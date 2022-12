Pumas 7s: los jóvenes que empiezan a tomar mayor protagonismo y la camiseta especial de un jugador que volvió

escuchar

Los Pumas 7s fueron los encargados de abrir el telón de una nueva etapa del World Rugby Seven Series. En el Cape Town Stadium vencieron a Kenia con solvencia y dieron un buen paso hacia los cuartos de final del torneo. Además de la victoria en sí, ante un rival irregular que hoy está lejos de las potencias, las buenas señales llegaron por el protagonismo que tomaron los más jóvenes, un aspecto fundamental para agrandar la base de jugadores. Las bajas de Marcos Moneta, Gastón Revol y Luciano González obligaron a Santiago Gómez Cora a rearmar la tropa y el primer encuentro fue positivo.

Agustín Fraga apoyó los dos primeros tries del conjunto argentino, ratificando su buen nivel que había sostenido hace una semana en Dubai, cuando fue el tryman del equipo con cuatro conquistas. De largas zancadas y un gran porte físico, el back de CUBA se va afianzando como una buena alternativa y un definidor. Alejo Lavayén, reemplazante de Revol, fue una de las figuras de la cancha manejando bien los hilos del equipo y en el uso del pie, mientras que Juan Manuel Molinuevo, quien debutó la semana pasada, apoyó su primer try en el circuito, escurriéndose entre los defensores keniatas y liquidando el encuentro. Además del empuje de los jóvenes, vale destacar el nivel que viene sosteniendo Matías Osadczuk, una pieza vital en el seleccionado. El capitán para este torneo dejó su sello con una apilada fantástica, rompiendo cinco tackles en la jugada que terminó con el try de Fraga.

Aunque finalmente no sumó minutos en el debut, es un fin de semana especial para Fernando Luna. En su torneo n° 50 en el circuito y se da luego de haber cerrado su etapa en los Pumas 7s, hace unos meses. La racha de lesionados le abrieron el lugar al cordobés que se está desempeñando en la segunda división de España. “Es increíble como Fernando Luna está acá, se había retirado hace seis meses. Estaba jugando cerca de acá y le dijimos que lo necesitábamos en el mejor lugar para jugar al rugby. Ahora está acá. Es un muy lindo lugar para jugar”, expresó Santiago Gómez Cora tras el triunfo. Luna ingresó primero que todos a la cancha y recibió el cálido saludo de todos sus compañeros en un torneo en el que lleva la camiseta 90 en alusión al año de su nacimiento.

En el otro partido del grupo, España dio el golpe y derrotó 14-10 a Nueva Zelanda. Fue el segundo éxito en la historia del conjunto europeo ante el último subcampeón del mundo (el otro había sido en Vancouver 2019). El resultado abre el panorama en la Zona C, que seguirá mañana. A las 3:45 AM los Pumas 7s se enfrentarán a España, mientras que a las 9:48 cerrarán la fase de grupos ante Nueva Zelanda.

