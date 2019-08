Mario Ledesma manipula la máquina de scrum frente a los primeras líneas Juan Figallo y Mayco Vivas en el Loftus Versfeld, de Pretoria. Crédito: Villarpress

No se puede explicar la medalla de bronce en Francia 2007 sin la victoria en Twickenham, ni el cuarto puesto en Inglaterra 2015 sin la epopeya de Durban. No es que estos Pumas lleguen a Japón 2019 con las manos vacías, pero una buena actuación hoy en Pretoria sentaría un precedente sustancial. Tras un primer semestre idílico en el Súper Rugby y un inicio de Rugby Championship promisorio, el seleccionado inició un declive que debe frenar. El partido con Sudáfrica, último test match antes del estreno mundialista, es la última posibilidad de iniciar una recuperación en la cancha.

A las 12.05 del mediodía argentino, los Pumas saldrán al Loftus Versfeld para jugar contra los Springboks con la misión de recobrar la confianza, de encontrar algún aliciente al que puedan aferrarse para llegar con el ánimo en alza al debut en el Mundial, del 21 del mes próximo ante Francia. En el medio, una minipretemporada en Sydney y un amistoso frente al club australiano Randwick.

"Lo que me gustaría es que nos diéramos certezas. Que nos apoyáramos en lo que hacemos bien y lo lleváramos adelante con convicción todo el partido", declaró el entrenador Mario Ledesma a ESPN. "Va más allá del resultado. Va por otro lado, sobre todo cuando lo que está delante es un Mundial. Confiar en lo que hicieron los chicos en la primera mitad del año y en lo que venimos haciendo en el último mes".

Estamos todos a prueba acá, somos muy autocríticos y miramos adentro, a ver qué puede mejorar cada uno. Estoy convencido de que podemos ganarle a cualquiera. Pablo Matera, capitán de los Pumas

Haber llegado a la final del Súper Rugby y haber estado a un maul de vencer a los All Blacks auguraban un camino más dócil hacia Tokio. No obstante, el hecho de que la temporada se haya prolongado respecto a lo planificado obligó a cambiar sobre la marcha, el cansancio (mental y físico) por la sucesión de partidos empezó a acumularse, el acoplamiento de los jugadores que llegaron desde el exterior no se produjo de forma armónica y el ánimo del plantel se resintió.

Como condimento adicional, poco después del partido Mario Ledesma revelará a sus dirigidos la lista de los 31 que jugarán el Mundial, algo que el público conocerá el lunes. Y todavía persisten algunas incógnitas. Lucas Mensa hará su debut con la camiseta celeste y blanca sin haber pasado por Jaguares. Santiago Carreras, una de las revelaciones del equipo entrenado por Gonzalo Quesada, tendrá su estreno si ingresa desde el banco de suplentes.

Las inclusiones de Felipe Ezcurra y Joaquín Díaz Bonilla como pareja de medios responden en parte a lo anterior, pero más a la necesidad de que el seleccionado recupere el funcionamiento. Lo mismo que el pack, con los ocho forwards que más jugaron en el Súper Rugby.

"Hubo un mensaje sobre empezar a mirar adelante", dijo Ledesma en referencia a la presión por ganarse un lugar en la lista. "No olvidar lo que pasó, pero la performance de la semana pasada ayudó a que los chicos se concentraran en lo que tienen que hacer. Distinto habría sido con otro resultado y con otra manera, que es lo más importante, pero no fue así y los chicos solitos se pusieron a laburar", aludió el preparador a la derrota por 46-13 a manos de la propia Sudáfrica en Salta.

El apertura Joaquín Díaz Bonilla será por primera vez titular en el seleccionado argentino; corre una carrera contra Benjamín Urdapilleta por quedar como suplente de Nicolás para Japón 2019. Crédito: Villarpress

Enfrente estará un equipo que llega con la confianza por la estratósfera luego de conquistar el Rugby Championship por primera vez. También con un ojo en el Mundial, el entrenador Rassie Erasmus dispuso una formación completamente distinta a la que se impuso en el norte argentino. No es razón como para confiarse: los sudafricanos estrenarán el título ante su gente, muchos jugadores estarán buscando su lugar en la lista y la línea de backs es prácticamente la misma que venció a Australia en el primer partido del certamen hemisférico.

Volver a afirmarse sobre las bases será la premisa para que los Pumas puedan subir al avión con una sonrisa: las formaciones fijas (Julián Montoya tiene una oportunidad enorme), la defensa y el cuidado de la pelota. Como siempre frente a los sudafricanos, el que gane el punto de contacto tendrá resuelta buena parte del trabajo. "En la semana insistimos un poco más en el punto de encuentro, el ruck y en lo que llamamos «trifulca», que es intervenir antes de que el jugador llegue al piso y que es importante contra este tipo de equipos", agregó Ledesma.

Los 35 días que restan para el cruce con Francia son un tiempo prudencial para amalgamar el grupo y poner a todos en la misma sintonía. Para conseguir un golpe de efecto, como en Twickenham o Durban, queda una sola oportunidad. A partir de mañana, todo el trabajo será puertas adentro.

Las formaciones

Warrick Gelant; S'bu Nkosi, Jesse Kriel, Andre Esterhuizen y Dillyn Leyds; Elton Jantjies y Cobus Reinach; Rynhardt Elstadt, Marcell Coetzee y Siya Kolisi; Lood de Jager y RG Snyman; Vincent Koch, Schalk Brits (capitán) y Thomas du Toit. Entrenador: Rassie Erasmus.

Suplentes: Frans Steyn, Faf De Klerk, Kwagga Smith, Marco Van Staden, Marvin Orie, Wilco Louw, Lizo Gqoboka y Scarra Ntubeni.

Joaquín Tuculet; Sebastián Cancelliere, Jerónimo De la Fuente, Lucas Mensa y Ramiro Moyano; Joaquín Díaz Bonilla y Felipe Ezcurra; Marcos Kremer, Javier Ortega Desio y Pablo Matera (capitán); Tomas Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Santiago Medrano, Julián Montoya y Mayco Vivas. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Santiago Carreras , Benjamín Urdapilleta, Gonzalo Bertranou, Tomás Lezana, Matías Alemanno, Santiago Socino, Juan Figallo y Nahuel Tetaz Chaparro.

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).

Luke Pearce (Inglaterra). Estadio: Loftus Versfeld, Pretoria.

Loftus Versfeld, Pretoria. Hora: 12.05 de la Argentina.

12.05 de la Argentina. TV: ESPN y ESPN Play.

Juegan Francia e Inglaterra, advesarios de los Pumas

Además de Sudáfrica y la Argentina, varios seleccionados aprovecharán la jornada para alistarse para el Mundial de Japón. En la madrugada de hoy se medían Nueva Zelanda y Australia, a las 10 lo harán Gales e Inglaterra y a las 16 chocarán Francia y Escocia. Los ingleses y los bleus serán rivales de los Pumas por la Copa del Mundo.

Otra goleada en Sudáfrica

Jaguares XV terminó la etapa regular de la First Division con un 42-10 a Leopards en Potchefstroom, gracias a tres tries del centro y capitán Tomás Cubilla, uno de Juan Pablo Castro (actuó como fullback) y uno de Bautista Ezcurra, un try-penal y cinco goles de Martín Elías. El equipo argentino finalizó invicto con 483 puntos y 119 en contra, y su próximo compromiso será una semifinal, el próximo sábado. Su oponente quedará definido hoy.