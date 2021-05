Rugby. Erre Cancelliere y lo que brinda Jaguares XV: “Cuando el partido está definido, empezás a competir contra vos mismo”

El MVP de cualquier campeonato se determina, normalmente, en función de la temporada regular. Finalizada esta instancia, la Superliga Americana no dejó dudas: Sebastián Cancelliere merece el premio al mejor jugador. Catorce tries en siete partidos y fracción y el 100% de los minutos jugados hasta que un esguince de rodilla lo marginó. Números astronómicos que no alcanzan a dimensionar el peso específico de Cancelliere en Jaguares XV.

Todavía joven (27), Cancelliere es uno de los más experimentados en el promisorio plantel de Jaguares XV. Sobresalió en un equipo que tuvo un rendimiento muy parejo de todos sus jugadores. La lesión le impide estar en la semifinal de este sábado ante Olimpia Lions en Montevideo y espera regresar para la final, siete días más tarde.

Presagiar un título del equipo argentino no es adelantarse a los hechos ni faltarle el respeto a los rivales, sino simplemente reconocer que Jaguares XV está en otro nivel. Su principal rival son ellos mismos. “Sabemos que tenemos plantel para hacer las cosas muy bien. Tuvimos el mérito de salir cada partido enfocados al 100%”, reconoce Sebastián desde Montevideo, donde el equipo permanece aislado en un hotel. “Por momentos es un poco a lo que competimos. Cuando el partido ya está definido, empezás a competir contra vos mismo: jugar los 80 minutos, no relajarse ni un segundo.”

Pura potencia, en el Súper Rugby o en la Superliga: "Erre" Cancelliere deja su huella Archivo

Erre (le dicen así desde chiquito porque era “re rápido”) tiene 10 partidos con los Pumas pero se perdió el Mundial pese a haber tenido dos muy buenos años con Jaguares en el Súper Rugby y no vio un minuto de acción en el último Tri-Nations, en el que fue parte del plantel que hizo historia en Australia al vencer a los All Blacks y terminar segundo. Cuando finalice la Superliga, dará un nuevo paso en su carrera profesional, ya que firmó con Glasgow Warriors, de Escocia.

“Más que una revancha, tomé la Superliga como una oportunidad para agarrar ritmo. Son 12 partidos en dos meses y medio, una inyección de rugby enorme después de un año de no jugar”, agrega el wing surgido de Hindú. “Quería sacarme todas las ganas de jugar”.

–Más allá de la superioridad de calidad individual, es destacable la forma en que dominaron casi todos los partidos de principio a fin...

–Buscamos mucha intensidad y someter al rival físicamente haciéndolos correr, jugando penales rápido y manteniendo la pelota viva. Ahí está nuestra fortaleza. Tenemos herramientas estratégicas para pasar esos momentos difíciles y construir el partido sin salirnos de ese estilo de juego.

–En los últimos dos partidos les costó más mantener esa intensidad todo el partido. ¿Cansancio? ¿Rotación?

–Coincido en que no estuvimos tan precisos y finos como queremos. Es 100% un tema de concentración. Excusas puede haber miles, pero somos un equipo que no dejamos entrar las excusas. La realidad es que al fin y al cabo estamos todos en las mismas condiciones. Es un punto en el que tenemos que seguir mejorando.

–Estuvieron entrenándose con el staff de los Pumas. ¿Los sistemas de juego son muy similares?

–Hicimos la pretemporada completa con el staff de los Pumas. Seguimos la misma línea que en el seleccionado. El mismo sistema defensivo y con algunas variantes mínimas en ataque, para que al que le toque pasar arriba siga dentro del mismo sistema de juego.

–¿Cómo es la burbuja en la que viven?

–En la primera etapa en Chile todos los equipos estaban en un mismo hotel, ahora estamos con otros dos equipos. Estamos todo el día encerrados. Sólo salimos para los entrenamientos, en Old Christians. Por suerte el hotel tiene una linda área al aire libre donde nos juntamos a tomar mates. Se hace un poco tedioso, pero es la que toca. Por suerte podemos jugar. Esa es la parte positiva, a pesar de lejos de nuestra familia. Extrañamos un montón.

–¿Cómo pasaste la cuarentena en 2020?

–Desde la UAR nos dieron un buen equipamiento para hacer gimnasio en casa. Con Martín [su hermano un año mayor, también integrante de Jaguares XV] nos entrenamos seis meses juntos. Estar con él fue fundamental, nos dábamos ánimo uno al otro. Me recibí en diciembre en Ingeniero Industrial. Disfrutar tanto de este deporte que jugamos juntos desde chiquitos con mi hermano es un tesoro, es algo espectacular.

–¿Cómo tomaste el hecho de ir al Tri-Nations pero no jugar ni un minuto?

–No jugar fue muy duro. Fue difícil. Tenía bronca. Me propuse seguir mejorando y seguir trabajando para ganarme un lugar.

Sebastian Cancelliere con la camiseta de los Pumas: quiere seguir en la selección Archivo

–Igualmente te tocó vivir desde adentro el histórico triunfo ante All Blacks. ¿Cómo fue esa experiencia?

–Fue espectacular. Todos nos sentimos muy parte. El grupo fue espectacular. Desde que nos unimos con los europeos se vivió algo muy muy lindo. Fue una alegría para nosotros y para todo el rugby argentino.

–También estuviste en el affaire de los tweets de Matera, Petti y Socino. ¿Cómo vivieron ese momento?

–Fueron dos semanas difíciles. Por suerte son cosas que están en el pasado. Los chicos se arrepienten, fueron cosas dichas en otro contexto. No los juzgo. Todo el grupo salió a bancarlos. Son cosas del pasado de las que debemos aprender. A los que más les afectó fue a Pablo, Guido y Santi. El grupo una vez más se hizo fuerte. Nos cerramos entre nosotros. El equipo salió a jugar por los chicos que no pudieron estar e hicieron un gran partido ante Australia.

El próximo destino de Cancelliere será Glasgow Warriors, de Escocia Archivo

–¿Cómo llegás a Glasgow Warriors?

–Cuando se cayó lo de Jaguares sabía que un tiempo me tenía que quedar, no me podía ir enseguida. Quería terminar la carrera y en febrero me iba a casar. En diciembre mi agente empezó a hablar con la unión escocesa, que maneja los clubes de allá, y ya me había dicho que era probable cerrar con Glasgow. El día después que me casé me llega la propuesta concreta. Me cerró todo. Preferí jugar en Jaguares XV antes de buscar un club temporario como joker medical. Obviamente el nivel no es el mismo, hay bastante diferencia, pero necesitaba jugar al rugby y agarrar ritmo de juego.

–¿Cuáles son tus expectativas?

–Tengo muchísimas ganas de vivir algo nuevo en otro país con mucha cultura de rugby. Salir del confort y la cotidianeidad de acá. El Súper Rugby es un tremendo torneo, pero seguís estando en tu ámbito. Está bueno vivir otra experiencia. Mi expectativa es jugar, demostrar todo el potencial y capacidad que tengo, jugar lo mejor posible y disfrutar.

–¿Qué lugar ocupan los Pumas en esta decisión?

–Jugar en los Pumas para mí es primordial. Por eso también quería irme a una liga donde hubiera competencia para seguir siendo tenido en cuenta. Glasgow es una buena oportunidad, jugás contra buenos equipos todos los fines de semana. Es un privilegio.

