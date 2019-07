Joaquín Díaz Bonilla sufre el rigor físico de la marca de los Wallabies; los Pumas perdieron con Australia en la segunda fecha del Rugby Championship Fuente: AFP

Mario Ledesma no suele acomodar sus declaraciones para tratar de ser políticamente correcto. Si algo no le gusta lo dice sin rodeos. Fue así desde el primer día en el que asumió en Jaguares y no cambió por su llegada a los Pumas. Y la derrota ante Australia en Brisbane, por la segunda fecha del Rugby Championship dejó una sensación tan mala para el equipo argentino que el entrenador no tuvo muchas contemplaciones a la hora de analizar el partido.

"Fue un partido muy desprolijo, tuvimos pocas pelotas de calidad en line y scrum. Tuvimos 18 o 19 knock-ons, varios cuando nosotros estuvimos en posiciones de marcar", se lamentó Ledesma.

Para rescatar algo, el entrenador destacó: "Jugamos muy mal, pero aún así tuvimos varias chances de try. En caliente, digo que fue un partido desprolijo de los Pumas".

Mario Ledesma remarcó los errores de los Pumas, que perdieron con Australia en la segunda fecha del Rugby Championship Fuente: AFP

Parte de la razón por la que los Pumas estuvieron lejos de su juego habitual, puede atribuirse al estilo de juego diferente que practican los Wallabies. "Con Australia se dan partidos distintos -explicó Ledesma-. El de Salta, el año pasado, fue bueno, con muchos tries de los dos lados. Pero este no, erramos los dos equipos. Debe haber estado muy patinosa la pelota. Y así es difícil construir".

Para la última fecha, el partido contra Sudáfrica supone un desafío mayor. "Con los Springboks hay que mejorar las formaciones fijas. Y cuando se nos complican las cosas, ver cúal es el plan para seguir. Hoy pasó que los chicos no encontraron la salida".

Por último, se refirió a los jugadores que no tienen relación directa con la UAR y se desempeñan en Europa. "No fue un partido donde se hayan podido lucir. Facu Isa pudo hacer un try. Para estar saliendo de una pretemporada y haber jugado un partido con tanto ritmo, me parece que estuvieron bien".

Joaquín Tuculet, disconforme

"Fue un partido impreciso de los dos equipos. El más inteligente se lo iba a quedar. No marcamos cuando teníamos que hacerlo y retrocedimos un paso de lo que hicimos el sábado pasado. Hoy fueron más que detalles las razones por las que perdimos, el equipo estuvo muy impreciso", reflexionó el fullback Joaquín Tuculet.

Y completó: "Fue muy alto el piso del otro día ante los All Blacks y es difícil mejorar eso. Ahora hay que aprovechar estas dos semanas para poder hacer un buen partido frente a los Springboks, mucho mejor de lo que lo hicimos hoy".

Sobre la posibilidad de atribuir la mala actuación al cansancio por una temporada muy dura después del Súper Rugby, Tuculet dio su parecer: "No creo que sea así. Esta es la parte más linda de todas. Se viene el Mundial, estamos jugando el RCh y con la camiseta de los Pumas. Es el momento en el que tenemos que estar al 100%, para mejorar y hacer buenos partidos".