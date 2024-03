Santiago Gómez Cora reemplazó al capitán por Alfonso Latorre y está el plantel completo de los Pumas 7s para el torneo de Hong Kong

Escuchar

Los Pumas 7s arrancan su travesía por Asia. En la noche del miércoles viajarán a Hong Kong, en un traslado que demandará aproximadamente 30 horas, con escalas en San Pablo y Dubai. Una temporada en la que los dos torneos de Asia (el otro es Singapur) estarán separados por un mes, lo que implica un desafío doble para Santiago Gómez Cora, con cambios constante de huso horario, jet lag y la aclimatación de los jugadores. “Hubo dudas en algún momento de rotar, si ya estábamos clasificados y bien rankeados para los Juegos Olímpicos, pero no queremos traicionar la idea de este equipo que es jugar, jugar y sacar siempre el próximo partido adelante y ser mejores cada día. Tomamos la decisión de seguir compitiendo al máximo en todo lo que nos queda”, expresó Santiago Gómez Cora en diálogo con LA NACIÓN.

Para el tradicional torneo que se jugará entre el 5 y 7 de abril, Gómez Cora mantendrá la misma base, que luego de cinco torneos se ubica en lo más alto del ranking. Compartirá grupo con Nueva Zelanda, Estados Unidos y Gran Bretaña, y con respecto a la última gira por América del Norte, el capitán Santiago Álvarez Fourcade se quedará en Argentina mientras termina de recuperarse de una lesión en el hombro. Su lugar lo ocupará Alfonso Latorre, que buscará sumar minutos después de más de un año. “Estoy con muchas ganas de jugar. Vengo entrenando hace tiempo con los jugadores y es un honor regresar. Lo vengo esperando, las ganas de viajar siempre están y quiero aprovechar y disfrutar”, admitió el jugador de Buenos Aires CRC.

Alfonso Latorre tuvo sus únicos minutos en el seven con los Pumas en enero de 2023; volvió a ganarse un lugar en el plantel. Santiago Cichero/AFV

Latorre es el último jugador en debutar en los Pumas 7s, en enero de 2023, en Sydney, el único torneo en el que sumó minutos en el circuito mundial. En la temporada olímpica, Gómez Cora busca mantener la misma base de jugadores y que ganen experiencia en finales. “No era que Alfonso no había subido el nivel, sino que los demás también lo venían subiendo. Eso habla muy bien del equipo. Él sabía que tenía que esperar su momento o por rendimiento o por lesión y en este caso le tocó por la lesión de Santi Álvarez. Pero está preparado para esto y lo que tenemos que hacer nosotros es contar con jugadores preparados”, expresó Gómez Cora, que administra un grupo más grande de los que suelen viajar. “Trabajamos con 24 jugadores, algunos de ellos pensando en Los Ángeles 2028 y alguno que puede levantar la mano en el medio del recorrido. Tratamos de improvisar lo menos posible y tener todo planificado”.

El jugador de 24 años es uno de los que trabaja en las sombras del plantel de 14 jugadores que viaja a las distintas etapas. “Mi día a día es venir a la mañana a entrenar con los Pumas 7s con un poco menos de carga y a la noche en mi club, Buenos Aires, e ir regulando las cargas para poder hacer las dos cosas. Esta vez me toca viajar y poder estar 100% acá”, describió el forward. “Busco aprender siempre. Santi Gómez Cora quiere que tengamos nuestras destrezas bien afiladas y trabajadas, las salidas, el juego aéreo y en el juego en contacto. Al ser alto tengo que apuntar a mejorar esas destrezas”. Con 1,90 m, tendrá un rol importante en el juego aéreo.

Alfonso Latorre vistió por primera vez la camiseta de los Pumas 7s en Sídney 2023 y apoyó el primer try del partido ante Japón; vuelve al plantel en lugar del capitán Álvarez Fourcade. @lospumas7sarg

En su debut en Sydney 2023, Latorre apoyó un try frente a Japón y disputó tres partidos. Luego, estuvo presente en el plantel de 13 de Vancouver e integró el banco de suplentes en varios partidos en una nueva coronación de los Pumas 7s en Canadá. Si bien no tuvo mucho protagonismo en el plano internacional, se destacó a nivel local: “Me gusta el seven. El año pasado tuve la suerte de jugar en muy buenos equipos, estuve en el título de Vancouver, después me tocó ganar con el club el de la URBA y unas semanas después el Argentino con Buenos Aires. Aprendí muchísimo. Ahora lo que me planteo es aprender y no pensar tanto en cuánto voy a entrar, sino en cuando me toque dar el 100% y estar a la altura. Se van dando las cosas cuando estás preparado en el momento que te toca actuar”.

Sus rendimientos en su club lo llevaron a estar en el radar de Gómez Cora; con 20 tries es el que más apoyó en su club desde su regresó a la máxima categoría de la URBA, en 2021. “Estuvo trabajando muchísimo en los entrenamientos y venía levantando la mano hace rato. Es un gran socio adentro de la cancha, uno de mis mejores amigos y las destrezas que tiene son increíbles, se pueden ver sábado a sábado en el club. Tiene una fortaleza tremenda, una velocidad de piernas muy buena y va a aportar algo muy bueno para el seven”, señaló su compañero Joaquín Pellandini, también formado en Buenos Aires CRC y de la misma camada.

Luego del quinto puesto en Los Ángeles, que cortó una racha de tres títulos consecutivos, los Pumas 7s buscarán retomar la senda del éxito y seguir siendo competitivos “El equipo se enfoca en pulir los detalles, nos enfocamos en lo bueno y también en lo que tenemos que mejorar. Es una locura lo que está haciendo este equipo y es bueno ver como el trabajo siempre paga. Siempre nos dicen que antes no pasaba tanto y ahora se ve por el trabajo fino que se viene haciendo en todos estos años”, señaló Latorre, que vivió desde su casa los títulos de Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver. Ahora volverá a tener la oportunidad de ser protagonista.

El plantel de los Pumas 7s

ELIZALDE, Tomás

FRAGA, Agustín

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

ISGRÓ, Rodrigo

LATORRE, Alfonso

MARE, Santiago

MONETA, Marcos

OSADCZUK, Matías (capitán)

PELLANDINI, Joaquín (subcapitán)

REVOL, Gastón

SCHULZ, Germán

VERA FELD, Santiago

WADE, Tobías