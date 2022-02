Rugby sin freno: cómo fue el día después en Casa Pumas, tras la renuncia de Mario Ledesma

La pretemporada no frena y los jugadores se entrenan bajo el sol en una calurosa pero agradable mañana de jueves en Casa Pumas. Jaguares XV está transitando su primera semana de entrenamientos juntos, a poco más de un mes del arranque de la Superliga Americana de Rugby , que se iniciará el 13 de marzo en Valparaíso . El lunes empezó con la habitual visita de Mario Ledesma al predio y el jueves ya no está. Su renuncia hizo eco y el puesto de head coach de los Pumas todavía no tiene reemplazante.

Ignacio Fernández Lobbe está arrancando su séptimo año como entrenador en el sistema de la UAR. Integró el staff de los Pumitas en 2016, luego pasó a ser asistente en Argentina XV y tras la partida de Felipe Contepomi a Irlanda asumió como head coach. Además, se hizo cargo de Jaguares XV en la Currie Cup 2019 y de Ceibos en la Super Liga Americana 2020 que duró sólo dos fechas por la irrupción de la pandemia.

Nacho Fernández Lobbe será el coach de Jaguares XV

Desde el año pasado es el entrenador principal de Jaguares XV, el conjunto argentino que buscará repetir el título de la SLAR: “Además de haber sido el head coach de los Pumas, Mario es mi amigo, compartimos cancha y nos conocemos desde muy chicos. Dentro de mis posibilidades hemos tenido charlas para tratar de convencerlo y de que no tome esa decisión. Pero escuchándolo y viendo todo lo que tenía alrededor, por más que hiciéramos fuerzas creyó que era lo mejor para el equipo y hay que respetarlo”, contó el ex segunda línea.

Ambos tienen una larga relación, que se creó en su etapa en los Pumas. Compartieron los Mundiales de 1999, 2003 y 2007 y estuvieron juntos en el pack de forwards durante una década. “Estoy muy triste, lo voy a extrañar. Voy a extrañar toda la experiencia que trajo cuando estuvo afuera. Él está a disposición y si tengo alguna duda al primero que voy a llamar va a ser a él. Acá va a tener siempre las puertas abiertas. Ha venido toda la pretemporada pasada con su staff y vamos a seguir en contacto”.

Por su trayectoria en el sistema durante los últimos años, Fernández Lobbe surge como una de las posibilidades para asumir el cargo que ostentaba Ledesma, o –al menos– sumarse al staff. Un sueño que tiene en la mente y que se anima a expresarlo: “Dentro de lo que uno aspira como entrenador es llegar a lo más alto y lo más alto como argentino es poder estar en los Pumas. Pude estar gracias a la invitación de Mario en el Rugby Championship. Me sigo preparando y trabajando para que, si en algún momento llega a tocar, poder estar a la altura para entrenar a los Pumas”.

Ledesma, entre Ignacio Fernández Lobbe (semitapado) y Longo,cuando compartían plantel

Hoy tienen otro objetivo más inmediato: “Estoy enfocado en Jaguares XV y en su pretemporada, con muchos lindos desafíos que tenemos. Sigo trabajando y disfrutando el día a día”.

En el plantel actual de Jaguares XV hay sólo dos jugadores con caps en los Pumas: Mayco Vivas e Ignacio Mendy, ambos debutantes en el ciclo Ledesma. Rodrigo Fernández Criado fue convocado los últimos dos años y jugó amistosos, pero aún no debutó en un test match. Sin embargo, le queda un buen recuerdo de Ledesma: “Estoy muy agradecido con Mario, me dio la oportunidad de ser parte de dos Rugby Championship. Siempre rescato algo de los entrenadores, el dejó un gran legado. Me llevo grandes aprendizajes para el día a día para aplicarlos en la cancha”.

El segunda línea marplatense es uno de los más experimentados del plantel, al igual que Tomás Cubilla, que se mostró sorprendido con la noticia: “Me tomó por sorpresa, no me lo imaginaba. Pensé que iba a estar hasta el Mundial. Ojalá que al que le toque ahora lo pueda hacer bien y pueda llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo”. El centro es el principal candidato a ser el capitán de Jaguares XV luego de la partida de Felipe Ezcurra al rugby francés.

Los jugadores que participarán de la SLAR, intentarán dar un salto para mostrarse como posibles opciones de los Pumas, el seleccionado que busca nuevo entrenador.