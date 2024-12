Seven de Ciudad del Cabo: cambio de formato y una vuelta de peso en los Pumas 7s

Seis días después de Dubai, el circuito mundial de seven se instala en Ciudad del Cabo, un torneo que tendrá como particularidad su escueto fixture: en lugar de tres zonas de cuatro equipos habrá cuatro de tres, en las que los primeros se clasificarán directamente a las semifinales. Los Pumas 7s debutarán ante Irlanda, a partir de las 10 y cerrarán la fase de grupos ese mismo sábado ante el local, Sudáfrica, a las 13:41. El campeonato será transmitido por Disney+.

“Va a ser un torneo raro. Se va achicando el calendario, van haciendo estas cosas y vamos a tener un formato de cuatro partidos en total, donde sólo pasan los primeros. Si son las mismas reglas para todos, aunque el reglamento no siempre estemos de acuerdo, iremos a competir felices para seguir creciendo como equipo”, expresó con un dejo de ironía Santiago Gómez Cora en diálogo con ESPN, en la previa de un fin de semana atípico. Si el formato habitual es condescendiente con y permite vaivenes en la fase de grupos (clasifican ocho de doce), en esta oportunidad es lapidario: para salir campeón no hay lugar para los traspiés, por lo que todos los encuentros se tomarán como finales.

Los Pumas 7s culminan su puesta a punto para el debut ante Irlanda en el torneo de Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

En pos de disminuir el desgaste físico que implica jugar dos torneos en fines de semanas consecutivos, con un viaje en el medio, World Rugby tomó la decisión de reducir los partidos en la segunda semana. Cada seleccionado bajará de seis a cuatro en total. Las otras etapas que se jugarán con seis días de diferencia son Hong Kong y Singapur, en los últimos días de marzo y los primeros de abril.

Para el torneo que se disputará en el Cape Town Stadium de Green Point, Santiago Gómez Cora tendrá a disposición a Matteo Graziano, que se perdió la actividad en Dubai al no recuperarse a tiempo de una enfermedad. El formado en Los Matreros es uno de los jugadores que más creció en el primer semestre del 2024 y su aporte en el juego físico será fundamental. Además, en el juego aéreo es una gran alternativa; sin él ni Rodrigo Isgró, que se desvinculó definitivamente de la disciplina, los Pumas 7s optaron en muchas ocasiones por patear las salidas al fondo de la cancha para ejercer presión. Con el regreso de Graziano, quizás puedan volver a intentar el duelo aéreo, uno de los fuertes en las últimas temporadas, para recuperar la posesión.

Con 1,95 m y 105 kg, el jugador de 23 años es un atleta moldeado con las condiciones físicas que implora Gómez Cora. Este fin de semana llevará la camiseta 1 que en los últimos años utilizó Isgró y reemplazará en el plantel de 13 a Gregorio Pérez Pardo, debutante en Dubai, con try incluido. Habrá que ver quien sale mayoritariamente de la rotación, tras la auspiciosa presentación de Santino Zangara el último fin de semana.

Todos los capitanes posan antes del comienzo del torneo de Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) Prensa Pumas (@lospumas7arg)

Los Pumas 7s se enfrentarán a dos rivales de peso, aunque algo disminuidos. Irlanda rotó gran parte del plantel para esta primera gira y terminó anteúltimo en Dubai. Aún con la presencia de Jordan Conroy, su principal carta del try, llega a Ciudad del Cabo golpeado. Argentina ganó seis de sus últimos ocho enfrentamientos ante el Trébol, el más reciente hace seis días, por un margen de 22 puntos.

Sudáfrica tendrá el peso de la localía, aunque no la capitalizó bien en los últimos años: no conquistan ese torneo desde 2015, precisamente en una final ante Argentina. Los Blitzboks llegan tras un pálido sexto puesto en Dubai y buscarán tomar impulso para afianzarse en los primeros puestos de la temporada. Los Pumas 7s no le ganan como visitante desde el torneo de George en 2005 y acumulan seis derrotas consecutivas en esa condición. Sudáfrica, que logró la medalla de bronce en París 2024, no contará con Selvyn Davies, su principal estrella.

¡Mañana jugamos! ¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀! 🇦🇷



🔜 Partido 1

📆 Sábado 7 de diciembre

⏰ 10:00 h (horario argentina)

🆚 Irlanda 🇮🇪

📺 @ESPNArgentina / Disney+#SeVenComoNunca pic.twitter.com/Ah75rVGBK9 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 6, 2024

En el estadio en el que Argentina quedó eliminada del Mundial de Fútbol de 2010, tras la goleada ante Alemania en los cuartos de final, los Pumas 7s conquistaron el título en el 2023 con mucha contundencia: en los cuartos de final aplastaron a Canadá por 33-0, en la semifinal superaron a Irlanda por 26-19 y en la final brindaron una de sus mejores exhibiciones, con categórico 45-12 sobre Australia. Este sábado arrancarán un nuevo camino.

Nicolás Casanova Por