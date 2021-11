Top 12 de la URBA. El SIC derrotó a un duro Belgrano y CUBA venció en la última acción al CASI, en partidos a pura emoción

Fue una tarde de emociones, tensión, incertidumbre. Con dos choques de alto voltaje y decisivos para la clasificación en la Zona A. El Boulogne, con un gran segundo tiempo y la formidable labor de su pack, San Isidro Club derrotó por 23-18 a Belgrano Athletic y se clasificó para las semifinales del Top 12 de la URBA.

No fue sencillo para los zanjeros quebrar la resistencia del duro Belgrano, que llegó a sacar buena diferencia en el primer tiempo. Todavía en desventaja a los 21 minutos del segundo tiempo, el SIC elaboró la jugada que lo catapultó a la victoria. Tras un line, armó un maul que caminó unos 30 metros y permitió el try de Tomás Meyrelles.

Tuvo, el SIC, un debutante de lujo en la URBA: Santiago Pavlovsky, el apertura. Ya había jugado por el Nacional de Clubes, pero ahora le llegó el turno en el Top 12. Y lo celebró. “Fue una semana única, me bancaron mucho mis compañeros en esta semana, en los entrenamientos, en el gimnasio. No me voy a olvidar nunca todo lo que viví. Además, jugamos un gran partido ante un rival duro, que mete presión. Sabíamos que si sacábamos la pelota rápido, íbamos a tener ventaja. En el segundo tiempo aprovechamos el viento a favor, metimos un try de maul de 30 yardas y eso fue determinante. Estamos en semifinales y esto es un sueño”, dijo a ESPN tras la victoria. Y fue más allá. “Queremos repetir el título de 2019. Primero tenemos la semifinal y luego la final. Pero queremos ser campeones otra vez”, dijo con entusiasmo.

El SIC es el líder de la Zona A y apenas perdió dos partidos sobre 14 jugados en lo que va del campeonato. Esta victoria, además, le servirá como un aliciente más pensando en el duelo especial que librará la semana próxima, por la cuarta fecha de la segunda etapa del Top 12: nada menos que frente al CASI.

El partido en Boulogne era crucial para las chances de Belgrano Athletic, que marcha tercero en la Zona A y puja con CUBA por la segunda plaza de la Zona A. Y cuando todo era desánimo, desde la otra cancha de San Isidro le llegaban ilusiones para mantener las expectativas. Con gran tesón y actitud, el CASI le daba vuelta la historia a CUBA con un try de Jerónimo Prisciantelli para ponerse 16-12 a sólo cinco minutos del final. Pero había más emoción...

En la última jugada del partido, CUBA tuvo un penal a favor, fue al line, bajó la pelota y la acción fue conmovedora: al maul liderado por los forwards se fueron sumando los backs y terminaron dentro del ingoal del CASI. ¡Try de Rodrigo Avalos!. Victoria final de Universitario en la Catedral por 19-16 y quedó a un paso de meterse también en las semifinales.

Porque en la próxima fecha, CUBA será local ante Buenos Aires, último en la zona, y todo indica que obtendrá la clasificación a las semifinales. Que el paso más importante era este sábado y conseguido de manera heroica sobre el final. Curiosamente, Belgrano y CUBA se medirán luego, en la última fecha de la segunda rueda, pero para ese entonces todo puede estar ya definido.

Por la Zona B, todo fue dentro de lo previsible, con goleadas de los clasificados, cuya pelea ahora es ver quién termina en la primera posición. Newman, en su visita a Alumni, lo superó categóricamente por 41-7 y se mantiene en lo alto de las posiciones, mientras que Hindú, su escolta, en Don Torcuato, se impuso a San Luis por 39-20. Pucará, en tanto, venció a Regatas Bella Vista por 40-22.

