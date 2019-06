Felipe Oberlander es tackleado por Tomás Buckley, de Pucará; el back de Hindú debutó en la primera a los 19 años y consiguió un try. Crédito: Mauro Alfieri

Se va un multicampeón pero Hindú siempre tiene una cara nueva y promisoria para mostrar. Por la decimosegunda fecha del Top 12 y en el muy disputado duelo contra Pucará que finalizó en 21 a 21, se dieron los últimos minutos en la cancha para el hooker Augusto Faraone y los primeros de Felipe Oberlander, a quien le tocó debutar como wing.

A los 36 años, y después de 15 temporadas consecutivas en el plantel superior, 276 encuentros y 24 tries, Faraone dio su adiós al primer equipo del Elefante, en el que jugó por primera vez el 21 de mayo de 2005, frente a Los Matreros. En su historial cuenta con un gran caudal de títulos, a tal punto que ganó casi uno por año: en total cosechó 14 campeonatos, ocho torneos de la URBA y seis Nacional de Clubes.

Y así como algunos consagrados se marchan, van subiendo promesas con el sueño de replicar lo hecho por los históricos. Ese camino está comenzando a transitar Felipe Oberlander, estudiante de administración de empresas que llegó a Don Torcuato desde el club Pehuenes, de Bariloche, junto a Juan Triventi y Manuel Iglesias.

Frente al conjunto de Burzaco, segundo en la tabla de posiciones tras la primera rueda y una fecha más, a Obertlander le tocó actuar como wing, ya que por las ausencias de Federico Graglia y Severiano Escobio hubo que llevar a cabo una rotación de puestos. Nada que el rionegrino no hubiera experimentado: desde su llegada a la división menores de 19 años pasó por varias funciones y se desempeñó bien en todas, haciendo valer sus condiciones y su versatilidad, ya que respondió también como octavo y como centro.

Oberlander no desentonó en una prueba de fuego, la que suponía el siempre difícil Pucará, que ayer no contó con el talentoso Lucas González Amorosino, por un golpe en una rodilla. Al wing de Hindú se lo vio activo a la hora de tacklear, quizás por demás, al punto de que recibió una amonestación. Pero tuvo la alegría de anotar el primer try de su carrera en el nivel superior. Al cabo, aprobó su examen inaugural en la exigencia del Top 12, por más que no haya redondeado su tarde soñada, incluida la falta de victoria.

El back de 19 años dejó la cancha con un gesto serio, como de fastidio por el empate, pero siempre recordará el 20 de junio de 2019, tanto como Augusto Faraone lleva grabado en su memoria el 21 de mayo de 2005, cuando tuvo su estreno en la primera del equipo celeste y amarillo. El forward, de habitual perfil bajo, dedicó los primeros instantes como exjugador a opinar sobre quien había debutado recorriendo una de las bandas: "Jugó muy sólido a pesar de que no estaba acostumbrado a ese puesto. Tuvo buenas intervenciones cada vez que le tocó y encima se llevó un try a su casa. Es joven y tiene mucho futuro".

Cómo alguien que lleva muchos años en el club, sabe cómo integrar a los nuevos. Y en ello radica una de las grandes virtudes de Hindú para seguir siendo un gran semillero, consolidar talentos y conseguir éxitos grupales. "El club siempre tiene como política confiar en los más chicos, por eso intenta que se integren de la mejor manera cuando les toque jugar, como así también que sepan que tienen que estar preparados para subir del primer equipo y también para bajar", añadió.

El exhooker, que paradójicamente se inició en Pucará y fue tentado durante el Mundial Juvenil de 2001 para ir a Hindú por Pablo Henn, Francisco Bosch y Juan Ignacio Gauthier, contó que el club se brinda al 100% para incorporar a los nuevos, y mucho más si provienen del interior: "Nosotros tratamos de integrarlos de la mejor manera, ya sea alojándolos o dejándolos entrar rápidamente en los diferentes grupos", contó.

Con el alto nivel y el hambre de seguir ganando que sostiene el club de Don Torcuato, no es fácil mantenerse en el primer equipo de Hindú. Por eso Oberlander sabe que debe esperar su momento, tal como se lo habrá inculcado Hernán Senillosa, que lo dirigió en otras divisiones. "Jugó muy bien, pero debe mantener los pies sobre la tierra y saber que entró por una ausencia puntual", explicó uno de los máximos referentes de Hindú, que dejó la práctica el año pasado, al cabo de 22 temporadas y 18 títulos de campeón.

Unos se van, otros llegan. Esa es la historia de Hindú, una usina de talentos que se renueva año tras año en pos de seguir en lo más alto.

Sin ventajas: Hindú y Pucará igualaron en 21 en Don Torcuato y se mantienen segundo y tercero en el Top 12. Crédito: Mauro Alfieri

La síntesis de Hindú 21 vs. Pucará 21

Hindú: Francisco Mateu; Agustín Fusoni, Martín Cancelliere, Belisario Agulla y Felipe Oberlander A; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Camacho; Lautaro Bávaro, Lautaro Naveira y Tomás Resnick; Federico Lavanini y Augusto Bávaro; Leonardo Pesente, Agustín Capurro A y Mariano Viano.

Cambios: ST, 10 minutos, Sacha Casañas por Lavanini y Nicolás Leiva por Pesente, y 30, Augusto Faraone por Capurro.



Pucará: Manuel Montero; Julián Domínguez, Joaquín Paz, Mariano Navarro y Tomas Buckley; Ignacio Ramón y Germán Klubus; Félix Birnie, Pablo Parlatore y Lucas Santa Cruz; Tomás Coppola y Mariano Rassetto; Jonathan Marchetta A, Tomas Kelly y Tulio Sosa (capitán).

Entrenador: Nicolás Llaurado.

Cambios: ST, 2, S. Pardal por Birnie; 20, G. Romandetto por Marchetta; 24, J. Romero por Parlatore; 30, L. Latronico por Ramón, y 36, L. Marchetta por Romandetto.



Primer tiempo: 15, penal de Klubus (P); 21, gol de Fernández por try de Oberlander (H); 25, try de Navarro (P), y 30, penal de Klubus (P).

Segundo tiempo: 2, penal de Klubus (P); 21, gol de Fernández por try de Mateu (H); 25, gol de Fernández por try de Naveira (H), y 39, try-penal (P).

Cancha: Hindú.

Árbitro: Juan Manuel Aleman.