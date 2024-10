Rugbiers argentinos en Europa: nuevos debuts y una lesión que trae dolores de cabeza

Escuchar

Pasó otro fin de semana de rugby en Europa, mientras Felipe Contepomi sigue diagramando el cierre del 2024. De cara a la ventana de noviembre, en la que los Pumas enfrentarán a Italia (9/11), Irlanda (15/11) y Francia (22/11), el staff continúa analizando jugadores para la lista que se anunciará en las próximas semanas, de cara a una concentración previa en París entre el 28 y 30 de octubre.

El clásico de Londres del domingo dejó un sabor amargo. Mientras Rodrigo Isgró aún aguarda su debut en Harlequins, Juan Martín González tuvo que dejar la cancha por una lesión en el antebrazo izquierdo. Con la intención de evitar el try de Finn Baxter, el mendocino se lastimó y dejó la cancha a los 28 minutos con gestos de dolor, acompañado por los médicos del club. Saracens contó con la vuelta de Lucio Cinti, que ingresó en la segunda etapa en la ajustada caída por 17-10, que les cortó la racha de tres victorias consecutivas en el arranque de la liga inglesa.

González se realizará estudios para conocer la gravedad de la lesión. El jugador de 23 años, que descansó durante la ventana de julio, participó en los seis partidos del Rugby Championship y es una pieza importante en los Pumas por su despliegue físico, su actividad en ataque y en defensa, y su injerencia en el lineout. Si bien es un puesto en el que los Pumas están cubiertos con variantes de calidad, Marcos Kremer llegaría con lo justo luego de sufrir un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda en el partido contra los Springboks en Santiago del Estero. Pablo Matera, se supo el lunes, fue suspendido por dos semanas por su expulsión en la última fecha del Rugby Championship y no podrá jugar el primer partido de la serie de noviembre, pero sí contra Irlanda y Francia.

Tomás Lavanini debutó en Lyon Instagram @stadetoulousainrugby

Fue un fin de semana con debuts de jugadores argentinos en sus nuevos clubes. El domingo por la noche, Tomás Lavanini hizo su estreno en Lyon, que superó con autoridad al Stade Français por 35-3. El jugador formado en Hindú ingresó 28 minutos en el arranque de su etapa en su cuarto club europeo, luego de sus pasos por Racing 92, Leicester Tigers y Clermont. Otro segunda línea integrante de los Pumas que debutó el fin de semana fue Franco Molina, titular en Exeter Chiefs. El cordobés, campeón con Dogos XV en este 2024, dio el salto al rugby europeo a los 27 años. Si bien su equipo perdió ante Bristol Bears por 40-35, cumplió una buena tarea y salió aplaudido por el público en Sandy Park.

La asistencia de Franco Molina para Paul Brown Bampoe

En Bristol fue titular Santiago Grondona, mientras que Benjamín Elizalde hizo su estreno en la Premiership. El fullback de 20 años fue una las figuras del Mundial Juvenil con los Pumitas y el sábado ingresó 12 minutos en la remontada del único puntero de la Premiership. Seguido de cerca por Felipe Contepomi, buscará ganar roce en el primer nivel para lograr su primera convocatoria.

Benjamín Elizalde, en su debut en Bristol

Dos argentinos marcaron tries en las principales ligas; Ignacio Mendy durmió a toda la defensa de Sharks, jugó un line rápido y marcó su 15ª conquista en Benetton, que logró un valioso triunfo en el United Rugby Championship. Por su parte, Facundo Bosch le apoyó un try a su exequipo, La Rochelle. Bayonne derrotó a La Rochelle por 37-7 y el hooker argentino fue determinante en el trabajo defensivo, con cinco pescas en el breakdown. Con 33 años no deja de ser una buena variante en un puesto que cuenta como principales opciones con el capitán Julián Montoya e Ignacio Ruiz, tras el retiro internacional de Agustín Creevy.

Try de Bosch para Bayonne

En el Reale Arena de Anoeta, la casa de la Real Sociedad, además de Bosch se destacó Mateo Carreras en su vuelta al Top 14. El wing realizó dos quiebres limpios y rompió ocho tackles con algunas de sus corridas electrizantes. Dejó la cancha a falta de cinco minutos por una molestia física que no pasó a mayores.

Guido Petti (Bordeaux Begles), Lucio Sordoni (Racing 92), Ignacio Calles (Pau), Santiago Carreras (Gloucester) y Julián Montoya (Leicester Tigers) son los otros Pumas que regresaron a la actividad luego del Rugby Championship. También Juan Cruz Mallía, en Toulouse, aunque todos los focos se los llevó el extraordinario Antoine Dupont, que en su retorno después de los Juegos Olímpicos apoyó tres tries en un lapso de diez minutos. De no mediar inconvenientes físicos, seguramente liderará a Francia el 22 de noviembre contra los Pumas, en el Stade de France. Entre otras cuestiones, el staff argentino ya está planificando como contrarrestar al mejor jugador del mundo.

Antoine Dupont y Juan Cruz Mallia Instagram @stadetoulousainrugby