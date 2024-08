Rugby Championship: el camino de los Pumas comienza con el desafío más exigente, All Blacks en Nueva Zelanda

Escuchar

La revancha llega 23 años después. Los Pumas estaban a punto de conseguir la primera victoria sobre los All Blacks. Pero un despeje de Felipe Contepomi se quedó dentro y en un contraataque Scott Robertson marcó el try que frustró a una multitud récord en la cancha de River. Este sábado los protagonistas de aquel desenlace volverán a verse las caras, desde una posición diferente. Contepomi hace sus primeras armas como entrenador del seleccionado argentino, y Robertson, lo propio al frente del neozelandés. El estreno de ambos en el Rugby Championship los verá nuevamente frente a frente.

Muchas cosas cambiaron desde aquel 1 de diciembre de 2001; no la primacía de Nueva Zelanda en el rugby mundial. Los Pumas crecieron merced al ingreso al certamen hemisférico, que los de negro conquistaron en 10 de las 12 realizaciones. El sábado, a las 4.05 de la madrugada argentina y con transmisión de ESPN y Disney+, iniciarán otra participación en el certamen que los acobija desde 2012 y le permitió acercarse a las potencias, al punto de que conseguieron el ansiado primer éxito contra los All Blacks.

Estadio de River, diciembre de 2001, la noche de la debacle: Felipe Contepomi se dispone a recibir de Gonzalo Longo la pelota y Scott Robertson trata de zafar de la sujeción para ir por ella; el mellizo y el neozelandés fueron actores centrales en la definición de aquel test match y este sábado se cruzarán como entrenadores de los Pumas y de All Blacks. LA NACION

Los años pares parecen ser los de la buena fortuna para los Pumas. Fue en 2020 cuando quebraron el invicto de Nueva Zelanda contra ellos, en Australia, y dos años más tarde lograron el primer éxito en tierra maorí, cuando se impusieron en Christchurch. Ambos ocurrieron en el primer partido de la serie, como lo será el de esta vez. Al primer triunfo sucedieron tres derrotas; al segundo, otras tres, hasta hoy. Más allá de las cuestiones cabalísticas que no siempre se condicen con la realidad, esos resultados reflejan un crecimiento gradual del seleccionado argentino. Dos triunfos ante Nueva Zelanda en los últimos cinco años son un logro que los Pumas comparten solamente con Sudáfrica, Irlanda y Francia.

La segunda victoria, de hecho, se con Michael Cheika al mando, en un ciclo del que Contepomi, que era asistente, se considera continuador. El plantel no difiere demasiado; el sistema de juego es el mismo. Se espera, en todo caso, que el paso del tiempo haya redundado en una mayor coordinación entre los jugadores.

En cambio, la transformación que experimenta Nueva Zelanda es más profunda. Como en cada año post mundialista, debe atravesar un recambio. Esta vez es más hondo que de costumbre. Respecto al subcampeonato en Francia 2023, perdió a baluartes, como Aaron Smith, Richie Mo’unga, Sam Whitelock, Brodie Retallick, Nepo Laulala y Shannon Frizell, que estuvieron en la final en el Stade de France. Por lesiones, el sábado tampoco estarán el capitán Scott Barrett ni su reemplazante, Patrick Tuipulotu. Además, Robertson imprimió una impronta diferente a un equipo que venía de una continuidad de 20 años con un eje marcado, que inició Graham Henry y continuaron Steve Hansen e Ian Foster. En el inicio de este ciclo, los All Blacks cumplieron al ganar los dos partidos frente a Inglaterra, aunque por uno y siete puntos. Más allá del valor de esas victorias, lucieron más vulnerables que de costumbre.

Finlay Christie abre el balón a la salida de un scrum en la semifinal del Mundial Francia 2023 en la que los neozelandeses atropellaron a los argentinos con un 44-6; ahora el panorama es distinto para ambos equipos. MIGUEL MEDINA - AFP

Que sea una buena oportunidad para los Pumas no debe ocultar la superioridad que reviste Nueva Zelanda. El último enfrentamiento, la semifinal mundialista, desnudó las diferencias entre ambos con un contundente 44-6. En ese sentido, el partido también representa una pequeña revancha para Contepomi y compañía. No porque lo que ocurra en Wellington vaya a borrar lo sucedido en Saint-Denis, pero sí puede servir para mostrar que aquella diferencia no refleja la distancia real.

Sin Julián Montoya, lesionado en las costillas, la capitanía recayó en Pablo Matera, un honor que la UAR le había quitado tras el affaire de los tweets en 2020, coincidentemente luego de un partido contra All Blacks. Dos semanas antes, Matera había jugado monumentalmente y liderado a sus compañeros en la noche de Parramatta (25-15). Luego del incidente su fuego parece haber mermado, pero en la reciente serie ante Francia en julio lució mucho más activo y participativo. El equipo lo necesita en plenitud.

Pablo Matera, en uno de los entrenamientos de los Pumas de esta semana en Wellington; el tercera línea recupera la capitanía en este partido a raíz de una lesión de Julián Montoya. Prensa UAR

Además, también él se reencontrará con Robertson, que lo dirigió en Crusaders, equipo en el que el ala encontró cobijo tras el affaire. “Los argentinos juegan con emoción y con mucha pasión. Habiendo entrenado a mi amigo Pablo, entiendo de dónde sacan su energía”, elogió el head coach neozelandés. “En un buen día pueden darte un susto y pueden vencerte. Por eso hay que respetarlos. Se preparan para dar lo mejor. Son muy físicos y en el contacto hacen una diferencia. No alcanza con igualarlos en intensidad: hay que superarlos”.

Respecto a la última ventana internacional, los Pumas cuentan con importantes regresos, como los Juan Cruz Mallía, Lucio Cinti y Juan Martín González, además de los de Tomás Lavanini y Joel Sclavi, que estarán en el banco. Entre los suplentes también aparece Efraín Elías, una de las promesas del rugby argentino, tras su gran actuación en el Mundial Juvenil por los Pumitas. La mejoría en los últimos dos tests no alcanza a disipar dudas preexistentes: la solvencia del scrum, la toma de decisiones de la pareja de medios, la disciplina defensiva. Como cada vez que se enfrenta con los All Blacks, la intensidad y la concentración durante los 80 minutos serán indispensables para el conjunto celeste y blanco.

Santiago Carreras sigue desempeñándose como apertura de los Pumas en el ciclo de Contepomi; la toma de decisión del cordobés y de su compañero en la pareja de medios, el mendocino Gonzalo Bertranou, está bajo análisis minucioso. Prensa UAR

“En los primeros partidos fuimos de menor a mayor, y me quedo con la última semana, con la seriedad de cómo se trabajó y se desarrolló el partido con Uruguay”, declaró Contepomi. “Hay muchísimas cosas por mejorar y sabemos que en este inicio del Rugby Championship no van a salir perfectas, pero nosotros tratamos de evaluarnos a nosotros mismos y de mejorar partido a partido”.

El encuentro tendrá lugar en el Sky Stadium, de Wellington, que les trae gratos recuerdos a los argentinos y no tanto a los neozelandeses, ya que no ganan allí desde 2018 y acumulan dos derrotas y dos empates en ese lapso. Allí los Pumas vencieron a Escocia para pasar a los cuartos de final del Mundial 2011. Además, con la camiseta de Jaguares derrotaron a Hurricanes en 2019, camino a la final del Súper Rugby. Con los All Blacks se enfrentaron en la capital en cinco ocasiones, todas derrotas (la última, en 2012).

No hay desafío más exigente que enfrentarse con los All Blacks en su tierra. Para estar a la altura, los Pumas no tienen alternativa a sacar lo mejor de sí.

Pedro Rubiolo, uno de los integrantes de la renovación en los Pumas, se desempeñará como titular en la segunda línea en Wellington. Prensa UAR

Formaciones de All Blacks vs. los Pumas

Beauden Barrett; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett y Mark Tele’a; Damian McKenzie y TJ Perenara; Dalton Papali’i, Ardie Savea (capitán) e Ethan Blackadder; Sam Darry y Tupou Vaa’i; Tyrel Lomax, Codie Taylor e Ethan de Groot. Entrenador: Scott Robertson.

Suplentes: Asafo Aumua, Ofa Tu’ungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, Wallace Sititi, Cortez Ratima, Rieko Ioane y Will Jordan.

Juan Cruz Mallía; Matías Moroni, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera (capitán); Pedro Rubiolo y Franco Molina; Eduardo Bello, Ignacio Ruiz y Thomas Gallo. Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Tomás Lavanini, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Angus Gardner (Australia). Estadio: Sky, de Wellington, Nueva Zelanda.

Sky, de Wellington, Nueva Zelanda. Hora (Argentina): 4.05 del sábado.

4.05 del sábado. TV: ESPN y Disney+.