continuarán respecto al plantel olímpico. “El 26 de julio tomé la decisión de seguir hasta 2028 y dije a los jugadores: «Yo a Los Ángeles 2028 voy. El que está para subirse, se sube ahora, y el que no quiere subirse, no se suba». Cada día cuenta y suma para el objetivo final. Todos se comprometieron salvo ellos dos, por cuestiones lógicas. El resto sigue por un sueño en común”, contó Gómez Cora.

Faltan casi dos meses para la temporada y Pumas 7s seguirá aceitando la preparación para un año en el que el seleccionado intentará consolidarse como potencia del rugby. Naturalmente, partirá como uno de los favoritos y deberá acostumbrarse a lidiar con eso. World Rugby confirmó cinco de las seis etapas (el tour se reducirá una) y todavía no definió la sede de la final, que en el 2024 fue Madrid. Dubái (30 de noviembre al 1 de diciembre), Ciudad del Cabo (7 y 8 de diciembre), Perth (24 al 26 de enero), Vancouver (21 al 23 de febrero) y Hong Kong (28 al 30 de marzo) ya están aseguradas. El torneo de abril puede tener lugar en Singapur o Los Ángeles, y la decisión sobre eso será crucial para la planificación de Pumas 7s: un segundo viaje a Asia implicaría otra logística para el armado del plantel, al que se dividiría en dos para no lidiar dos veces con vuelos largos y jet lag. En cambio, la cercanía de Los Ángeles daría otro margen para encarar el tramo final del Circuito Mundial de Seven.

“Va a ser una temporada de mucho recambio en general. Todos los países están en la misma. Es una temporada ideal para ir probando y no fijarse tanto en el resultado, sino en el juego. El año pasado estábamos preocupados por el resultado, ganar la serie y llegar competitivos. Este año queremos mantener la competitividad con algo de rotación. Si vemos que no encontramos competitividad, volveremos a lo que teníamos. Vamos a ver en muchos equipos caras nuevas, otros entrenadores”, anticipó Gómez Cora.

Quedan 58 días para la inauguración del SVNS. Tiempo suficiente para seguir sanando las heridas y recargarse de energías con la idea de seguir en lo más alto.