Top 12 de la URBA: el clásico CUBA - SIC y el gran cruce Newman - Hindú

La segunda fecha de la segunda etapa del Top 12, que según la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) comenzará enteramente a las 15.30, tendrá varias atracciones. Lo mejor estará concentrado en dos partidos.

Uno será el clásico, en Villa de Mayo, entre CUBA y el SIC, segundo y líder de la Zona A, respectivamente, con 42 y 51 puntos. El conjunto de San Isidro registra 11 victorias y sólo una derrota contra una marca de 9-3 de Universitario.

El otro gran partido será el que sostendrán los mejores de la Zona B: Newman, puntero con 49 unidades, recibirá a Hindú, que suma 47. Ambos ganaron 10 partidos y registran dos derrotas.

Belgrano, tercero en la A, con 36 puntos, quiere meterse en la pelea y jugará como local con Buenos Aires Cricket & Rugby, último, con 6. El club marrón y amarillo y CUBA son los que disputan palmo a palmo el último lugar en las semifinales. Una plaza ya quedó en manos de Newman, y las restantes dos serán para San Isidro Club e Hindú si ninguna gran anormalidad ocurriere.

Completarán la fecha Los Tilos vs. CASI, Regatas Bella Vista vs. Alumni y San Luis vs. Pucará.

Los cruces de la 2ª fecha

Zona A

CUBA vs. SIC

Los Tilos vs. CASI

Belgrano vs. Buenos Aires

Zona B

Regatas vs. Alumni

San Luis vs. Pucará

Newman vs. Hindú

Las posiciones

Zona A

1º SIC , con 51 puntos

, con puntos 4º CUBA , con 42

, con 5º Belgrano , con 36

, con 8º CASI , con 19

, con 9º Los Tilos , con 18

, con 12º Buenos Aires, con 6

Zona B