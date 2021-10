Top 12 de la URBA: los resultados de la 10ª fecha, las posiciones y la próxima jornada

La primavera no termina de armarse, pero los equipos del Top 12 no necesitaron este sábado la inspiración del buen clima para generar un torrente de puntos: los seis encuentros de la 10ª jornada sumaron 405 tantos, a una media de 67,5 por partido. Una cifra altísima.

El mayor contribuyente a semejante número fue el sorprendente Belgrano 41 vs. CASI 54, que totalizó ¡95! puntos. La Academia festejó intensamente el triunfazo, por tratarse de prácticamente un clásico del rugby local y por el partidazo que ganó, al cabo de apenas dos victorias en las nueve fechas anteriores. Venía promediando 22,1 tantos por actuación, y en la cancha del Belgrano más que duplicó su producción.

¡Locura de la gente en #SanIsidro! 🥳😲 #CASI venció con autoridad a #Belgrano por 47 a 34 y los jugadores festejaron con toda la hinchada presente en #VirreyDelPino.#URBATop12 pic.twitter.com/uGCEO7h51I — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 2, 2021

El vencedor más holgado fue Newman, que le hizo 46 a Los Tilos en Benavídez. Su victoria por 32 de ventaja, 46-14, lo consolidó como escolta de San Isidro Club, que a su vez venció por relativamente corta diferencia, pero en el compromiso más difícil del día para los más encumbrados del torneo de la URBA: se impuso como visitante de Alumni por 28 a 20, en un lindo espectáculo.

También lo fue Hindú 39 vs. Los Tilos 23, que afianzó al Elefante en el trío de vanguardia y confirmó el envión que viene tomando el siempre temible conjunto de Don Torcuato. No le fue en zaga CUBA 45 vs. Pucará 27, resultado que mantuvo a la expectativa al cuadro universitario, el más cercano perseguidor de los tres mejores del certamen hasta el momento.

Incluso el choque entre los dos últimos, Regatas Bella Vista vs. Buenos Aires Cricket & Rugby, fue muy atractivo. Triunfó el equipo amarillo y azul por 38 a 30 y tomó distancia de su derrotado en el fondo de la tabla. Hasta trepó un puesto, porque superó a San Luis.

Toma más temperatura que la primavera el Top 12, cerca de la definición de su primera rueda. Tras el fin de semana de descanso que será el próximo, la acción se reanudará dentro de dos sábados, con la última jornada de este tramo. Luego, los 12 clubes se distribuirán en dos grupos de cinco fechas, con arrastre de los puntos de esta vuelta inicial, y los dos primeros de esas nuevas zonas serán los semifinalistas.

Los resultados de la 10ª fecha

Alumni 20 vs. SIC 28

vs. SIC CUBA 45 vs. Pucará 27

vs. Pucará Newman 46 vs. Los Tilos 14

vs. Los Tilos Hindú 39 vs. San Luis 23

vs. San Luis Belgrano 41 vs. CASI 54

vs. CASI Regatas Bella Vista 38 vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 30

Las posiciones

1º SIC , con 41 puntos

, con puntos 2º Newman , con 39

, con 3º Hindú , con 38

, con 4º CUBA , con 33

, con 5º Belgrano , con 27

, con 6º Alumni , con 26

, con 7º CASI , con 18

, con 8º Los Tilos , con 17

, con 9º Pucará , con 16

, con 10º Regatas , con 14

, con 11º San Luis , con 10

, con 12º Buenos Aires, con 6

La 11ª jornada, el sábado 16/10