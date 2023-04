SIC - Belgrano, una batalla hasta el segundo final y la certeza del capitán visitante: “No sé cuántos equipos van a ganar acá, en Boulogne”

escuchar

La decisión final fue no perder y sumar un punto más. La tarde otoñal en Boulogne no escapó a la paridad que reinó en una nueva fecha del rugby de Buenos Aires y SIC-Belgrano estableció el primer empate en el Top 12 de 2023. Con la cabeza fría, luego de 80 minutos de gran intensidad, Nicolás Spinelli acertó los tres puntos para decretar una igualdad que no sucedía entre estos dos equipos desde 2001 (en la final de 2019 empataron en el tiempo regular, pero lo ganó el SIC en tiempo extra). “Estaban bien plantados, decidimos asegurar y sumar de a tres frente a un rival duro y en una cancha difícil. No sé cuántos equipos van a ganar acá”, expresó Ferronato, el más experimentado de un Belgrano que busca recuperar el protagonismo en la URBA.

El visitante hizo méritos para llevárselo, pero la Copa Alejandro Conti quedó nuevamente para el SIC. Un trofeo honorífico que se pone en juego desde 2018 en homenaje a un hombre que dejó su huella en ambos clubes: formado en el SIC, con el que se consagró tricampeón como entrenador entre 2002 y 2004 y luego sentó bases sólidas en Belgrano desde su arribo en 2005. Dejó un legado y una forma de trabajar que convirtió al club en un protagonista habitual en el rugby de Buenos Aires. Hasta acá, la Copa siempre quedó para el zanjero.

Una de las corridas del pujante Belgrano en Boulogne: el Marrón es uno de los invictos en el torneo Hernán Zenteno

Belgrano dominó gran parte de los 80 minutos y tuvo saludables intenciones de combinar los ataques entre los forwards y los backs. Le faltó estar más fino en el traslado de la pelota, en la velocidad de los rucks (el SIC le pescó seis pelotas), en la zona de definición y en la disciplina: en total fueron 18 penales y tres tarjetas amarillas. Sin embargo, dejó buenas impresiones desde la propuesta como el try que abrió la cuenta a través de Tobías Bernabé, con una constante en cada ataque: el potente y veloz Joaquín Moro como carrilero para desequilibrar. El joven tercera línea es una de las caras de la renovación del Marrón post pandemia.

Ayer, además, el visitante contó con el regreso de Rodrigo Fernández Criado, jugador de Pampas, que al no ser convocado para la gira a Denver se volvió a poner la camiseta de su club. “Disfruté mucho la semana entera, estoy feliz de volver. Nos queda un sabor agridulce; sometimos desde el minuto cero, pero un empate acá no es tan malo y es positivo sumar”, admitió el segunda línea, que lleva cinco partidos en el actual Súper Rugby Américas.

El SIC y Belgrano brindaron un partido con vaivenes, pero sobró la actitud Hernán Zenteno

El SIC respondió y se mantuvo en partido por sus bases: una defensa firme y un maul demoledor. Por esa vía apoyó su único try en la primera mitad, en la que se fue abajo 14-10. Augusto Vaccarino, otro de los jóvenes que se destaca en esta nueva versión de Belgrano, anotó cerca del final para pasar al frente.

En la segunda etapa aumentó la intensidad con la reacción del local, que mostró otra predisposición. “En el primer tiempo Belgrano nos perdonó, pero en el segundo cambiamos la cabeza. Termina siendo un resultado agridulce. Con la actitud del segundo tiempo quizás habría sido otro partido”, resaltó Justo Piccardo, clave en las mejorías del SIC. Con su potencia generó impulso y contagió a su equipo. Luego de un try de Martín Arana para el visitante, Francisco González Capdevilla descontó con bastante fortuna en el pique de la pelota. Unos minutos más tarde, otro try de maul, esta vez apoyado por Ignacio Bottazzini, igualó las acciones. “Cuando estamos conectados somos un muy buen equipo, pero estamos teniendo lagunas en todos los partidos que no nos podemos permitir. Es un torneo durísimo”, admitió Piccardo.

Compacto de SIC 25 vs. Belgrano 25

Cuando parecía que un nuevo penal de Santiago Pavlovsky le daba el triunfo al local, Belgrano recuperó la salida, lo fue a buscar y forzó el penal que Nicolás Spinelli transformó en puntos. Al igual que Newman, salvó el invicto en la última jugada en un torneo que al menos en el comienzo muestra una mayor paridad que en el 2021 y 2022. El Marrón, finalista en 2019, es uno de los que tiene material para romper el cuatrinomio de Hindú, SIC, Newman y CUBA, los semifinalistas de las últimas dos temporadas. Deberá sostenerlo en el tiempo.

El SIC defiende ante el avance a fondo de Belgrano; para Piccardo, el conjunto de San Isidro "tiene lagunas" que lo perjudican Hernán Zenteno

La síntesis del encuentro

Francisco González Capdevilla; Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Santiago Pavlovsky y Benjamín Sascaro; Tomás Comissati, Tomás Meyrelles (C) y Andrea Panzarini; Lucas Sommer y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ricardo Macchiavello y Marcos Piccinini. Cambios. ST: 14′, Marcos Gatica por Benjamín Chiappe; 23′, Ignacio Bottazzini por Ricardo Macchiavello; 30′, Pedro Georgalos por Bautista Viero, y 38′, Ciro Plorutti por Tomás Comissati.

Entrenadores: Eduardo Victorica, Federico Serra, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Borghi y Patricio Nealon.

Nicolás Spinelli; Tobías Bernabé, Tomás Teglia, Santino Ruzzante y Felipe Adrogué; Martín Arana e Ignacio Marino; Joaquín Moro, Matías Filgueiras y Joaquín De la Serna; Augusto Vaccarino y Ramón Duggan; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (C). Cambios: PT: 15′, Justo Durañona por Felipe Adrogué (temporario). ST: 10′, Justo Durañona por Tobías Bernabé (temporario); 18′, Jerónimo Corrales por Ramón Duggan, y 33′, Rodrigo Fernández Criado por A. Vaccarino y Justo Durañona por F. Lusarreta.

Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Luis Gradín, Francisco Gradín y Martín López Isnardi.

Los tantos. PT: 10′, gol de Nicolás Spinelli por try de Tobías Bernabé (B); 14′, try penal (S); 34′, penal de Santiago Pavlovsky (S); 38′, gol de Nicolás Spinelli por try de Augusto Vaccarino (B).

10′, gol de Nicolás Spinelli por try de Tobías Bernabé (B); 14′, try penal (S); 34′, penal de Santiago Pavlovsky (S); 38′, gol de Nicolás Spinelli por try de Augusto Vaccarino (B). Amonestado: 14′, Lisandro García Dragui (B).

ST: 6′, try de Martín Arana (B); 24′, gol de Santiago Pavlovsky por try de Francisco González Capdevilla (S); 29′, penal de Nicolás Spinelli (B); 32′, try de Ignacio Bottazzini (S); 37′, penal de Santiago Pavlovsky (S), y 40′, penal de Nicolás Spinelli (B).

6′, try de Martín Arana (B); 24′, gol de Santiago Pavlovsky por try de Francisco González Capdevilla (S); 29′, penal de Nicolás Spinelli (B); 32′, try de Ignacio Bottazzini (S); 37′, penal de Santiago Pavlovsky (S), y 40′, penal de Nicolás Spinelli (B). Amonestados: 9′, Francisco Lusarreta (B) y 23′, Augusto Vaccarino (B)

Árbitro: Juan Maio.

Juan Maio. Cancha: SIC