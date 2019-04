Matías Orlando, la experiencia en el centro de la cancha para sostener la racha de triunfos de los Jaguares Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Son numerosos los casos en el deporte en los que equipo da un paso en falso después de una gran victoria. Puede ser la relajación o la sensación del objetivo cumplido pero lo cierto es que a veces los buenos momentos son difíciles de revalidar. Jaguares lo pudo hacer. Después de la goleada frente a Sharks en Sudáfrica, que por el marco, el resultado y el juego fue una de los mejores en la historia del equipo, la franquicia argentina refrendó su auspiciosa actualidad en este Super Rugby el sábado tras vencer a Brumbies.

Pero además, lo hizo en un partido durísimo, aguantando un resultado favorable en el primer tiempo (17-15), con una defensa sólida y sin desesperarse. Apenas 3-0 terminó el segundo tiempo. La tendencia, muestra que aquel equipo que resistía los partidos y se derrumbaba en los minutos finales ya no existe más.

A diferencia del año pasado, cuando Mario Ledesma intentó armar un equipo que saliera casi de memoria, Gonzalo Quesada le dio prioridad a la rotación con el objetivo de ampliar la base del equipo y teniendo al Mundial de Japón en el horizonte. Parte del buen momento de Jaguares se debe a nombres nuevos como Domingo Miotti y Santiago Carreras. En algunos puestos no está claro quién es el titular y quién el suplente. Y eso le da más intensidad durante todo el juego al equipo. No se trata de que alguien tema perder el puesto, pero nadie se relaja. Más allá de la renovación, el equipo se sigue sosteniendo en jugadores de experiencia. En este segundo lote se encuentra Matías Orlando.

Matías Orlando busca tapar el kick de Joe Powell, el medio scrum de Brumbies Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Nadie jugó más que el tucumano la temporada pasada. Estuvo en 16 partidos y sumó un total de 1196 minutos. Su constancia y el hecho de tener que cubrir un puesto limitado por las lesiones de sus compañeros le terminaron pasado factura y llegó lesionado al último Rugby Championship, algo que Ledesma y Quesada buscarán evitar este año. "A nosotros el tema de la rotación no nos cambia mucho. El equipo tiene jugadores muy parejos, estamos sólidos y tenemos variantes en casi todos los puestos. Capaz es algo que se habla más afuera; nosotros sabemos que lo que tenemos es bueno y que eso nos alcanza para jugar contra cualquiera", explicó el centro.

Más allá del golpe anímico, el 51-17 frente a Sharks en el estadio Kings Park de Durban sirvió para terminar con la irregularidad que mostró el equipo en la primera parte del año. Con una semana de descanso y teniendo en cuenta que era el primer partido frente a un equipo australiano, era una incógnita saber cómo reaccionaría Jaguares. Aunque lejos estuvo de ser una actuación perfecta, el equipo de Quesada pudo suplir los errores en ataque y las inconductas con una sólida defensa. Quedó la sensación que el partido contra Brumbies se hubiera perdido hace un par de años. Pero algo cambió. Aquellos finales cerrados que se escapaban ya no se repiten. Este año ya son tres los partidos en los que los Jaguares se imponen por cinco o menos puntos (23-19 a Blues, 22-20 a Bulls y 20-15 Brumbies). "No ganamos de suerte, fue por trabajo. Igual reconozco que hay momentos donde no hacemos las cosas bien y eso también nos pasa. Por suerte sobre un triunfo se corrige mejor porque tenés una semana más contento, con más energía", sostuvo el jugador de 27 años.

El tema de la disciplina debe ser algo que deberá corregir el equipo de Quesada. Suman 95 penales en 9 partidos, lo que da un promedio de 10.5 por partido. Las 11 infracciones contra Brumbies pusieron en jaque la victoria local. "Me acuerdo que a los 10 minutos hablamos con Jero (De la Fuente) y dijimos basta. Fue exceso de energías, de ganas; tuvimos una semana libre. Veníamos pensando en recuperar pelotas, en defender fuerte y que el interno trabaje duro. Tenemos especialistas como Agus (Creevy) y Pablo (Matera) que cada vez que ven la oportunidad se meten. Después es criterio del árbitro ver si lo hacen bien o no. Nosotros arriesgamos y eso nos hace un equipo diferente", valoró el ex jugador de Huirapuca.

Si el tema de los penales quedó en el debe fue la defensa la que se erigió una vez más para sostener la ventaja. "Fue cuando nos acomodamos, sobre todo después de los primeros 20 minutos. Tenemos que mantener ese metro atrás y dejar que el rival juegue. Hay que estar bien parados, circular rápido y no meter las manos en el ruck", agregó el centro.

Matías Orlando apoya su try ante Brumbies; es el sexto en la temporada para el segundo centro del equipo Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Jaguares tendrá ahora un duelo trascendental de cara a los playoffs. La franquicia argentina tiene 23 puntos y el sábado recibirá a Stormers, que tiene la misma cantidad de puntos aunque los sudafricanos jugaron un partido más. Además, será el último partido antes de la gira por Oceanía y también la oportunidad de tomarse revancha del partido que se jugó en Ciudad del Cabo donde Jaguares tuvo una de las actuaciones más flojas del año. "En la gira no nos fue bien, perdimos un partido donde, si hubiéramos ajustado algunas cosas, lo podríamos haber ganado y es un lindo desafío cerrar esta etapa de dos partidos con una revancha", declaró. Sobre el partido, Orlando imagina un encuentro ajustado que se juegue golpe por golpe: "Seguramente se defina en el metro y ganará el que dispute mejor el punto de encuentro, el que llegue antes al break down. Va a ser muy parejo".

El tucumano sigue siendo una referencia en defensa y mantiene los números del año pasado. En 2018 terminó con un 84% de efectividad (125 tackles y 24 fallados) y este año subió al 86% (60 tackles y 10 fallados). Pero a la defensa también le sumó efectividad en ataque y con el try a Brumbies llegó a las 6 conquistas en 7 partidos. "Me parece que es algo más del momento que otra cosa. Es estar siempre esperando hasta que te llegue la pelota. Estoy parado en el momento justo", sostuvo entre risas. Más allá de su análisis, contra los australianos Orlando generó un try prácticamente solo. Primero dejó mal parada a la defensa a la salida de un scrum y después traccionó desde el piso al no estar tackleado.

Con un Rugby Championship corto por delante y el Mundial como la cita más importante del año, el equipo argentino no puede desconcentrarse si quiere repetir lo hecho el año pasado. "El Mundial se ve cerca en el calendario pero nosotros estamos muy metidos acá todavía, nos queda una gira larguísima y después cerrar la primera fase como local. Como jugador es muy difícil pensar de acá en cuatro meses. Voy semana a semana y eso me mantiene tranquilo y enfocado", cerró, reflexivo, Orlando.

Las lesiones

El partido con Brumbies dejó algunos jugadores golpeados y el más afectado fue Nahuel Tetaz Chaparro. El parte médico indicó que el pilar sufrió un traumatismo en el hombro derecho y este lunes evaluarán su recuperación. El resto de los afectados tienen traumas menores, propios del partido. Como positivo, Gonzalo Quesada recuperará a Martín Landajo, que fue operado de una fractura de mandíbula. Además, Juan Manuel Leguizamón y Ramiro Moyano volverán a entrenarse normalmente de cara al partido con Stormers. A Matías Moroni le retirarán unos apósitos nasales y se evaluará durante la semana su respuesta clínica para ver si recibe el alta.