Sudáfrica - Argentina: los Pumas buscan cerrar el Rugby Championship con otro impacto y la convicción de estar por el buen camino rumbo al Mundial 2023

¿Deparará alguna sorpresa más este ecléctico Rugby Championship? La definición parece estar reservada a Nueva Zelanda y Sudáfrica, pero el desarrollo cambiante de todo el certamen no permite descartar sorpresas de Australia o la Argentina. Que a la última fecha hayan llegado los cuatro equipos con posibilidades matemáticas de ser campeones denota paridad y anticipa incertidumbre. Los Pumas desdeñan del rol de actores de reparto en la definición. Aunque el sueño del título se evaporó, tienen mucho en juego.

El partido entre los Springboks y los Pumas, por disputarse en el Kings Park de la ciudad de Durban, a las 12.05 hora argentina (televisan ESPN y ESPN en Star+), definirá el certamen independientemente de lo que haya sucedido esta madrugada en el mítico Eden Park de Auckland, donde los All Blacks se medían con los Wallabies, en la revancha del electrizante encuentro de hace diez días y con desenlace polémico. Los dos locales, Nueva Zelanda y Sudáfrica, llegaron a la última fecha con ventaja, pero nada está dicho.

Los Pumas durante el Captains Run en el Kings Park, de Durban Twitter @lospumas

Los Pumas deberían esperar un triunfo australiano sin puntos bonus y luego golear a los Springboks. No es realista. Ni siquiera está en la discusión. En cambio, sí aspiran a cerrar con signo positivo un certamen que había comenzado de manera soñada y que se oscureció en las últimas dos fechas con desempeños deficientes, en medio de ilusiones mayores de llegar a la jornada final en una posición más expectante.

Apuntalar el crecimiento

Desde la asunción del australiano Michael Cheika en la conducción, el seleccionado argentino experimentó un marcado crecimiento, más notorio en lo relativo a la fortaleza mental y la confianza que lo llevó a vencer a Australia y Nueva Zelanda, y progresivamente también en aspectos técnicos y tácticos. Sin embargo, la goleada sufrida en el segundo partido ante los All Blacks (53-3) y la caída ante los Springboks el sábado pasado en la cancha de Independiente, excepto por media hora de juego, no se condicen con aquel comienzo alentador. El equipo necesita recuperar esa prestancia y mantenerla durante los 80 minutos para despedirse, cualquiera sea el resultado, con la certeza de que están por el buen camino, apuntando, claro está, al gran objetivo que es el Mundial de Francia 2023.

El Kings Park de Durban es una cancha que les sienta bien a los argentinos. Allí consiguieron su primera victoria oficial ante los Springboks, en 2015, camino al cuarto puesto en el Mundial de Inglaterra. Juan Imhoff marcó tres tries esa tarde. Su ingreso para hoy, no obstante, no tiene nada que ver con las cábalas.

Michael Cheika cierra su primer Championship al frente de los Pumas Hannah Peters - Getty Images AsiaPac

Afirmar que deben repetir lo hecho en esos primeros 30 minutos del segundo tiempo en Avellaneda suena simplista. Llevarlo a cabo ante el campeón del mundo, el pack más poderoso, es un desafío supremo. Extenderlo durante la mayor parte del encuentro, más todavía. Sí debe servir como faro indicador de cómo jugar. Cuando los Pumas movieron la pelota con velocidad (previa imposición en el contacto con los forwards, que es la parte más difícil), hicieron tambalear a la habitualmente férrea defensa sudafricana.

La apuesta de Cheika, traducida en sus declaraciones y en los ingresos de los pujantes Matías Moroni y Juan Imhoff, implica un doble riesgo. Tenga que ganar por 1 o por 50, Sudáfrica difícilmente cambie su esquema de juego y se salga de su conservadurismo, al menos hasta los minutos finales: territorio, obtención, maul, uso estratégico del pie… y aprovechamiento de los errores del rival. Si los Pumas buscan jugar a la punta sin antes haber tomado impulso con una primera puntada de los delanteros van a terminar cayendo en la trampa sudafricana.

Aspectos clave y números

Para ponerse en situación, hay dos requisitos previos que los Pumas deben cumplir a rajatabla: no regalar penales tontos y ser agresivos en defensa. A veces, la línea entre estas dos instancias es muy fina; allí es donde se mide la madurez del equipo.

Benjamín Urdapilleta, experiencia y precisión en la pegada Twitter @lospumas

Nueva Zelanda llega a la última fecha con una leve ventaja: 14 puntos y diferencia de puntos de 41. Sudáfrica lo iguala en puntos, pero con diferencia de 28. Australia tiene 10 y -26, Argentina 9 y -43. Todo indica que entre los dos primeros dirimirán el título, pero sería olvidar el carácter cambiante de este Rugby Championship. Hasta antes del inicio de la última fecha, por ejemplo, ningún equipo había logrado ganar los dos partidos de una serie. Los Pumas repartieron triunfos con Australia y Nueva Zelanda. Queda Sudáfrica. Aunque el título esté fuera de alcance, el rumbo del proceso está en juego.

Las formaciones

Sudáfrica: Willie le Roux; Canan Moodie, Jesse Kriel, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Frans Steyn y Jaden Hendrikse; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi; Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff.

Suplentes: Bongi Mbonambi, Ox Nche, Vincent Koch, Franco Mostert, Duane Vermeulen, Kwagga Smith, Faf de Klerk y Kurt-Lee Arendse.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Juan Imhoff, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (c) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Guido Petti Pagadizábal, Pedro Rubiolo, Tomás Cubelli, Benjamín Urdapilleta y Bautista Delguy.

Estadio: Hollywoodbets Kings Park, Durban.

Árbitro: Damon Murphy (Australia).

Horario: 12.05

TV: ESPN y ESPN en Star+

Las posiciones

1°, N. Zelanda, 14 puntos (+41 diferencia de gol)

2°, Sudáfrica, 14 puntos (+28)

3°, Australia, 10 puntos (-26)

4°, Argentina 9 puntos (-43)